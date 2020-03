Quatre raisons pour lesquelles vous devez obtenir un projecteur VAVA 4K à ultra courte focale maintenant

Avez-vous déjà regardé votre salon et pensé “c’est vraiment terne”? Il existe une solution simple: remplacez votre ancien téléviseur par le projecteur VAVA à ultra courte focale. Voici ce que cela ajoute à votre maison.

Expérience de théâtre privé à la maison

Les téléviseurs ne cessent de grossir, mais ils sont loin d’offrir une véritable expérience théâtrale. Les plus grands téléviseurs sont ridiculement chers et pas du tout adaptés aux foyers habituels. Par exemple, un téléviseur de 86 pouces vous coûte facilement plus de 5000 $. Avec le projecteur 4K UST de VAVA, vous pouvez projeter jusqu’à 150 pouces sur votre mur pour seulement 2799 $. Le projecteur est également livré avec une qualité 4K et une barre de son stéréo Harman Kardon intégrée. Plus besoin de conduire au cinéma et d’être assis avec des inconnus qui n’arrêtent pas de parler. Au lieu de cela, prenez un verre et profitez d’une soirée cinéma agréable et paisible avec vos proches.

Léger et facile à installer

Contrairement à un téléviseur de 100 livres, le projecteur de VAVA ne pèse que 24 livres – plus léger que la plupart des chiots. Vous pouvez facilement le déplacer dans la maison aussi souvent que vous le souhaitez. Le porter chez un ami pour regarder le Superbowl? Aucun problème. Tout ce dont vous avez besoin est une boîte plus petite qu’un bagage à main. La configuration est intuitive et prend moins de 10 minutes. Le projecteur possède de nombreux ports HDMI, un port USB et un port AV, vous pouvez donc brancher tous les produits de streaming dont vous disposez, comme Apple TV ou Chromecast.

Lancer ultra court

Au fil des ans, les projecteurs se sont considérablement améliorés, à commencer par le fait qu’ils ne doivent pas nécessairement s’asseoir de l’autre côté de la pièce pour faire une grande projection. La projection ultra courte de VAVA signifie que le projecteur n’a besoin que de s’asseoir à 7 pouces du mur pour projeter une image de 100 pouces. Cela signifie que les gens sont libres de se promener dans la pièce sans avoir à esquiver le projecteur de lumière.

Précision et luminosité des couleurs élevées

Un malentendu courant avec les projecteurs est que vous devez avoir une pièce sombre pour cela. Ce n’est plus le cas. Utilisant des lasers comme source lumineuse, le projecteur est capable de diffuser 6 000 lumens pour obtenir une qualité de projection parfaite. Le projecteur VAVA 4K UST peut être utilisé à tout moment de la journée sans fermer les rideaux. Bien sûr, vous pouvez atténuer les lumières pour une meilleure expérience, mais il n’y a pas d’étapes supplémentaires pour utiliser le projecteur comme votre téléviseur ordinaire.

Lancer court, vue d’ensemble

Projecteur VAVA 4K UST

L’amélioration de votre salon a besoin

Prenez ce projecteur VAVA 4K UST pour une exclusivité 100 $ de rabais avec BASMRVKH, disponible dès maintenant au 03/03/2020. Vous avez peut-être manqué le NBA All-Star Game, mais vos amis seront impressionnés en regardant les finales avec le projecteur VAVA 4K UST et bien d’autres soirées amusantes.

