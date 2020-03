Que fait le Fitbit Zip?

Meilleure réponse: Le Fitbit Zip est conçu pour gérer les bases du suivi de la condition physique. Vous pourrez obtenir un décompte précis de vos pas, de la distance parcourue et des calories brûlées, mais pas grand-chose d’autre.

Suivez-le simplement: Fitbit Zip (156 $ sur Amazon)

Il est conçu pour gérer les bases.

Le Fitbit Zip est un petit gadget astucieux de l’un des plus grands noms des vêtements de fitness. Il est sorti il ​​y a plusieurs années, mais il est si bon dans ce qu’il fait qu’il est resté en place pendant plus de quelques années (ce qui signifie vraiment quelque chose dans le monde de la technologie où la durée de vie moyenne d’un gadget est d’environ deux ans). Il est assez petit et discret – mesurant moins de un demi-pouce d’épaisseur.

Même s’il est petit, Fitbit a pu y insérer des fonctionnalités solides. Le Zip suivra avec précision toutes vos étapes pendant la journée, ainsi que la distance parcourue et la quantité de calories que vous avez brûlées. La meilleure partie est que vous pouvez synchroniser sans effort toutes vos données sur votre smartphone et suivre vos objectifs dans l’application Fitbit. Vous n’aurez même pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie car elle utilise une batterie de montre CR2032 standard qui lui donnera jusqu’à six mois de jus.

La petite taille vous permet également de le porter pratiquement partout. Vous pouvez le jeter dans votre poche ou le glisser dans le porte-clip inclus qui vous permettra de le clipser presque partout où vous voulez sur vos vêtements pendant la journée. Il est si petit que vous ne saurez même pas qu’il est là pour qu’il ne vous gêne pas. Si vous le souhaitez, il y a même des bracelets que vous pouvez obtenir pour que vous puissiez le porter comme une montre.

Qu’est-ce que ça ne peut pas faire?

Malheureusement, il y a encore certaines choses que Zip ne peut pas faire. Il n’est pas étanche, vous ne pourrez donc pas l’emmener dans la piscine ou la douche et il n’y a pas de GPS ou quoi que ce soit pour que vous puissiez vraiment suivre où vous avez été, juste que vous avez déménagé. Il y a un affichage dessus mais tout ce que vous pouvez faire est simplement de taper dessus pour faire défiler les différents écrans.

Dans l’ensemble, le Fitbit Zip est une excellente entrée dans le monde du suivi de la condition physique qui suivra vos mouvements, restera à l’écart et ne cassera pas la banque dans le processus. Il fait les bases absolues qu’un tracker de fitness peut faire, et pour certains, cela pourrait être suffisant.