Puis-je jouer à Stadia sur mon Chromebook?

Meilleure réponse: Oui, vous pouvez jouer à Stadia sur votre Chromebook même si vous en avez un avec des spécifications incroyablement faibles. Ce n’est peut-être pas la façon la plus idéale de jouer, mais c’est possible. Google souhaite que Stadia soit accessible à tous, quelle que soit la puissance de leurs appareils.

Quel est le piège?

Pas de prise, selon Google. Il peut vraiment fonctionner avec n’importe quel modèle de Chromebook, même si vous avez décidé de vous procurer un jour la chose la moins chère que vous pourriez trouver en vente. En raison du fonctionnement de Stadia, vous ne devriez pas avoir besoin de plus que ce que vous avez déjà pour y jouer. Comment ça marche en pratique? Eh bien, certaines personnes ont eu des problèmes pour jouer régulièrement sur des paramètres extrêmement haute définition sur les anciens modèles de Chromebook, mais il ne semble pas y avoir de problèmes avec Stadia qui ne fonctionne tout simplement pas sur un.

Toute la devise de la société avec cela est, “Jeu où vous voulez quand vous voulez”, et cela semble être le cas ici! Il est important de noter que ce n’est probablement pas la façon la plus idéale de jouer, car vous êtes bloqué avec Chrome et rencontrerez probablement des problèmes de batterie si vous êtes en déplacement, mais cela fonctionne certainement comme prévu. Le Chromebook que vous utiliserez n’est pas un modèle extrêmement ancien, ou vous pouvez rencontrer des problèmes distincts de Stadia lui-même. Bien sûr, il est également essentiel d’avoir une connexion Internet solide et à haut débit.

Ai-je besoin d’un logiciel spécial pour l’exécuter?

À part le Chrome OS existant de votre Chromebook et le service de streaming de Stadia, il ne semble pas que vous ayez besoin de télécharger un autre logiciel pour commencer à jouer à vos jeux préférés.

En ce qui concerne les contrôleurs, vous ne devriez pas non plus avoir besoin de quelque chose de spécial pour jouer sur votre Chromebook. Selon la liste de Google des contrôleurs compatibles Stadia, à peu près n’importe quel contrôleur doté d’une connectivité USB ou Bluetooth fonctionnera sur les appareils Google Chrome ou Android avec Android 10.0 ou supérieur. Vous aurez toujours besoin du contrôleur Stadia pour jouer sur les téléviseurs, mais si vous utilisez simplement un Chromebook, tout irait bien. Google note également que toutes les manettes de jeu prises en charge ne sont pas répertoriées sur leur site, donc si vous avez un contrôleur tiers, il est important de vérifier auprès du fabricant pour voir si cela fonctionnera avec Stadia.

Qu’est-ce qui affectera alors ma qualité de streaming?

Au lieu que votre matériel dicte le type de qualité de votre expérience, Stadia dépend entièrement de votre connexion Internet et des propres serveurs de Google. Google a déclaré que de 10 Mbit / s à 35 Mbit / s devrait permettre aux joueurs d’avoir une connexion stable et haute définition. Tant que votre connexion Internet peut rester suffisamment rapide et stable, vous devriez pouvoir diffuser très bien sur n’importe quel vieux Chromebook que vous avez traîner.

Si vous rencontrez des difficultés à jouer ou à rencontrer une tonne de décalage et un gameplay lent, vous pouvez vérifier votre connexion Internet ou essayer de brancher votre ordinateur portable directement sur votre modem via un port Ethernet.

Abordable

Ordinateur portable convertible 2-en-1 Lenovo Chromebook

Pour vos besoins de streaming de base

Si vous cherchez un Chromebook abordable pour commencer à diffuser vos jeux où que vous alliez, l’ordinateur portable convertible 2-en-1 C330 de Lenovo est là pour vous. N’oubliez pas qu’il n’a pas toutes les cloches et les sifflets des modèles haut de gamme.

Haut de gamme

ASUS C302 Chromebook Flip

Fonctionnalités flashy pour les amateurs de technologie

Si vous voulez un Chromebook plus cher qui est livré avec quelques fonctionnalités plus attrayantes et un écran légèrement plus grand, vous voudrez que le Chromebook Flip ASUS C302 commence à diffuser en 1080p.