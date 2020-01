Qualcomm dévoile de nouveaux chipsets 4G pour 2020: découvrez les Snapdragon 720G, 662 et 460

Qualcomm double la 5G cette année avec les chipsets Snapdragon 865 et 765, mais tous les pays ne sont pas encore prêts à passer à la 5G. C’est pourquoi Qualcomm présente un ensemble de chipsets 4G uniquement conçus pour des marchés comme l’Inde, où Qualcomm est très présent.

Lors d’un événement médiatique à New Delhi, Qualcomm dévoile trois nouveaux chipsets: le Snapdragon 720G axé sur les jeux, le Snapdragon 662 de milieu de gamme et le Snapdragon 460 économique. Les trois chipsets sont dotés de la connectivité Wi-Fi 6 en standard, Bluetooth 5.1 et ils sont les premiers à prendre en charge le système de positionnement par satellite de la navigation indienne avec la constellation indienne (NavIC). Ils offrent également des fonctionnalités améliorées d’IA et d’imagerie, Qualcomm poursuivant sa stratégie visant à proposer des produits différenciés dans cette catégorie. Voici ce dont vous avez besoin sur les derniers chipsets 4G.

Snapdragon 720G

Le Snapdragon 720G s’appuie sur les points forts du Snapdragon 730G et rend la plateforme plus accessible à un public plus large. Qualcomm propose à nouveau sa suite Snapdragon Elite Gaming ici, avec des fonctionnalités telles que la réduction de la gigue, des couleurs 10 bits avec HDR et le codec audio adaptatif AptX.

Le Snapdragon 720G intègre le sous-système Wi-Fi FastConnect 6200 de Qualcomm, doublant la portée Wi-Fi et les vitesses réelles. Vous obtenez le Wi-Fi 6 avec 2×2 MIMO, et du côté de la connectivité mobile, il y a un modem 4×4 MIMO X15 LTE qui offre des vitesses de catégorie 15 jusqu’à 800 Mbps. Les opérateurs indiens commencent enfin à utiliser l’agrégation des opérateurs, vous pouvez donc finir par voir une bande passante décente avec le modem X15. Il y a aussi des appels double SIM double VoLTE et Wi-Fi.

Qualcomm apporte les meilleures fonctionnalités de sa plateforme phare 8xx au 720G.

Le jeu mobile a connu une montée fulgurante en Inde ces dernières années, et Qualcomm tire parti de ce marché avec le Snapdragon 720G. Le chipset est construit sur un nœud de 8 nm et comprend deux cœurs Cortex A76 à 2,3 GHz et six cœurs A55 à 1,8 GHz. Il existe un GPU Adreno 618 pour les “vrais jeux HDR10”, le même que le 730G.

Vous trouverez également un DSP Hexagon 692 pour une meilleure intelligence artificielle sur l’appareil et un concentrateur de détection de Qualcomm pour les assistants numériques toujours connectés. Enfin, vous trouverez un enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde, et le chipset peut faciliter les capteurs jusqu’à 192MP. Le chipset peut également gérer des écrans jusqu’à FHD + (2520 x 1080), mais ce qui est plus intéressant, c’est qu’il est capable de piloter des panneaux à 90 Hz / 120 Hz. Oh, et il y a Quick Charge 4+.

Avec l’état actuel du segment du budget indien, Xiaomi et Realme sont prêts à déployer des appareils alimentés par le Snapdragon 720G. Les deux sociétés se sont engagées sur la plate-forme, et si l’histoire est une indication, nous devrions voir de nouveaux téléphones très bientôt.

Alors, où est la fente 720G? Il y a déjà le Snapdragon 665, le 730G et le 730 régulier. Qualcomm dit qu’il veut offrir plus de choix aux fabricants d’appareils, et c’est pourquoi il a décidé de déployer un autre chipset axé sur les jeux. Il sera intéressant de voir s’il y a un écart de prix entre les appareils équipés des 730G et 720G, car cela décidera en fin de compte de son efficacité.

Snapdragon 662

Le Snapdragon 662 reprend quelques améliorations qui le distinguent. Il est alimenté par quatre cœurs Cortex A73 à 2,0 GHz et quatre cœurs A53 à 1,8 GHz, et vous obtenez un GPU Adreno 610. Parce qu’il est destiné au marché de milieu de gamme, il dispose d’un modem X11 qui monte à 390 Mbps avec 2×2 MIMO.

Mais le principal point fort du Snapdragon 662 est le Spectra 340T ISP, qui permet aux fabricants d’appareils de déployer des téléphones avec trois caméras arrière – une première dans la série 6xx. Le chipset peut gérer des capteurs jusqu’à 48MP, et il existe également une compatibilité pour les formats photo HEIC et vidéo HEVC.

Le Snapdragon 662 fonctionne avec des écrans FHD + à 60 Hz, et vous obtenez Quick Charge 3.0. Le chipset lui-même est fabriqué sur un nœud de 11 nm.

Snapdragon 460

Qualcomm n’a pas fait grand-chose avec la série 4xx, mais cela change avec le Snapdragon 460. Il dispose de cœurs avec une augmentation de 70% des performances, et nous voyons un GPU Adreno 610 pour la première fois dans cette série.

Qualcomm déploie des cœurs Cortex A73 qui vont jusqu’à 1,8 GHz, et le chipset est fabriqué sur un nœud de 11 nm comme le 662. Vous trouverez également le même modem X11 LTE, Quick Charge 3.0, compatibilité HEIF et FHD + à 60 Hz. Le Snapdragon 460 possède un Spectra 340 ISP qui peut accueillir des modules de caméra jusqu’à 25 MP, et les fabricants d’appareils pourront ajouter trois caméras à l’arrière.

Les premiers téléphones avec le Snapdragon 720G seront disponibles pour les clients au premier trimestre 2020. Nous devrons attendre plus longtemps pour les deux autres modèles, les Snapdragon 662 et 460 n’apparaissant pas avant la fin de l’année.

