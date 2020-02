Puzzle & Dragons GOLD pour Nintendo Switch: une expérience frustrante sans laquelle vous êtes meilleur

Source: iMore

Il y a plusieurs années, j’ai découvert Puzzle & Dragons sur mon smartphone. J’ai trouvé que c’était un jeu complètement addictif qui fournissait des puzzles stimulants mais satisfaisants ainsi que de belles illustrations que mes yeux devaient dévorer. Sérieusement, j’ai vraiment été séduit par ce jeu et j’ai passé des heures à y jouer. Quelques années plus tard, un jeu 3DS appelé Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Smash Bros. Edition est sorti, et il s’est également avéré être un jeu amusant. Et maintenant, Puzzle & Dragons est arrivé sur Nintendo Switch.

Ces jeux Puzzle & Dragons sont un peu comme Pokémon rencontre Tetris. Le jeu vous permet d’aligner des orbes afin d’attaquer des adversaires en utilisant les compétences de divers monstres de votre équipe. Chaque orbe a une couleur différente et fait quelque chose de différent. Par exemple, si vous avez une créature de type aquatique dans votre équipe et que vous alignez un tas d’orbes d’eau, alors vous attaquerez votre adversaire en utilisant votre créature aquatique. L’idée est d’aligner les bons orbes afin de profiter des faiblesses de votre adversaire et de les vaincre. Au fur et à mesure que vous jouez dans le jeu, vous débloquez de nouvelles créatures pour combattre.

La version Switch du jeu tente d’ajouter plus d’histoire en faisant en sorte que vous affrontiez des rivaux dans une arène afin de remporter la Coupe des champions. Quand j’ai vu que Puzzle & Dragons GOLD était sur Nintendo Switch, j’ai pensé que je pourrais profiter de la même expérience de puzzle amusante à partir d’une plate-forme différente. Après avoir joué pendant quelques heures, j’ai déterminé que la version Switch de ce jeu n’est pas aussi bonne que les autres. En toute honnêteté, je conseille aux gens de ne pas s’en mêler. Voici mon examen complet de Puzzle & Dragons GOLD.

Tetris bestial

Puzzle & Dragons GOLD

Conclusion: Les puzzles eux-mêmes pourraient être amusants, mais ils sont embourbés par une intrigue bâclée et d’horribles mécanismes au tour par tour. Ce n’est pas un achat valable pour la plupart des joueurs Switch.

Avantages

Belle illustration 2D

C’est un concept amusant

Les inconvénients

Délai ridiculement court

Les puzzles ne profitent pas pleinement de l’écran Switch

Les vrais mécanismes de puzzle sont frustrants

Le mode histoire est court et non raffiné

Jolis dessins de monstre

Puzzle & Dragons GOLD Ce que j’aime

J’ai été vraiment déçu de ce jeu, d’autant plus que j’aimais tellement le smartphone et la version 3DS. Pourtant, il y avait quelques choses que j’aimais dans le jeu.

L’œuvre 2D Monster conçoit

J’ai toujours aimé regarder des dessins de créatures mystiques fantastiques. Étant donné que le but du jeu est de collecter divers monstres et de les ajouter à votre équipe, vous verrez de nombreux modèles de créatures créatives. Les rendus 3D sont corrects, mais j’ai vraiment adoré regarder les magnifiques illustrations 2D.

Certaines créatures ne sont pas si originales, mais d’autres sont tout simplement à couper le souffle. Ils ont évidemment été conçus par un artiste phénoménal. Plus que tout, j’ai adoré débloquer de nouveaux monstres, car cela signifiait que je pouvais voir de nouvelles illustrations.

Le concept de puzzle de base Fun et addictif

L’idée derrière les puzzles est vraiment amusante. Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai été sérieusement absorbé par les versions précédentes du jeu. Vous faites glisser votre doigt à travers les orbes, ce qui déplace leur position et vous permet de les aligner les uns avec les autres. Voir les couleurs vives se déplacer sur l’écran et regarder les chiffres rebondir pendant que le jeu calcule la puissance de votre attaque est vraiment satisfaisant.

Regarder les chiffres rebondir pendant que le jeu calcule la puissance de votre attaque est vraiment satisfaisant.

Semblable à Pokémon et à d’autres jeux de collecte de créatures, celui-ci repose sur des attaques basées sur le type. Ainsi, par exemple, une créature de type eau est puissante contre une créature de type feu, et ainsi de suite. Cela vous oblige donc à élaborer une stratégie et à choisir les monstres appropriés pour votre équipe si vous voulez vaincre vos adversaires.

C’est un concept vraiment amusant qui a très bien fonctionné dans les versions précédentes du jeu. Cependant, le gameplay amusant est embourbé par des éléments ridicules qui, à mon avis, ne devraient pas être là. Sans ces autres mécanismes, j’aurais vraiment apprécié les aspects énigmatiques de ce jeu. Soupir. Si seulement, si seulement.

La mécanique au tour par tour la fait glisser

Puzzle & Dragons GOLD Ce que je n’aime pas

Je pensais vraiment que j’allais aimer ce jeu, cependant, il a trop de lacunes qui en retirent le plaisir. Voici les choses que je n’aime pas avec Puzzle & Dragons GOLD.

Mécanique réelle du puzzle Limite de temps courte et combat maladroit

Il n’y a presque pas de temps pour évaluer le puzzle avant la fin du temps.

Chaque fois que c’est votre tour d’utiliser le puzzle pour attaquer, un chronomètre ridiculement court compte à rebours, ce qui vous permet d’avoir à peine le temps d’évaluer le puzzle et de passer votre doigt dans les orbes. Cela rend vraiment le combat au tour par tour stressant et mouvementé. S’il vous permettait juste de réfléchir un peu plus à votre stratégie, ce jeu serait beaucoup plus amusant.

Si cela ne suffisait pas, au lieu de prendre le plein écran, le puzzle se réduit à une petite boîte. Cela signifie que vous n’avez pas beaucoup de place pour varier lorsque vous parcourez les différents orbes. On a juste l’impression que le jeu ne profite pas de l’écran du Switch.

Mode histoire non raffiné Ressenti comme s’il avait été lancé à la dernière minute

L’histoire principale vous propose de jouer entre l’un des deux enfants qui participent à la Champion Cup. Les illustrations de ces personnages et de leurs rivaux ne se comparent pas au reste du jeu et l’histoire elle-même est assez bâclée. On a vraiment l’impression que le mode histoire a été précipité dans le mix sans être réfléchi.

Si vous vous en sortez et que vous passez outre les mauvaises mécaniques de jeu, vous découvrirez que le mode histoire se termine beaucoup trop rapidement. Même si vous parcourez chacune des histoires des personnages jouables, le jeu ne semble pas assez long. Pour cette raison, je ne pense vraiment pas que le jeu vaut les 15 $ qu’il vend.

Puzzle & Dragons GOLD Bottom Line

Je suis vraiment triste de ne pas avoir fini par apprécier ce jeu, mais il ne correspond tout simplement pas aux versions précédentes. Le mode histoire donne l’impression d’avoir été ajouté après coup et les énigmes amusantes sont embourbées par des mécanismes désagréables. Ça rend vraiment stressant de jouer.

1,5

sur 5

Même si vous vous frayez un chemin à travers le mode histoire, vous découvrirez rapidement qu’il est vraiment court et n’offre pas autant d’heures de lecture. La plus grande chose qui rachète est que les conceptions de monstres sont fantastiques. Chaque fois que vous déverrouillez un nouveau membre pour votre équipe, vous pourrez voir une magnifique image 2D.

Tetris bestial

Puzzle & Dragons GOLD

Combat déroutant

Alignez les orbes afin que votre équipe de monstres attaque vos adversaires. Vous affronterez différents rivaux pendant que vous rivalisez pour remporter la Coupe des champions.

