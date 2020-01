Puis-je obtenir le Coronavirus depuis mon téléphone?

Nous entendons beaucoup parler du Coronavirus récemment découvert en Chine. Le virus respiratoire qui cause la pneumonie a été identifié pour la première fois à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, mais a depuis été confirmé dans quelques États aux États-Unis et dans le monde.

Le public est encore largement dans l’ignorance de la façon dont le nouveau coronavirus 2019 – AKA: 2019-nCoV – a démarré, comment il est transmis et la meilleure façon de le traiter. À l’origine, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a indiqué qu’il s’agissait d’une transmission entre animaux, mais a depuis mis à jour son rapport après des cas confirmés de transmission entre humains.

À l’heure actuelle, le CDC affirme que cette souche de coronavirus pourrait être transmise par voie respiratoire, en fonction de la façon dont le SRAS et le MERS ont été transmis d’homme à homme dans le passé. Cela signifie que si une personne infectée par le virus tousse ou éternue, ces agents pathogènes peuvent être transmis à une personne à proximité.

Le niveau de contagiosité est également inconnu à l’heure actuelle. Il peut se propager facilement, comme la rougeole, ou il peut être plus difficile à propager. Même si le coronavirus est considéré comme un risque grave pour la santé, le CDC affirme que le risque pour la santé en Amérique est faible à l’heure actuelle.

Avec les informations dont nous disposons, il est peu probable que votre téléphone puisse être porteur du Coronavirus à moins que quelqu’un tousse ou éternue dessus et que vous portiez ensuite votre téléphone à votre visage (car il est transmis par voie respiratoire). Cependant, vous pensez peut-être à quel point votre iPhone est grossier et couvert de germes et à ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser des malades.

Ce que tu peux faire

Les appareils mobiles tels que les iPhones et iPads sont souvent exposés aux germes et aux virus par contact direct ou indirect. Heureusement, vous pouvez nettoyer vos appareils avec des articles ménagers quotidiens tels que de l’alcool à friction et des boules de coton. Nous avons un guide sur la façon de nettoyer votre iPhone pour plus de détails.

Vous pouvez également envisager le PhoneSoap qui tue les germes UV.

PhoneSoap, basé en Utah, affirme que le téléphone moyen contient 18 fois plus de bactéries que les toilettes publiques. Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, nous ne nettoyons pas nos appareils mobiles presque aussi souvent que nous le devrions, et certainement moins que nous nous lavons les mains. Deuxièmement, grâce à la chaleur de la batterie de notre téléphone et au stockage du téléphone dans une poche ou un sac à main, les bactéries peuvent prospérer. Et cela ne dit rien sur le contaminant aérien que ces appareils peuvent capter dans les lieux publics tels que les gares, les avions, même le marché alimentaire local, et plus encore.

Pour mieux nous protéger, PhoneSoap propose une série d’outils de nettoyage qui utilisent la lumière UV-C pour tuer 99% des germes domestiques. Cela explique:

Cette lumière UV-C détruit efficacement les acides nucléiques et brise l’ADN des bactéries. Avec leur ADN cassé, les bactéries ne peuvent pas fonctionner ou se reproduire, et les organismes meurent.

Dans la nature, la lumière UV-C qui provoque cet effet germicide est nocive pour nos yeux mais est bloquée par l’atmosphère terrestre. Dans l’environnement contrôlé de PhoneSoap, la lumière UV-C désinfecte efficacement et en toute sécurité votre téléphone portable, ainsi que tout ce qui peut rentrer dans votre PhoneSoap comme les télécommandes, les clés, les tablettes, etc.

Personne ne prétend que les produits PhoneSoap peuvent détruire le Coronavirus. Cependant, plusieurs études ont montré que la lumière UV-C peut avoir un effet mortel sur les micro-organismes tels que les agents pathogènes, les virus, les bactéries et autres.

De plus, votre téléphone est probablement sale et couvert de germes. Pourquoi ne pas simplement le nettoyer et le désinfecter?

PhoneSoap

Caisson lumineux UV-C anti-germes pour désinfecter votre téléphone (et tout ce qui peut vous convenir).

Si vous craignez les germes sur votre téléphone, nettoyez-le avec de l’alcool à friction et une boule de coton. Si vous êtes vraiment inquiet des germes, procurez-vous PhoneSoap pour votre tranquillité d’esprit.