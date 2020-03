Protégez votre étui de chargement AirPods avec Incase

Bien que cela puisse être pratique, le boîtier de charge AirPods n’est pas un périphérique particulièrement durable. Cette surface élégante et brillante a tendance à être sujette à une usure assez grave, collectant facilement toutes sortes de poussières, saletés, rayures et éraflures. Étant donné que vous emportez (vraisemblablement) votre étui avec vous où que vous alliez, il ne s’agit pas de savoir s’il va être endommagé, mais plutôt de savoir quand.

Entrez Incase. Une marque axée sur le design fondée en 1997, elle a toujours eu un lien profond avec les produits Apple et les personnes qui les utilisent. Pendant des années, il a travaillé pour répondre aux besoins changeants de son public et au monde en constante expansion d’Apple.

Sa gamme de coques de protection pour le boîtier de charge AirPods est née de ce travail.

Conçu avec un raffinement élégant à l’esprit, chaque étui est ajusté et léger tout en offrant une protection exceptionnelle contre les chocs, les chocs et les rayures. Fabriqué à partir d’un matériau métallique texturé spécialisé comme du cuir, l’extérieur d’un boîtier est résistant aux taches et à l’abrasion, suffisamment solide pour conserver son apparence à travers tout ce que vous lui soumettez au quotidien. Sous le revêtement en tissu, il y a également une couche de polycarbonate Bayer Makrolon moulé par injection, ajustée avec précision pour éviter l’effilochage.

Disponibles en quartz rose, noir et gris, les étuis sont compatibles avec les AirPod de première et deuxième génération. Plus important encore, la protection à 360 degrés qu’ils offrent ne vous oblige à rien sacrifier. Vous aurez toujours un accès complet aux ports et boutons de votre boîtier, ainsi qu’au chargement sans fil sur les nouveaux modèles.

Vos AirPods sont la pierre angulaire de votre connexion au monde. Ils vont où vous allez, que ce soit à la maison, au studio, au gymnase ou au bureau. Cela peut facilement entraîner beaucoup d’usure sur le boîtier de charge, des éraflures et de la saleté aux dommages réels.

Avec Incase, vous n’avez pas à vous soucier de tout cela. Vous pouvez protéger la façon dont vous vous connectez et bien le faire, que vous utilisiez des AirPod de 1ère génération, de 2e génération ou des AirPods Pro. Apprenez-en plus ou achetez-en une ici – et à partir de maintenant et jusqu’au 15 mai, utilisez le code IM20-INC lors du paiement pour une remise de 20%.