Puce personnalisée Google Readies pour téléphones Pixel et Chromebooks

Google a fait des progrès significatifs vers le développement de son propre processeur principal sur mesure au cours des dernières semaines, rapporte Axios.

Selon le rapport, les téléphones Pixel de Google pourraient être alimentés par les processeurs dès l’année prochaine – un coup potentiel pour Qualcomm, qui fournit actuellement à Google le processeur principal de ses téléphones phares.

La puce, nommée Whitechapel, a été conçue en coopération avec Samsung, dont la technologie de pointe de 5 nanomètres serait utilisée pour fabriquer les puces, selon une source proche des efforts de Google. Samsung fabrique également des puces pour iPhone d’Apple, ainsi que ses propres processeurs Exynos.

Google a récemment reçu ses premières versions de travail du processeur ARM à 8 cœurs, selon les sources du rapport. La puce serait dotée d’un matériel optimisé pour l’apprentissage automatique et compléterait les puces Pixel personnalisées existantes de Google dédiées aux tâches d’apprentissage automatique et de traitement d’image.

Une partie de son silicium sera également consacrée à l’amélioration des performances et des capacités “toujours actives” de Google Assistant, selon le rapport.

Le géant de la technologie espère que les futures versions du processeur conviendront à ses Chromebooks, mais le Pixel est sa première priorité.

Apple a été l’un des premiers fabricants d’appareils mobiles à concevoir ses propres processeurs mobiles, qui ont fourni des performances de plus en plus impressionnantes au cours des dernières années et ont permis à l’entreprise d’économiser sur les coûts.

Le perfectionnement de ses puces sur de nombreuses itérations lui a permis d’améliorer des vitesses déjà fulgurantes et d’ajouter des capacités uniques à ses smartphones et tablettes. Google a embauché un certain nombre d’experts en puces parmi ses concurrents, dont Apple, et espérera sans aucun doute refléter ces réalisations dans les années à venir.

