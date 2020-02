PS5 et Xbox Series X sont tous deux assurés d’être présents à cet événement – .

Cela a été une semaine difficile pour les fans de jeux passionnés par la prochaine génération de consoles de salon. Non seulement le septième anniversaire de la PlayStation 4 a révélé un événement qui allait et venait sans un coup d’œil sur la PS5, mais Sony a également annoncé qu’il se retirerait de PAX East et de la 2020 Game Developers Conference en raison de préoccupations concernant le coronavirus déclenchement. Nous ne savons pas si cela affectera ou non la révélation tant attendue de la console, mais nous savons que nous ne devons pas nous attendre à entendre des nouvelles officielles de ces événements.

Sony avait également déclaré précédemment qu’il sauterait l’E3 pour la deuxième année consécutive, mais il semble que nous pourrions enfin avoir la confirmation d’un événement où les deux consoles de prochaine génération seront disponibles.

Vendredi, comme l’a noté Twinfinite, la CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association), qui organise le Tokyo Game Show, a partagé un communiqué de presse avec les premiers détails sur l’événement. TGS 2020 se déroulera du 24 septembre au 27 septembre, et selon la description, le jeu de nouvelle génération sera au centre:

Le thème du TGS2020 est «L’avenir touche d’abord au jeu». Les jeux sont le moyen le plus récent et le plus accessible de découvrir les technologies émergentes qui ouvriront de nouvelles possibilités pour l’avenir. Avec le thème de cette année, l’événement s’attend à offrir aux gens l’occasion de toucher et de jouer aux derniers jeux et de se plonger dans la sensation d’un avenir passionnant qui approche à grands pas.

Doté de nouvelles consoles de jeux pour la prochaine génération, TGS2020 est sûr d’attirer encore plus d’attention du monde entier. L’événement se concentrera sur le lancement à part entière des jeux en nuage et de son environnement de jeu avancé, comme le démarrage des services 5G à usage commercial, et stimulera l’expérience de jeu sans précédent apportée par les nouvelles plateformes. De plus, TGS2020 accueillera la zone où les visiteurs pourront explorer de «nouvelles frontières» de jeux en croisant avec l’éducation, la mode, les arts et d’autres industries.

À notre connaissance, la PS5 et la Xbox Series X sont les seules «consoles de jeux pour la prochaine génération» à sortir en 2020, et compte tenu du fait que le communiqué de presse mentionne spécifiquement plusieurs consoles, il est juste de supposer que les deux auront un rôle à jouer. jouer au TGS. Bien sûr, nous aurions été choqués s’ils n’avaient pas été entièrement révélés en septembre, les deux devraient être lancés cette saison des Fêtes, mais au moins nous le savons maintenant.

Source de l’image: Aflo / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

