PSA: ne mettez pas à jour Twitter pour Android pour le moment; l’application plante constamment

Il est rare de trouver des bogues de grande envergure affectant de nombreux utilisateurs, mais c’est exactement ce qui se passe avec l’application Twitter pour Android en ce moment. La société a déployé une mise à jour de son application principale aujourd’hui – la portant à la version 8.28 – mais la mise à jour provoque désormais le blocage immédiat de l’application au lancement.

Twitter conseille désormais aux utilisateurs de ne pas installer la mise à jour jusqu’à ce qu’il corrige le problème:

Nous étudions un problème avec la dernière version de notre application Android qui le fait planter immédiatement après son ouverture. Si vous utilisez Twitter pour Android, nous vous suggérons de ne pas le mettre à jour jusqu’à ce que nous vous informions qu’il est résolu. Désolé pour le dérangement!

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 janvier 2020

Si vous avez déjà installé la mise à jour et que vous ne pouvez pas utiliser Twitter, vous pouvez accéder à la page d’informations de l’application et effacer les données et le stockage pour le faire fonctionner à nouveau. Voici le flux: Paramètres -> Applications -> Twitter -> Stockage et cache -> Vider le stockage -> Vider le cache. Cela réinitialisera les paramètres comme le thème sombre, et vous devrez peut-être également vous reconnecter au service.

Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour, assurez-vous de désactiver la mise à jour automatique des applications sur le Play Store. Voici ce que vous devez faire: Menu de débordement Play Store (trois lignes horizontales en haut) -> Paramètres -> Applications de mise à jour automatique -> Ne pas mettre à jour automatiquement les applications.

