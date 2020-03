Que pourrais-tu vouloir de plus?

Le Samsung Galaxy S20 habituel peut ne pas avoir les mêmes titres que ses proches Galaxy S20 Ultra et Galaxy S20 Plus, mais il est toujours équipé d’une grande partie de la même technologie mobile avancée. Au prix de 999 $ légèrement plus raisonnable que le S20 Ultra à 1399 $, le Galaxy S20 est probablement le point d’entrée le plus populaire des séries phares de cette année.

Cela fait du Galaxy S20 un combiné encore plus important pour Samsung que les années précédentes. Cela doit prouver que le S20 le moins cher n’est pas une réflexion après coup et peut toujours offrir une expérience phare – en particulier lorsque des smartphones 5G de milieu de gamme encore plus abordables grignotent les talons de Samsung.

Notes sur le Samsung Galaxy S20: J’ai passé en revue une semaine le Samsung Galaxy S20 européen (SM-G980F) sur le réseau 4G Giffgaff au Royaume-Uni. Le 23 mars, Samsung a publié une mise à jour de la version G980FXXU1ATCH, qui a amélioré l’appareil photo et les performances générales. Toutes les images de cette revue ont été prises après la mise à jour. Android Authority a acheté l’unité Samsung Galaxy S20 utilisée pour cet examen.

Montre plus

Qu’y a-t-il dans la boite?

Le Samsung Galaxy S20 est livré avec l’assortiment prévisible d’accessoires. Le combiné est livré avec une prise de charge de 25 W, un câble UBS-C vers USB-C, un outil d’éjection SIM et une paire d’écouteurs AKG USB-C.

Malheureusement, aucun protecteur d’écran ni étui n’est inclus. C’est certainement quelque chose que vous voudrez vous procurer si vous êtes sujet aux accidents, étant donné la vitre du téléphone.

Remanier un design classique

151,7 x 69,1 x 7,9 mm 163 g IP68 protection contre l’eau et la poussière

J’ai été assez critique à l’égard du changement de conception de Samsung. L’affichage emblématique de la cascade est maintenant aplati et le boîtier de la caméra s’est transformé en une goutte rectangulaire. Le look du S20 ne plaira pas à tout le monde, mais je ne peux pas dire que toutes mes plaintes s’appliquent au facteur de forme plus compact du Samsung Galaxy S20 standard.

En ce qui concerne l’essentiel, le plus petit Galaxy S20 est idéal. Doté d’une combinaison classique de verre et de garniture en métal, il est léger mais robuste et adhère bien mieux sans l’affichage en cascade incurvé. La nature glissante du dos en verre n’est pas un problème lorsqu’il est facile d’enrouler votre main autour de l’ensemble de l’appareil. L’utilisation d’une seule main est sans effort. La bascule du volume et les boutons d’alimentation sont situés exactement là où vous le souhaitez.

Esthétiquement, le Samsung Galaxy S20 est un look décent. Le module de caméra rectangulaire ne contient que trois objectifs, il est donc plus fin que les modèles S20 Plus et Ultra. Le fait de raser quelques millimètres peut être un petit changement, mais cela rend le combiné plus lisse que ses frères et soeurs volumineux.

Je ne suis pas entièrement vendu sur le choix de couleurs de Samsung pour cette génération, bien que la version Cloud Blue que j’ai est une grande amélioration par rapport au Cosmic Grey. Le revêtement reflète un arc-en-ciel chatoyant de couleurs dans la bonne lumière, ce qui contribue à égayer un peu le combiné.

Le Galaxy S20 offre les avantages d’un grand écran tout en étant élégant et léger.

Le Galaxy S20 dispose d’un panneau d’affichage Infinity-O. Un seul trou de perforation révèle la caméra selfie. Le gros point noir ne gèle pas exactement avec les blancs et les gris de l’interface utilisateur de Samsung, mais vous finirez par ne plus le remarquer. Dans l’ensemble, je pense que je le préfère à un cran. Juste à propos de.

La caméra offre une sécurité rudimentaire de déverrouillage du visage; vous ne trouverez ici aucune technologie de numérisation infrarouge sophistiquée. Pour la meilleure sécurité, vous voudrez probablement utiliser le scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran. Du point de vue des utilisateurs, cela fonctionne comme un scanner d’empreintes digitales ordinaire, il vous suffit d’appuyer au bon endroit sur l’écran. Cependant, il est alimenté par des ondes sonores ultrasoniques qui rebondissent sur vos empreintes digitales plutôt que par un capteur tactile capacitif.

Toute la gamme S20 de Samsung a abandonné la prise casque 3,5 mm, y compris ce modèle plus petit. Cependant, avec les consommateurs qui adoptent de plus en plus l’audio Bluetooth et une paire de têtes AKG USB-C dans la boîte, ce n’est pas tout à fait l’inconvénient qu’il y a quelques années.

Du côté positif, Samsung a supprimé le bouton Bixby de la série Galaxy S20. Au lieu de cela, maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé pour activer Bixby Voice. Si vous n’êtes pas un fan de Bixby, vous pouvez changer cette option de pression longue pour faire apparaître le menu d’arrêt à la place.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S20 se sent bien, à la fois en termes de convivialité et d’esthétique. L’impressionnant rapport écran / corps du téléphone signifie que je n’ai pas eu l’impression de perdre un écran sur un téléphone plus gros. Le S20 standard n’est certainement pas un smartphone compact, mais il est beaucoup plus convivial que la version Ultra gargantuesque de 6,9 ​​pouces.

Mon plus gros problème avec le Galaxy S20 Ultra n’est pas le prix, c’est le poids

Au cours de la dernière semaine, j’avais utilisé le Samsung Galaxy S20 Ultra comme pilote quotidien. Bien que j’aie beaucoup de smartphones sur mon bureau, je prenais le Galaxy S20 Ultra avec…

Le meilleur écran mobile à ce jour

Quad HD + de 6,2 pouces (3200 x 1400), format 20: 9 Samsung AMOLE dynamique Infinity-O Dynamic Gorilla Glass 6

Chaque année, Samsung produit un écran haut de gamme pour ses produits phares et le Galaxy S20 n’est pas différent. Le panneau de 6,2 pouces propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en option pour un défilement plus fluide et des fréquences d’images dans les jeux pris en charge.

Le mode 120 Hz semble fluide et fluide à travers les menus et les murs de texte, bien qu’il s’agisse certainement d’une amélioration de la qualité de vie plutôt que d’une mise à niveau essentielle. L’option de basculer vers Quad HD + à partir de la résolution par défaut Full HD + est une différence visuelle minimale, et elle aspire plus de jus. En tant que tel, je suis resté avec le paramètre par défaut Full HD + 60Hz pour la majorité de mon temps avec le téléphone. Je préfère avoir une autonomie légèrement plus longue.

La qualité simplement sublime de l’affichage est la vraie histoire ici. Le panneau est percutant et net, offrant d’excellentes couleurs pour une large gamme de contenu. La prise en charge HDR10 + est également un bonus intéressant, qui a un impact notable sur la qualité lors de la visualisation du contenu pris en charge. La dernière technologie d’affichage de Samsung ne déçoit pas.

Des performances de haut niveau

Octa-core Samsung Exynos 990 / Octa-core Qualcomm Snapdragon 8658GB RAM128GB storagemicroSD card slot

Comme vous pouvez vous y attendre d’un smartphone phare moderne, les performances sont excellentes même en multitâche dans et hors de plusieurs applications à la fois. J’ai le modèle Exynos, qui est un peu plus lent que la variante Snapdragon, mais je n’ai certainement aucune plainte à faire au quotidien.

Nos résultats de référence placent le combiné confortablement devant les téléphones phares de l’année dernière, pour les performances générales des applications et des jeux. Particulièrement, le score monstrueux monocœur Mongoose M5 de l’Exynos 990 se démarque. Le Galaxy S20 gère tout ce que vous pouvez lui lancer, bien que si vous recherchez le téléphone le plus performant que nous ayons testé jusqu’à présent, il est une fraction derrière le Snapdragon 865 Galaxy S20 Ultra.

J’ai remarqué que notre modèle Exynos devenait un peu chaud lorsqu’il était mis à rude épreuve, comme lors du téléchargement de nombreuses applications en arrière-plan ou lors de la prise de nombreuses photos en succession rapide. La chaleur n’était certainement pas un problème pour les tâches quotidiennes.

La série Samsung Galaxy S20 est le nouveau roi des performances

Une autre année, un autre lot de nouveaux téléphones offrant les meilleures technologies de traitement mobile. Il n’est donc pas surprenant que la série Samsung Galaxy S20 s’empare de la couronne de performance des téléphones phares de l’année dernière. …

Autonomie de la batterie toute la journée

Charge rapide de 4000 mAh25 W avec chargement sans fil USB PD 3.015 W (9 W en marche arrière)

Sans technologie 5G embarquée, notre Samsung Galaxy S20 uniquement 4G a traversé une journée complète d’utilisation intensive avec une capacité de rechange. Je ne pouvais pas porter le téléphone avec deux heures et demie de Spotify, une heure de YouTube, deux heures et demie de navigation sur le Web, la messagerie et une séance de caméra décente. Parlez d’impressionnant.

J’ai calculé un peu plus de 6 heures d’écran à temps avec le téléphone. Votre kilométrage variera en fonction des habitudes de jeu, de la luminosité de l’écran et du nombre d’applications d’arrière-plan que vous utilisez. Les nouvelles installations ont toujours tendance à fonctionner un peu plus longtemps après tout. Le temps de veille du téléphone est également assez bon, perdant moins de 5% du jour au lendemain.

Le S20 survit à une journée complète d’utilisation intensive avec une batterie de rechange. De vide, une charge complète prend environ 1 heure 10 minutes.



Même si vous réussissez à réduire la batterie du téléphone à zéro, la solution de charge filaire de 25 W vous remet sur pied en un rien de temps. Ce n’est pas la brique de chargement la plus rapide, mais le Galaxy S20 gère toujours une charge de 41% en 20 minutes, 56% en 30 minutes et une charge complète en 71 minutes.

Il est pratiquement impossible de décharger la batterie en une seule journée.

Globalement, je suis impressionné par la durée de vie de la batterie du Galaxy S20. Soyez averti: le modèle 5G ne fonctionnera pas aussi bien.

Un ensemble complet de caméras

Principal: 12MP f / 1.76, 26mmTele: 3x optique 64MP f / 1.72 Large: 12MP f / 2.2, 13mm

Le Samsung Galaxy S20 est doté d’un appareil photo simplifié par rapport à ses grands frères et sœurs. Cependant, vous obtenez toujours un package très polyvalent, comprenant des caméras haute résolution, grand angle et téléobjectif.

L’appareil photo principal est doté d’un capteur de taille saine de 1 / 1,76 pouce qui gère bien un large éventail d’environnements de prise de vue. La caméra ultra grand angle a la même résolution, avec une distance focale de 13 mm et une fonction vidéo Super Steady. L’option la plus intéressante est le téléobjectif, qui offre une résolution de 64 MP et un zoom optique 3x. L’appareil photo ne prend que 12MP par défaut, mais vous pouvez passer à 64MP pour un facteur de recadrage supplémentaire. Vous pouvez vous attendre à ce que le capteur 64MP soit à 16MP, ce qui est sûrement le cas, mais Samsung compresse à une sortie cohérente de 12MP à partir des trois caméras.

C’était un peu délicat de prendre une grande variété de photos tout en s’isolant, mais nous avons essayé. Les images ci-dessous ont été redimensionnées pour la bande passante. Vous pouvez voir les originaux ici.

Pour commencer, les prises de vue en plein jour sont aussi bonnes que vous vous attendez. L’exposition et les détails ressortent à peu près à chaque fois. La fonction HDR automatique est particulièrement impressionnante, évitant une surexposition et une sous-exposition dans presque tous les scénarios, bien que vous obteniez une image floue étrange. Ma seule critique est que la saturation des couleurs est souvent trop élevée, ce qui signifie que les résultats ne sont pas toujours parfaitement réalistes.

Cela dit, les téléobjectifs et les appareils photo grand angle ne sont pas aussi propres que l’appareil photo principal. Ils sont plus traités et ne fournissent pas autant de détails lors du recadrage. Il existe également une distorsion perceptible autour des bords de l’objectif grand angle, en particulier l’aberration chromatique et les franges violettes, bien que ce ne soit pas aussi mauvais que certains autres téléphones.

Le Galaxy S20 dispose d’un zoom optique 3x, qui s’étend jusqu’à un zoom spatial 30x (ou zoom numérique). Il est passable jusqu’à environ 10x, mais avec une certaine perte de détails, et c’est plus de zoom que vous n’en aurez jamais vraiment besoin. Les options 20x et 30x sont pratiquement inutiles.

Le téléphone comprend également des options de prise de vue amusantes, telles que la mise au point en direct pour le bokeh et d’autres effets. Cependant, la détection des bords du Galaxy S20 laisse beaucoup à désirer. Vous pouvez facilement repérer les taches de premier plan et les bords défectueux dans les images ci-dessous. C’est là que l’heure du capteur de vol sur le S20 Plus et Ultra serait bien d’avoir.

Le paramètre Single Take est plutôt plus utile. Il vous suffit d’activer et de pointer votre scène en cours et le logiciel de Samsung extrait une gamme de photos et de vidéos que vous pouvez tailler. C’est un excellent moyen de vous assurer de ne manquer aucune action.

Le Galaxy S20 propose une caméra pour chaque scénario.

Les performances par faible luminosité permettent de séparer le blé de l’ivraie. Le Galaxy S20 est assez passable ici, mais a ses problèmes. Les images ne sont pas les plus propres sous un très faible éclairage et vous ne trouverez pas beaucoup de détails sur les images. L’exposition et les couleurs sont plutôt bonnes, du moins en ce qui concerne l’appareil photo principal. Malheureusement, le téléobjectif et la caméra grand angle ne fonctionnent pas aussi bien dans des conditions de faible luminosité et les résultats sont souvent sous-exposés.

La mise au point en basse lumière est un problème plus important pour le combiné. Vous devrez vous frayer un chemin à travers quelques images floues avant de réaliser une prise de vue nette. C’est un problème que nous avons noté sur tous les modèles de Galaxy S20 – et il n’a toujours pas été corrigé avec la dernière mise à jour.

Mode nuit désactivé Mode nuit activé Mode nuit désactivé Mode nuit activé

Le mode nuit aide dans les environnements les plus sombres et peut même permettre à la caméra grand angle de prendre des photos passables. La technologie de Samsung semble tout aussi compétente que les solutions concurrentes en termes d’amélioration de l’exposition. Cependant, les résultats ont tendance à sembler un peu trop traités, avec des artefacts de sur-netteté assez visibles autour des bords à contraste élevé.

Enfin, la caméra selfie est meilleure que la plupart. Il capture une bonne quantité de détails et gère très bien l’exposition. L’option grand angle lorsque deux personnes ou plus sont détectées est également une bonne idée. Encore une fois, cependant, la caméra frontale ne colore pas particulièrement bien les couleurs. Mon teint est constamment trop rose dans l’éclairage extérieur et il y a une légère teinte de couleur vers le bas de la photo.

Dans l’ensemble, la dernière configuration de l’appareil photo de Samsung est compétente mais présente quelques lacunes. La sur-saturation des couleurs cohérente est beaucoup trop lourde à mon goût, bien qu’elle puisse convenir à ceux qui veulent des images audacieuses sans les tracas de l’édition. Les appareils photo grand angle et téléobjectif ont fière allure en plein écran, mais dépendent fortement de la netteté pour essayer de nettoyer les images.

Le caractère aléatoire du portrait bokeh et des photos en basse lumière ne m’a pas non plus aidé à gagner. Bien que certainement polyvalent et capable de prendre d’excellents clichés, il existe des packages de caméras plus cohérents. Les amateurs de caméras les plus sérieux voudront peut-être plutôt vérifier le fidèle Google Pixel 4 ou la série Huawei P40.

Samsung One UI arrive

Si vous connaissez Samsung, vous saurez à quoi vous attendre en ce qui concerne One UI. Les fonctionnalités d’agrafage comme les panneaux Edge, Bixby et l’accès rapide à vos appareils Smart Things sont tous présents. L’aspect fortement personnalisé et le style général n’ont pas changé depuis l’année dernière non plus.

La dernière version One UI 2.1 améliore la récente formule de Samsung. Il y a un thème sombre à l’échelle du système; L’agrégat Samsung Daily News marque une mise à niveau par rapport à Bixby Home; et il y a l’application Good Lock de Samsung si vous souhaitez plus de contrôle sur la personnalisation. Les menus et les animations sont fluides et les notifications ne sont pas trop intrusives. Au jour le jour, One UI est un plaisir à utiliser.

Samsung intègre beaucoup dans One UI, sans doute trop.

Cependant, la navigation dans les menus pour modifier le paramètre souhaité reste difficile. Pour savoir comment désactiver Bixby, par exemple, vous devez accéder au menu «fonctionnalités avancées». Votre meilleur pari est de s’en tenir à la fonction de recherche plutôt que d’essayer de deviner où tout se trouve.

Pour quelqu’un qui n’est pas un habitué de Samsung et qui n’est pas investi dans le plus grand écosystème de l’entreprise, la gamme complète de fonctionnalités et d’options semble écrasante. Je sais que je n’utiliserai jamais la grande majorité, et cela laisse une interface utilisateur plus gonflée que d’autres skins Android.

Samsung Galaxy S20 Review: Spécifications

Samsung Galaxy S20Display6,2 pouces Dynamic AMOLED

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz à 1080p

Taux de rafraîchissement de 60 Hz à 1440p

Certifié HDR10 + ProcesseurQualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990RAM12GBStorage128GBMicroSDOui, jusqu’à 1 ToBatterie4,000mAh

Recharge filaire et sans fil rapide

– Grand angle: 12 MP, 1 / 1,76 “, ƒ / 1,8, 1,8 µm

– Téléobjectif: 64MP, ƒ / 2.0, .8µm

– Ultra-large: 12MP, ƒ / 2,2, 1,4µm

Zoom optique / numérique hybride 3x, zoom super résolution jusqu’à 30x

De face:

– 10 MP, ƒ / 2,2, 1,22 µm, AF

Prise en charge de Connectivity4G LTE

Système d’exploitation 5G (inférieur à 6 GHz, DSS, TDD / FDD, SA et NSA, sans mmWave) One UI 2.0

Android 10Résistance à l’eauIP68SécuritéCapteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visageCouleurCosmic Grey, Cloud Blue, Cloud PinkDimensions et poids69.1×151.7×7.9mm

163g

Le rapport qualité prix

Il est difficile de parler de l’optimisation des ressources au prix de 1 000 $. Vous vous attendez à juste titre à toutes les dernières cloches et sifflets pour ce genre d’argent. Le Samsung Galaxy S20 couvre tous les éléments essentiels du vaisseau amiral, mais ne comprend pas la meilleure technologie de caméra de la société, comme un capteur de temps de vol ou 108MP. Cependant, avec d’autres modèles de la gamme qui poussent à 1 400 $, nous devons garder une certaine perspective.

Avec la 5G et quelques nouvelles technologies à bord, vous pouvez probablement justifier l’augmentation de prix de 100 $ par rapport au Galaxy S10 de l’année dernière. Cependant, le modèle 4G uniquement (disponible uniquement dans certains pays) est une perspective beaucoup plus compétitive.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Le Samsung Galaxy S20 4G que nous avons testé coûte 799 £ / 899 € (~ 918 $), soit 100 £ / 100 € moins cher que le modèle 5G. Par rapport aux entrées les plus chères de la série S20, le modèle 4G S20 conserve la plupart des meilleures fonctionnalités avec des économies bienvenues. Vous en avez pour votre argent, surtout si vous ne prévoyez pas de passer à la 5G pendant quelques années.

Apple a un point d’entrée phare plus abordable avec l’iPhone 11 à 699 $ l’an dernier. Bien que, pour être honnête, l’iPhone 11 Pro à 999 $ soit la véritable concurrence du Galaxy S20. Par rapport aux autres produits phares Android 5G, le Galaxy S20 est plus cher que le LG V60 et le OnePlus 7 Pro 5G de l’année dernière. Si vous n’êtes pas encore prêt à passer à la 5G, le Google Pixel 4 est régulièrement réduit pour des économies encore plus importantes. Les combinés 2019 sont toujours parfaits pour les réseaux 4G, il vaut donc la peine de considérer vos besoins réels avant de franchir le pas sur les modèles phares 5G plus chers.

Devriez-vous acheter le Samsung Galaxy S20?

Le Samsung Galaxy S20 est tout simplement un téléphone phare comme les modèles Plus et Ultra, et l’un des meilleurs téléphones disponibles actuellement. 999 $, c’est beaucoup d’argent pour n’importe quel smartphone, mais le Galaxy S20 justifie assez bien ce prix. Il est bourré des dernières technologies et ne manque que quelques fonctionnalités mineures trouvées dans ses homologues plus chers.

Le Samsung Galaxy S20 est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en ce moment.

À moins que vous n’ayez vraiment besoin d’un écran gigantesque et de plus de zoom depuis votre appareil photo, il est assez difficile de justifier de dépenser des centaines de dollars de plus sur la gamme plus large du Galaxy S20. Le Galaxy S20 Plus justifie son prix de 1199 $, mais je pense que le Galaxy S20 est la meilleure affaire pour 200 $ ou 300 $ de moins.

Le Samsung Galaxy S20 n’a pas le meilleur appareil photo absolu, mais il contient tout le reste. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou un papillon des médias sociaux, ce téléphone ne vous laissera rien manquer. Si vous êtes à bord de la refonte de cette année, le Samsung Galaxy S20 est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en ce moment.

Plus de messages sur le Samsung Galaxy S20