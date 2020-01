Que pouvons-nous attendre de la technologie éducative en 2020

Le début de l’année amène le monde à regarder vers l’avenir avec optimisme quant aux inventions et développements à attendre. 2019 a été une année très prometteuse qui a permis de nombreuses avancées en matière de technologie éducative et le nombre de services d’écriture où vous pouvez acheter du papier bon marché a également augmenté. 2020 devrait battre des records alors que l’adoption de la technologie dans l’éducation s’accélère.

Innovations technologiques existantes dans l’éducation

Plusieurs innovations et capacités technologiques ont déjà commencé et devraient s’agrandir. Un exemple est l’apprentissage en ligne et numérique. La tendance a pris de l’ampleur au fil des ans et devrait s’améliorer. Le nombre d’étudiants apprenant des campus virtuels augmente chaque jour plus rapidement.

Les institutions innovent également autour de l’apprentissage virtuel. Un exemple est Querium et ses pairs qui utilisent l’IA pour comprendre les forces et les faiblesses des étudiants et faciliter l’apprentissage. Des marques mondiales comme Google et Facebook établissent également des programmes et des institutions pour fournir du personnel qualifié au service de l’écosystème qu’elles ont créé. Les praticiens qui acquièrent ces compétences apprennent virtuellement. Cela fait une énorme différence par rapport à l’apprentissage en classe.

Fourniture de matériel d’apprentissage

La technologie a facilité la livraison de matériel d’apprentissage aux étudiants. Les enseignants ne sont plus confinés aux murs d’une classe. Les documents sont également disponibles dans divers formats, ce qui facilite leur accès et leur compréhension. Voici trois éléments d’accès aux matériels d’apprentissage que la technologie transforme en 2020 et au-delà.

1. Dépendance envers l’enseignant

l’enseignant n’est plus la seule source de matériel pédagogique. Les bibliothèques jouent un nouveau rôle, celui d’être à la fois un point de validation et un espace de lecture. Les étudiants peuvent désormais obtenir des informations sur Internet, des applications, directement auprès de l’industrie et des tuteurs du monde entier. L’enseignant doit être plus informé et guider l’élève sur la façon de vérifier les informations disponibles sur différentes plateformes.

2. Format de disponibilité du matériel d’apprentissage

les informations traditionnelles étaient disponibles dans des livres. Il a changé en vidéos et photos ces dernières années. La réalité virtuelle en 2020 changera le format dans lequel les étudiants accèdent et consomment les informations. Un enseignant peut stimuler des réactions, des expériences, des équations, des phénomènes géographiques et d’autres sujets. Cela changera la prestation des cours pour l’enseignant et l’infrastructure requise en classe.

3. Actualité du matériel d’apprentissage utilisé en classe

La technologie a raccourci le cycle des connaissances. Les élèves n’ont pas à attendre des mois ou des années pour que les découvertes fassent leur chemin en classe. En fait, un étudiant peut citer un journal publié le matin sur un autre continent, grâce à la technologie. Les institutions ont créé des bases de données avec les dernières revues et articles dans différents domaines. Internet aide également les étudiants à suivre des présentations en direct à des milliers de kilomètres.

Le rôle de l’enseignant, des établissements d’enseignement et de l’éducation formelle devient ainsi une validation des informations disponibles dans les supports d’apprentissage. L’enseignant et l’établissement devront guider l’élève sur des sources d’informations fiables. On s’attend également à ce que l’enseignant lise largement parce que les élèves ont plus accès à l’information aujourd’hui que par le passé.

Apprentissage basé sur les compétences

2020 devrait annoncer une croissance des cours axés sur les compétences, par opposition aux diplômes et diplômes. Les universités et les collèges ne sont pas sur le point d’être supprimés. Cependant, le marché du travail évolue si rapidement que les employeurs recherchent des compétences particulières. Les cours de courte durée proposés en ligne auront la priorité, car ils évitent aux étudiants ou aux travailleurs de s’inscrire dans un collège.

On s’attend à ce que les géants de la technologie comme les fabricants de gadgets et les développeurs de logiciels ciblent davantage la classe en 2020. De nouveaux gadgets, applications et plates-formes verront le jour. Au fur et à mesure que plus de contenu est mis en ligne, l’étudiant devrait également se tenir au courant de ce qui se passe dans la plate-forme de formation technologique.