Quand mon téléphone recevra-t-il Android 10?

Source: Joe Maring / Android Central

Android 10 est à nos portes, et que vous soyez enthousiasmé par ses nouveaux paramètres d’autorisation pour les applications ou par le glorieux mode sombre, il y a de nombreuses raisons d’être impatient pour le dernier et le meilleur de Google.

Cependant, comme pour toutes les mises à jour Android, il y a une différence entre le moment où Google lance la version finale et le moment où le nouveau logiciel arrive réellement sur votre smartphone. Aujourd’hui, nous examinerons tous les principaux OEM et décomposerons quand exactement vous pouvez vous attendre à une mise à jour Android 10 pour votre appareil.

Google Pixel

Source: Andrew Martonik / Android Central

Commençons par les propres téléphones de Google, la série Pixel. Android 10 est garanti pour chaque appareil Pixel existant, la liste complète étant la suivante:

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Pixel 3a / Pixel 3a XL

Pixel 3 / Pixel 3 XL

Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL

À partir du 3 septembre, Android 10 a commencé à être déployé pour tous ces combinés, ce qui en fait le premier lot de téléphones à être traité à la bonté de 10.

Samsung

Source: Hayato Huseman / Android Central

Samsung est le grand acteur du monde Android, ainsi que le plus grand acteur du monde entier des smartphones. L’aiguille bouge un peu quand Samsung met à jour un téléphone.

Jusqu’à présent, Samsung a publié sa mise à jour Android 10 pour les appareils suivants:

Galaxy S10, S10 + et S10e

Galaxy Note 10 et Note 10+

Galaxy Note 9

Android 10 est toujours en phase de test bêta pour les Galaxy S9 et S9 +, mais nous nous attendons à ce que la version stable soit disponible le plus tôt possible. Si vous avez un ancien téléphone Samsung, comme le Galaxy S8 ou le Note 8, nous ne recommandons pas de retenir votre souffle pour une mise à jour Android 10.

Huawei

Source: Android Central

Huawei est l’un des plus grands OEM de smartphones au monde, avec ses appareils allant des produits phares haut de gamme aux options budgétaires à faible coût.

Tout d’abord, les téléphones suivants ont été mis à jour vers une version stable d’EMUI 10 / Android 10:

Huawei P30 series

Huawei Mate 20 series

Huawei Mate 10 series

Android 10 était en cours de déploiement sur Honor 20/20 Pro et View 20, mais il a depuis été arrêté et devrait reprendre en février. De plus, la série P20 devrait recevoir son traitement Android 10 très bientôt (courant janvier).

En ce qui concerne les téléphones qui proposent désormais une variante bêta d’Android 10, la liste est la suivante:

Honneur 10

Honor V10

Honneur 9

Honor 9X / 9X Pro

Honor 8X

Tout en parlant de Huawei et des mises à jour logicielles, il est important de mentionner brièvement l’interdiction commerciale actuelle de l’entreprise aux États-Unis. Huawei est toujours autorisé à mettre à jour les téléphones existants vers de nouvelles versions d’Android, mais pour les téléphones comme le Mate 30 qui ne disposent pas de services Google, la manière dont ces mises à jour seront gérées reste incertaine.

Motorola

Source: Daniel Bader / Android Central

Motorola était au sommet de son art en ce qui concerne les mises à jour Android, mais ces dernières années, la société est devenue plus lente et plus incompatible avec la façon dont elle gère les nouveaux logiciels.

La liste des téléphones Motorola qui utilisent désormais Android 10 est assez petite, notamment:

Moto G7 Plus

Motorola One Power

Motorola One Vision

Motorola One Action

Il y a quelques autres téléphones que nous nous attendons à obtenir Android 10 à un moment donné, ceux-ci étant:

Moto G7, G7 Power et G7 Play

Moto Z4

Moto Z3 et Z3 Play

Moto E6

Motorola One

Nokia

Source: Nokia

En ce qui concerne les mises à jour Android, Nokia est une entreprise qui se démarque parmi les autres. Dirigée par HMD Global, cette itération actuelle de la marque Nokia est devenue synonyme de téléphones dotés de logiciels propres et bénéficiant de mises à jour cohérentes en temps opportun.

Nokia a travaillé dur pour mettre à jour un tas de ses téléphones vers Android 10, avec tous les éléments suivants exécutant maintenant le logiciel:

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

C’est déjà une liste, mais Nokia est loin d’être terminé. Voici les autres téléphones dont la mise à jour a été confirmée cette année.

T1 2020

Nokia 2.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

T2 2020

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

OnePlus

Source: Android Central

OnePlus propose des mises à jour rapides et un accès rapide à la dernière version d’Android en tant que fonctionnalité de ses téléphones. La société a prouvé à maintes reprises que les mises à jour de la plate-forme peuvent être effectuées rapidement et sans bogues, et cela ne devrait pas changer avec Android 10. Voici les téléphones pour lesquels Android 10 est maintenant disponible:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

OnePlus 6

Si vous avez un OnePlus 5 ou 5T, vous pouvez vous attendre à ce qu’Android 10 arrive au cours du T2 2020.

Cotes et fins

Source: Android Central

Voici les téléphones qui n’appartiennent pas tout à fait à nos catégories ci-dessus, mais qui méritent tout de même un cri pour Android 10:

ASUS ZenFone 6

Téléphone essentiel

LG G7 One

LG G8

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi Mi A2

ZTE Axon 10 Pro (Europe uniquement)

Android 10: tout ce que vous devez savoir!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.