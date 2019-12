Puis-je enregistrer des clips de gameplay sur Stadia?

Meilleure réponse: Vous pouvez enregistrer des clips de gameplay sur Stadia. Google a créé un système qui interagit à travers l'écosystème de l'entreprise et qui inclut le cloud et YouTube, où vous pouvez enregistrer des clips en privé ou les partager avec vos amis ou abonnés. Malheureusement, beaucoup de ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles.

Stadia est fait pour le partage

Au GDC 2019, Google a dévoilé Stadia, qui est moins une plate-forme de jeu unique comme PlayStation ou Xbox et plus un moyen de connecter l'écosystème de jeu Google existant. Avec Stadia, vous pouvez accéder immédiatement à des jeux sur le cloud depuis n'importe quel appareil – Chromebooks, Pixelbooks, téléphones, tablettes, téléviseurs – et accéder directement à votre session de jeu.

En plus de jouer à des jeux, Stadia est également un moyen de se connecter à YouTube, que ce soit par le streaming ou simplement le partage de clips. Si vous utilisez un contrôleur Stadia, vous aurez accès à deux boutons que l'on ne trouve généralement pas sur les autres contrôleurs de jeu: Google Assistant et Partager. Le premier vous permet de vous connecter à l'assistant intelligent à l'aide du microphone intégré, mais le plus important ici est le second. Appuyez simplement sur le bouton et vous pouvez partager directement en ligne.

Vous avez deux choix de partage: public ou privé. La synchronisation de votre compte YouTube peut publier le clip sur la plate-forme vidéo, mais privé le téléchargera simplement dans le cloud. Ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Il s'agit d'un système intégré à toutes les autres plates-formes de jeux. Qu'est-ce qui rend Stadia si différent? C'est là qu'intervient State Share.

Qu'est-ce que la part de l'État?

Il est facile de partager un clip mais avec State Share, vous pouvez partager l'état du jeu. State Share permet aux utilisateurs de partager un moment de jeu précis via un lien vers des abonnés, des amis ou simplement Internet en général. Cela préservera non seulement la vidéo, mais d'autres éléments de jeu importants comme l'inventaire d'un joueur, sa position, etc.

Lors de la présentation de GDC, Cuthbert a cité plusieurs exemples où State Share peut améliorer le partage en ligne, comme dans speedrunning. Vous pouvez défier les gens de battre votre course ou de jouer à ce moment précis du jeu.

"Je peux créer des moments spécifiquement pour ce type de partage – des défis pour battre mes incroyables courses de vitesse, ou des chances pour d'autres joueurs de vivre également ces mêmes combats de boss difficiles. Je peux créer autant de moments partageables que je veux et laisser Internet tourner tout mon jeu dans une chasse au trésor infiniment rejouable ", at-il dit.

Vous aurez besoin d'un contrôleur Stadia

Le petit inconvénient est que vous avez besoin d'un contrôleur officiel si vous souhaitez profiter des fonctionnalités de partage. Bien que Stadia fonctionne avec presque tous les contrôleurs, seul le contrôleur Stadia vous permettra d'enregistrer et de partager des clips et des états de jeu.

Le plus gros inconvénient

State Share n'est pas encore disponible. Alors que Stadia est construit autour du concept de partage et possède d'autres fonctionnalités innovantes nouvelles sur le marché des jeux, de nombreuses fonctionnalités n'étaient pas disponibles au lancement. State Share est l'une de ces fonctionnalités qui n'a pas encore été déployée pour le système de streaming.

