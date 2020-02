Puis-je obtenir une entrée brillante dans Pokémon Sword and Shield?

Meilleure réponse: Oui et non. Étant donné que les entrées sont “verrouillées brillantes”, le démarreur que vous choisissez au début ne peut pas être brillant. Cependant, vous pouvez obtenir un Grooky, Sobble ou Scorbunny brillant en suivant des règles d’élevage très spécifiques.

Que signifie «verrou brillant»?

Le verrouillage brillant est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à l’origine à Pokémon: Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Évoli, et a été transférée dans Pokémon Sword and Shield. Cela signifie qu’il est impossible de trouver le Pokémon de départ avec les deux Pokémon légendaires sous des formes brillantes dans la nature. De plus, tout Pokémon donné en cadeau ne peut pas non plus être brillant, donc le Charmander que vous recevrez finalement pendant votre partie ne sera pas brillant non plus.

Puis-je obtenir un démarreur brillant du tout?

Tout espoir n’est pas perdu! Vous pouvez toujours obtenir des Pokémon de démarrage brillants grâce au processus d’élevage. Cependant, il existe certaines règles spécifiques que vous devez suivre pour avoir les meilleures chances de recevoir l’œuf, qui contiendra, espérons-le, le Pokémon que vous souhaitez.

Comment élever des Pokémon de départ

Source: Nintendo

Pour élever le bon Pokémon, une astuce pratique consiste à utiliser un Idem pour élever des Pokémon. Ainsi, par exemple, si vous élevez un Sobble et un Ditto, l’œuf que vous recevrez contiendra un Sobble. De même, si vous élevez un Scorbunny et un Ditto, alors vous recevrez un œuf avec un Scorbunny po. Ditto peut être trouvé près du lac d’Outrage dans la zone sauvage sur un petit morceau de terre que vous devrez traverser avec ton vélo.

Une fois que vous avez obtenu votre idem, voici comment créer un démarreur brillant.

Tout d’abord, visitez la pépinière sur la route 5 ou la pépinière cachée, qui est située dans la zone de Bridge Field dans la zone sauvage.

Laissez deux Pokémon à la pépinière. Pour augmenter vos chances, si vous laissez deux Pokémon de la même espèce, un mâle et une femelle, cela augmentera considérablement la probabilité de recevoir un œuf. Gardez à l’esprit que certains Pokémon, lorsqu’ils sont laissés ensemble, sont incapables de produire un œuf.

Une fois que vous avez obtenu un œuf, vous devrez ensuite l’ajouter à votre groupe. Vous pouvez marcher ou utiliser votre vélo pour parcourir la carte du monde avec l’œuf en tant que membre du groupe jusqu’à l’éclosion.

Cela peut prendre quelques essais, mais finalement, vous obtiendrez un démarreur brillant! Pour augmenter vos chances d’obtenir un éclat avec le charme brillant – un bijou pratique que vous recevrez après avoir terminé le Galar Pokédex.

Qu’en est-il de la méthode «Masuda»?

La méthode Masuda peut augmenter encore plus vos chances d’éclore un Pokémon brillant à partir d’un œuf! Alors, comment ça marche? Si vous élevez votre espèce de Pokémon souhaitée avec une autre de la même espèce, qui provient d’une version de Pokemon Sword or Shield, où le joueur jouait dans une langue différente, cela augmentera vos chances de recevoir un brillant encore plus.

Par exemple, si vous avez un Pokémon de votre version anglaise du jeu, vous pouvez utiliser cette méthode pour vous reproduire avec un autre Pokémon de la version française / allemande / espagnole ou japonaise du jeu. Néanmoins, bien sûr, vous devrez échanger avec d’autres utilisateurs pour rassembler des Pokémon d’autres régions. Imaginez ce que vous feriez avec un Ditto d’une autre région!