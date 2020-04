PSA: nouveau bogue de caractère dans les messages provoquant le plantage des appareils iOS [Updated]

Il semble y avoir un nouveau bogue lié aux caractères dans Messages, Mail et autres applications qui peut provoquer le blocage de l’iPhone, iPad, Mac et Apple Watch lors de la réception d’une chaîne de caractères spécifique.

Image de Twitter

Dans ce cas particulier, la chaîne de caractères implique les emoji du drapeau italien ainsi que des caractères en langue sindhi, et il semble que le plantage du système se produit lorsqu’une notification entrante est reçue avec les caractères à l’origine du problème.

Sur la base des informations partagées sur Reddit, la chaîne de caractères a commencé à circuler sur Telegram, mais a également été trouvée sur Twitter.

Ce genre de bugs de caractères qui font planter des appareils font surface de temps en temps et parfois se répandent, ce qui conduit un nombre important de personnes à se retrouver avec un iPhone, iPad ou Mac défectueux. En 2018, par exemple, une chaîne de caractères en langue Telugu a circulé sur Internet, faisant planter des milliers d’appareils avant qu’Apple ne résout le problème dans une mise à jour iOS.

Il n’y a souvent aucun moyen d’empêcher ces caractères de provoquer des plantages et des gels lorsqu’ils sont reçus d’une personne malveillante, et les plantages causés par des notifications provoquent souvent des ressorts du système d’exploitation et, dans certains cas, la nécessité de restaurer un appareil en mode DFU.

Les lecteurs de MacRumors doivent être conscients qu’un tel bogue circule, et pour ceux qui sont particulièrement concernés, car ce bogue semble avoir un impact sur les notifications, la désactivation des notifications peut atténuer les effets. Apple corrige généralement ces bugs de caractère en quelques jours à une semaine.

Mise à jour: Selon Adam, le lecteur de MacRumors, qui a testé le bogue sur un appareil exécutant iOS 13.4.5, le problème est résolu dans la deuxième version bêta de cette mise à jour.

