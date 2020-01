PUBG Season 6 est maintenant disponible et a frappé les PC avec plus de correctifs

La mise à jour PUBG 6.1 est désormais disponible sur PC avec de nouvelles armes, de nouvelles actions et une nouvelle carte nord-africaine, Karakin.

Utilisé sur les «points de rupture» de certains murs et sols pour la destruction, des mises à jour sont également disponibles avec une bombe collante. Le jeu a également ajouté des murs faibles qui permettent désormais la pénétration des balles afin que vous ayez plus d’options pour tuer vos ennemis.

En plus de se battre sur terre, les joueurs peuvent désormais profiter du ciel avec le nouveau Motor Glider, qui est maintenant disponible sur les cartes Erangel et Miramar. Qui peut tirer depuis le planeur propose désormais deux sièges un pour le pilote et un pour le passager?

PUBG Season 6 est maintenant disponible avec une cartographie existante et nouvelle pour fournir des temps de matchmaking stables. Vikendi effectuera une rotation pour Karakin, lors de la première rotation. La nouvelle mise à jour apporte également un système de progression de combat Pass Survivor et Shakedown.

Le Pass Survivor est livré avec des fonctionnalités telles que les missions communautaires, les missions de saison, les missions de progression et les missions de défi. Terminer ces missions peut révéler l’histoire cachée de l’île de Karakin et débloquer des récompenses en jeu.

Le planeur de moto vous permet à vous et à un ami de larguer des balles et des bombes de la sécurité du ciel en introduisant un élément aérien. De plus, certains murs et sols peuvent être utilisés comme points d’entrée avec la bombe collante à puissance explosive de la bombe collante qui ajoute des tactiques similaires à Rainbow Six Siege de Tom Clancy.

Les notes de mise à jour de la saison 6 de PUBG sont assez longues et sont livrées avec une variété de correctifs et de modifications. On espère que les monstres de PUBG l’adoreront certainement.