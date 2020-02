Puis-je jouer à des jeux PS3 sur PlayStation 5?

Meilleure réponse: Malheureusement, il n’y a pas encore de réponse concrète à ce sujet, mais étant donné que Sony a confirmé que la PlayStation 5 prendra en charge la compatibilité descendante avec les titres PlayStation 4, il n’est pas hors de la possibilité que la société trouve un moyen d’aider les joueurs avec titres plus anciens.

La PlayStation 5 prendra-t-elle en charge les titres PS3?

Sony n’a pas caché que la PlayStation 5 sera rétrocompatible. Cependant, il n’a pas précisé jusqu’où cela ira. Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déjà parlé de rétrocompatibilité, mais il s’agit strictement de la PlayStation 4. Parce que la société y réfléchit, beaucoup se demandent si les titres PlayStation 2 ou PS3 seront également pris en charge.

Pour ajouter aux rumeurs, Sony a déposé des brevets liés à la rétrocompatibilité, ce qui fait croire à beaucoup que la prochaine PlayStation la proposera avec toutes les anciennes consoles PlayStation. Le brevet lui-même concerne un logiciel d’émulation qui permettrait à la PS5 d’imiter des consoles plus anciennes, mais il est important de noter que cela pourrait être quelque chose que Sony examine, et non quelque chose qui arrive définitivement à la PS5.

La PlayStation 5 prendra-t-elle en charge la compatibilité descendante?

Selon Sony, oui. Au début de l’histoire de l’annonce de la PlayStation 5, l’architecte principal de la console, Mark Cerny, a déclaré que la PS5 serait rétrocompatible avec les jeux PlayStation 4, en partie parce que la console utilise une partie de l’architecture de la PS4. Cela marque un grand pas pour la console, car la PlayStation 4 ne comportait aucune compatibilité descendante pour les jeux PlayStation 3.

Bien que nous sachions que les jeux PlayStation 4 seront disponibles pour jouer sur PS5, cela ne signifie pas exactement que les anciens titres Sony le seront également. L’architecture de la PS4 impliquée dans la PS5 est une grande raison de la compatibilité descendante (elle facilite la constitution, en gros), donc nous devrons attendre et voir si Sony est en mesure d’atteindre les mêmes objectifs avec des titres qui sont plus âgée. Cependant, de nombreuses rumeurs ont germé selon lesquelles des titres sur chaque PlayStation seraient disponibles, ce qui donnerait non seulement aux fans un accès à une incroyable bibliothèque de jeux, mais permettrait également aux joueurs d’en faire plus avec leur console.