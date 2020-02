Quand, où et comment regarder les 49ers contre les chefs – .

Les séries éliminatoires de la NFL cette année ont été définies par quelques bouleversements choquants, mais maintenant que la poussière est retombée, deux des meilleures équipes de la ligue se sont imposées. Dans le Super Bowl LIV, les Chiefs de Kansas City représenteront l’AFC, tandis que les 49ers de San Francisco représenteront la NFC. Le match débutera à 15h30 PT / 18h30 HE le dimanche 2 février au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, alors que la 100e saison de la NFL touche à sa fin.

Alors que les Chiefs sont une puissance offensive dirigée par le QB Patrick Mahomes et TE Travis Kelce, les 49ers ont la meilleure défense de la NFL cette année, n’accordant que 252 verges par match. Ils associent cela à l’attaque précipitée la plus cohérente du pays, c’est pourquoi cela devrait être un si bon match.

Si vous avez le câble ou un service de télévision en direct comme YouTube TV ou Hulu Live TV et que vous souhaitez regarder le Super Bowl LIV à la télévision, connectez-vous à Fox dimanche soir. Sinon, vous pouvez toujours regarder le jeu gratuitement sur FoxSports.com ou en téléchargeant l’application Fox Sports sur votre téléphone ou sur pratiquement n’importe quel appareil intelligent ou téléviseur de votre maison.

Fox diffusera également le jeu en 4K HDR pour la première fois, mais il y a quelques mises en garde. Tout d’abord, vous aurez évidemment besoin d’un téléviseur 4K HDR. Vous aurez également besoin d’une connexion Internet prenant en charge des vitesses de téléchargement d’au moins 25 Mo / s et l’un des appareils de streaming suivants: Roku Premiere, Roku Premiere +, Roku Streaming Stick +, modèles de téléviseurs Roku Ultra 4K / UHD avec Roku OS intégré ou Amazon Fire TV 4K. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, Fox Sports a déclaré à The Verge que les appareils Roku ne fonctionnent pas encore, mais ils espèrent que ce sera le cas dimanche.

Voici une liste complète des appareils compatibles que Fox répertorie sur son site Web pour la diffusion en continu du Super Bowl LIV:

AppleTV (tvOS 12 ou supérieur)

Roku

Dispositifs de diffusion et téléviseurs intelligents Fire TV

Android TV

Xbox One

Téléviseurs intelligents Samsung Tizen (modèles de téléviseurs intelligents de 2017 à 2020)

iPhone / iPad (iOS 11 ou supérieur)

Téléphone / tablette Android (OS 5.1 ou supérieur)

Ordinateur (différents navigateurs)

La couverture d’avant-match commence à la télévision ainsi que sur FoxSports.com et les applications Fox Sports et Fox Now à 11h00 AM PT / 14h00 HE. Le jeu débutera quatre heures et demie plus tard, et dès la fin de la diffusion, la saison 3 de The Masked Singer sera diffusée sur Fox, au cas où vous n’auriez pas encore assez de télévision.

Source de l’image: James Kenney / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.