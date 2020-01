Puis-je diffuser des films avec la lecture à distance de la PlayStation 4?

Meilleure réponse: Non pas du tout. Le jeu à distance de PlayStation ne permet pas la diffusion de films en continu et cela nous rend triste. Les applications et les lecteurs portables semblent être notre meilleur espoir.

Qu’est-ce que la lecture à distance?

Le jeu à distance est une fonction de console de jeu Sony qui vous permet de diffuser vos jeux PS4 sur un appareil distant. Il a été initialement développé pour la PlayStation Portable (PSP) et Vita mais a été étendu pour inclure macOS, Windows, iOS et Android. En installant le programme gratuit (Remote Play) sur un appareil compatible qui peut prendre en charge un contrôleur DualShock, vous pouvez utiliser à distance votre PS4 sur l’écran de cet appareil. Cela signifie que lorsque vous n’avez pas accès à votre téléviseur ou s’il est utilisé par quelqu’un d’autre, vous pouvez toujours accéder à votre PlayStation 4.

Les règles du jeu à distance

La lecture à distance n’est pas disponible lorsque la PS4 est utilisée pour les éléments suivants:

Lorsque vous diffusez un gameplay en streaming depuis la PS4

Lorsqu’un autre utilisateur diffuse un jeu en streaming à partir de la PS4 à l’aide de la lecture à distance ou de la lecture partagée

Lors de la lecture d’un Blu-ray ou d’un DVD

La lecture à distance présente les limitations suivantes pendant l’utilisation:

Vous ne pouvez pas diffuser de gameplay ni utiliser Share Play.

Les disques Blu-ray et DVD ne peuvent pas être lus.

Certains services vidéo ne peuvent pas être lus.

La musique Spotify ne peut pas être lue.

Certaines parties ou tous certains jeux peuvent ne pas s’afficher.

Mais j’ai payé mes DVD et Blu-ray, pourquoi ne puis-je pas les diffuser?

Les DVD et les disques Blu-ray sont protégés contre la copie, ce qui inclut la diffusion en continu. Cela peut sembler idiot, surtout si vous essayez de diffuser un film que vous avez déjà payé pour le regarder vous-même, mais PlayStation ne sait pas si vous diffusez le disque pour un usage personnel ou non, il doit donc dire non à tous.

Et les services vidéo?

Lorsque PlayStation dit “certains services ne peuvent pas être lus”, cela signifie que la plupart ne peuvent pas être lus. y compris Netflix, Hulu, Prime Video et même des achats sur PS Store. Dans un dernier effort, j’ai essayé PlayStation Vue et encore une fois, il n’était pas disponible pour diffuser sur Remote Play.

Lecture, lecture à distance

Bien qu’il soit bloqué à chaque tour pour trouver un service de streaming qui ne faisait pas partie du groupe susmentionné, ce n’est pas tout pour le streaming à distance. La plupart de ces services (Netflix, Hulu, PlayStation Video, etc.) ont des applications mobiles, qui peuvent être utilisées sur la Vita, le téléphone ou d’autres appareils distants. Quant aux copies physiques de vos DVD et Blu-ray, si vous voulez les regarder hors de chez vous, vous pouvez toujours prendre un lecteur optique externe. Ils sont petits, légers et la plupart des tablettes, ordinateurs portables et PC peuvent les exécuter sans problème.

La lecture à distance ne semble être que cela: la lecture à distance. Les films sont sortis mais peuvent toujours être appréciés sans utiliser la lecture à distance.