Protégez votre Samsung Galaxy Tab A avec ces étuis

Le Samsung Galaxy Tab A est un tas de tablettes, et il mérite d’être protégé en tant que tel. Il existe de nombreuses options, mais nous pensons que nous avons trouvé la meilleure afin que vous n’ayez pas à fouiller toutes les options. Voici les meilleurs housses pour votre Samsung Galaxy Tab A.

Onglet difficile

Série SupCase Unicorn Beetle

Choix du personnel

La série Unicorn Beetle de SupCase vise à offrir la protection ultime. Vous obtiendrez un étui rigide qui peut supporter des bosses rugueuses, et la béquille intégrée est également utile. De plus, il est livré avec un protecteur d’écran intégré directement dans le boîtier afin que votre écran reste également protégé.

25 $ chez Amazon

Travaillez plus intelligemment

Bige Keyboard Case

Besoin de travailler un peu sur votre Galaxy Tab A? Bige est l’une des seules sociétés à fabriquer un étui pour clavier pour tablette. Il a une ligne dédiée pour les touches de fonction et les chiffres et vous durera jusqu’à 80 heures avec une charge complète.

30 $ chez Amazon

Folio complet

ZoneFoker Folio Cover

Cet étui folio s’enroule autour de votre Galaxy Tab A pour lui donner un haut niveau de style. Dans le même temps, son mécanisme pivotant vous permet d’obtenir l’angle que vous souhaitez, et sa fonctionnalité de veille et de semaine automatique facilite l’économie d’énergie.

15 $ sur Amazon

Onglets pour Tots

Fintie Shockproof Kids Case

Bien qu’il soit important de mettre à l’épreuve des enfants tous les appareils électroniques de valeur, il est particulièrement nécessaire de le faire lorsque cette tablette est aussi grande que possible. Cet étui est livré avec une poignée, une béquille et peut être obtenu dans une variété de couleurs pour offrir du plaisir à vos petits.

15 $ sur Amazon

Palm It

Étui robuste Rantice

Travailler sur le terrain? Si vous devez libérer une main pendant que vous effectuez d’autres tâches, c’est le cas parfait pour vous. La dragonne à l’arrière vous permet de palmer la tablette afin que l’autre puisse utiliser des applications ou effectuer d’autres activités.

16 $ chez Amazon

Coffret Sharp

Infiland Business Cover

Participez à des réunions avec style. La couverture folio d’Infiland a un design saisissant et facilite également la vie avec un porte-stylet intégré, une veille et un réveil automatiques et plusieurs angles pour soutenir votre tablette.

11 $ chez Amazon

Travaux légers

Étui Fintie Slim

L’étui mince de Fintie consiste à raser l’excès de graisse pour vous offrir une protection et une utilité décentes. Vous n’aurez aucun problème à trouver de l’espace dans votre sac pour votre tablette avec celui-ci.

10 $ chez Amazon

Swivel & Swerve

Boîtier rotatif Timecity

Cet étui de Timecity tourne non seulement pour tous vos besoins, mais a quelques autres astuces dans sa manche. Ceux-ci incluent un porte-stylet, une béquille intégrée et même une bandoulière pour qu’il soit prêt à partir quand vous l’êtes.

26 $ chez Amazon

Trois couches de défense

Otterbox Defender

En plus d’avoir la tranquillité d’esprit d’un boîtier fiable, l’Otterbox Defender pour l’onglet A offre bien plus. Il y a trois couches de défense avec une coque intérieure en TPU, une coque extérieure en polycarbonate et un protecteur d’écran intégré. De plus, le Defender est doté de couvercles de port pour empêcher la saleté ou la poussière de pénétrer dans les différents ports.

48 $ chez Amazon

Clavier détachable

REAL-EAGLE Slim Keyboard Case

Bien qu’il soit cool d’avoir un étui pour clavier pour l’onglet A, avoir un clavier amovible peut rendre la vie beaucoup plus facile. L’étui clavier REAL-EAGLE comprend un clavier Bluetooth amovible pour que vous puissiez tout configurer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également retirer complètement le clavier et avoir l’étui lui-même pour protéger votre appareil.

31 $ chez Amazon

Aller nager

Boîtier étanche Temdan

Ce n’est pas souvent que vous voudriez prendre votre Galaxy Tab A pour nager, mais avec l’étui étanche Temdan, vous le pouvez. Le boîtier est submersible jusqu’à 6,6 pieds pendant une heure et offre une résistance à l’eau et à la poussière IP68 à votre tablette. Quant à la protection générale, le Temdan peut résister à des chutes jusqu’à 6,6 pieds et il y a même un protecteur d’écran intégré.

36 $ sur Amazon

Ce look professionnel

Étui en cuir Ztotop

L’étui folio de Ztotop offre des angles de vision réglables pour une meilleure stabilité, ainsi qu’une fonctionnalité de veille / réveil automatique. Lorsque vous ouvrez le boîtier, il y a une dragonne élastique, ainsi qu’un porte-stylet en haut du boîtier. De plus, avec le matériau en cuir, l’étui vous gardera un aspect professionnel tout au long de la journée.

17 $ chez Amazon

Protégez votre Galaxy Tab A

Faites votre choix! N’importe lequel de ces étuis serait idéal pour votre Samsung Galaxy Tab A. Assurez-vous d’explorer d’autres options de couleur car la sélection est abondante. Nous choisirions le SUPCASE Unicorn Beetle en raison de sa robustesse et de sa polyvalence pour suivre tout ce qui se présente à vous.

Cependant, si vous voulez faire du travail, la couverture de clavier Bige serait votre meilleur pari. Cet étui à clavier est non seulement parfaitement adapté à la Galaxy Tab A, mais la batterie durera quelques semaines et le clavier lui-même se détache, vous offrant une couverture solide.