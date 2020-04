Puis-je obtenir une assurance contre la contrefaçon d’art auprès de Lyle dans Animal Crossing: New Horizons?

Meilleure réponse: Jusqu’à présent, Nintendo n’a publié aucune nouvelle officielle concernant Lyle. Il ne fait actuellement aucune apparition dans Animal Crossing: New Horizons, mais il est possible qu’il puisse être ajouté au jeu dans une future mise à jour.

Qui est Lyle?

Lyle est une loutre des précédents jeux Animal Crossing qui a vendu différents types d’assurance au joueur. L’une des options les plus notables était l’assurance dommages de Lyle, qui couvrait spécifiquement les œuvres d’art contrefaites. De cette façon, si un joueur achetait un faux, il serait toujours en mesure de gagner un peu d’argent s’il apportait le faux à Lyle. Bien sûr, certaines personnes se sont demandé si Lyle était dans l’arnaque pour commencer.

Nintendo n’a pas précisé si Lyle fera ou non une apparition dans New Horizons. Cependant, nous ne serions pas surpris s’il a été ajouté dans une mise à jour ultérieure, étant donné que Redd, le marchand d’art louche, est récemment arrivé avec la mise à jour 1.2.0. Nous garderons l’oreille au sol et mettrons à jour cette section si nous apprenons quelque chose sur Lyle dans New Horizons.

Chalutier au trésor de Jolly Redd

Il y a un personnage dans l’univers d’Animal Crossing nommé Redd. Ce renard est un escroc qui visite votre île New Horizons avec son bateau. Les joueurs peuvent monter à bord du navire et lui acheter des illustrations emblématiques. Alors que certaines de ses marchandises sont la vraie affaire, beaucoup d’entre elles sont des contrefaçons.

Si le joueur achète un faux dans New Horizons, Blathers ne l’acceptera pas dans la galerie d’art du musée, et Timmy et Tommy ne paieront qu’une maigre somme pour cela. C’est une grave déception étant donné que l’œuvre d’art coûte généralement des milliers de cloches à acheter. Ce serait bien si Lyle ou une autre offre d’assurance était sur la table pour protéger les joueurs chaque fois qu’ils font un mauvais achat auprès de Redd.