Que sont les services mobiles Huawei? Un guide complet du HMS

Huawei

À ce jour, vous savez probablement tout sur la tristement célèbre interdiction commerciale de Huawei aux États-Unis. La société chinoise ne peut pas faire affaire avec la plupart des entreprises américaines, y compris Google, sauf sur la base d’une licence temporaire restrictive qui a été renouvelée plusieurs fois depuis mai 2019.

Compte tenu des circonstances, Huawei n’a pas été en mesure de lancer de nouveaux téléphones avec Google Mobile Services (GMS) depuis l’année dernière. En quoi est-ce important? Eh bien, GMS est le cœur et l’âme de la plupart des smartphones Android du marché. Il comprend des dizaines d’applications Google, d’API et de services basés sur le cloud, tels que Google Maps, Google Drive, YouTube, Google Photos, Google Play Store, Google Chrome, etc.

Sans GMS, les téléphones Huawei ne manquent pas seulement ces produits Google essentiels, ils manquent également d’un certain nombre d’autres applications populaires telles que Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. De plus, de nombreuses autres applications plus petites dépendent de l’infrastructure fournie par Google via GMS.

La seule solution de Huawei pour lutter contre le manque de GMS était de créer sa propre plate-forme concurrente – Huawei Mobile Services ou HMS.

Avec le lancement mondial du Honor 9X Pro, du Huawei Mate XS et du Honor View 30 Pro, HMS est à nouveau sous les projecteurs et est prêt à frapper tous les téléphones Huawei, au moins jusqu’à ce que l’interdiction du commerce américain soit annulée.

Alors, que contient exactement HMS et que signifie-t-il pour votre prochain achat de smartphone Huawei / Honor? Approfondissons pour répondre à certaines de ces questions.

Que sont les services mobiles Huawei (HMS)?

HMS est une plate-forme de Huawei qui remplace les applications et services Google populaires comme Gmail, Maps, le stockage en nuage, etc. sur vos téléphones Huawei et Honor. HMS fournit également aux développeurs tiers des outils et des services pour créer leurs propres applications. Avec HMS, Huawei vise à faire pour son propre écosystème tout ce que Google fait pour les utilisateurs et les développeurs de l’écosystème Android traditionnel.

HMS a un composant accessible aux utilisateurs (AppGallery et autres applications et services Huawei de première partie) et un composant destiné aux développeurs, appelé HMS Core. HMS Core est composé de diverses API, SDK et services que les développeurs peuvent utiliser pour créer et améliorer des applications.

Huawei Mobile Services existe depuis des années, mais Huawei a relancé et élargi la plate-forme à la suite de l’interdiction américaine qui l’a privée de Google Mobile Services.

HMS est disponible sur les variantes mondiales du Honor 9X Pro, du View 30 Pro et du Huawei Mate XS, avec l’AppGallery préinstallée. Ce sont des téléphones que Huawei a lancé une interdiction post-américaine. HMS est également disponible, aux côtés de GMS, sur de nombreux autres modèles Huawei lancés avant l’interdiction.

Huawei affirme que HMS compte déjà plus de 570 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et que sa galerie d’applications est disponible dans plus de 170 pays. Nous prévoyons que tous les futurs téléphones Huawei, y compris la prochaine série P40, utiliseront HMS. Même si Huawei a de nouveau accès à GMS à l’avenir, il est très probable que la société continuera à développer et à promouvoir HMS sur ses appareils.

Que contient le HMS?

Huawei

Côté utilisateurs, HMS propose un ensemble de services visant à remplacer GMS. Le plus important d’entre eux est le Huawei AppGallery, une alternative au très important Google Play Store. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les services de base que HMS peut offrir. Par souci de clarté, nous avons créé une section distincte pour Huawei AppGallery à la fin de cette liste.

Huawei ID

La première et principale exigence d’utiliser HMS est un identifiant Huawei. Tout comme Apple ID ou un compte Google, Huawei ID vous permet de personnaliser vos appareils Huawei. Certaines de vos données personnelles, notamment les contacts, les messages, les mots de passe Wi-Fi, etc., sont synchronisées avec votre identifiant Huawei.

Huawei Mobile Cloud

Huawei Mobile Cloud fonctionne en synchronisation avec Huawei ID pour vous donner accès à toutes les données de votre appareil en un seul endroit. C’est essentiellement où des éléments tels que des photos, des vidéos, des contacts, des calendriers, des notes, etc., sont stockés pour la sauvegarde. Vous obtenez gratuitement jusqu’à 5 Go de stockage cloud, après quoi vous pouvez acheter du stockage supplémentaire jusqu’à 2 To. Si vous souhaitez accéder à vos données cloud Huawei sur un PC, vous pouvez vous rendre sur cloud.huawei.com pour voir l’intégralité de votre sauvegarde.

Assistant Huawei

Les variantes mondiales du Honor 9X Pro, du Huawei Mate XS et du Honor View 30 Pro sont toutes équipées de Huawei Assistant, un assistant virtuel qui remplace les fonctions essentielles de Google Assistant. Il facilite la recherche d’informations et l’accessibilité des applications. Il dispose également d’une fonction SmartCare qui donne accès à des cartes contextuelles pour les actions et les sports, couvrant 150 événements sportifs et plus de 150 marchés boursiers. Tous les appareils à venir exécutant EMUI 10 ou supérieur seront équipés de l’assistant numérique.

Thèmes Huawei

Huawei Themes est l’application thématique de HMS. Il vous permet essentiellement de personnaliser votre téléphone avec différents thèmes, polices, icônes, écrans de verrouillage et fonds d’écran.

Huawei Music

Il s’agit du propre service de streaming musical de l’entreprise. Huawei n’a pas vraiment dit grand-chose à ce sujet jusqu’à présent et il se peut qu’il ne soit pas disponible sur tous les appareils dans le monde en ce moment. Cependant, une page officielle du service nous indique qu’il hébergera de la musique d’artistes populaires comme n’importe quelle autre application de streaming musical. Il divisera également la musique en fonction de différents genres, ambiances, régions, etc. Une fonctionnalité de mode fête permettra aux utilisateurs de jouer la même piste simultanément sur différents téléphones mobiles pour une expérience d’écoute partagée.

Vidéo Huawei

Le service de streaming vidéo Huawei est disponible sur les appareils Huawei et Honor exécutant EMUI version 5 ou supérieure. Il ne fonctionne actuellement que pour ceux qui ont des identifiants Huawei enregistrés en Italie ou en Espagne. Le service propose des séries télévisées européennes et espagnoles, de courtes vidéos, des vidéos sportives, des documentaires et des films.

Navigateur Huawei

Le navigateur Huawei est ce que son nom l’indique: un outil pour surfer sur Internet. Le navigateur est également livré avec un fil d’actualité intégré et dispose d’un mode sombre pour une utilisation facile.

Huawei AppGallery

Huawei

Huawei AppGallery remplace le Google Play Store sur les téléphones Huawei et Honor. Huawei a investi plus d’un milliard de dollars pour créer des applications pour l’AppGallery, qui, selon la société, a déjà amassé une base d’utilisateurs de 400 millions d’utilisateurs mensuels. Nous ne savons pas comment Huawei a trouvé ces chiffres et s’ils sont réellement légitimes. Aucun organisme de recherche tiers n’a jusqu’à présent vérifié les affirmations de Huawei, il est donc préférable de prendre ces chiffres avec un grain de sel.

L’AppGallery existe depuis un certain temps. Cependant, il ne dispose toujours pas d’un tas d’applications populaires, ce qui ne le place pas près du Google Play Store ou même de l’App Store d’Apple.

Actuellement, il segmente les applications dans 18 catégories différentes, y compris les actualités, les médias sociaux, le divertissement et plus encore.

Alors, quelles applications populaires pouvez-vous trouver sur l’AppGallery?

Eh bien, pour l’instant, vous pouvez trouver de grands noms comme Snapchat, TikTok, Deezer, Amazon, Amazon Prime Videos, Booking.com, The Financial Times, BBC News, et plus sur Huawei AppGallery. Il dispose également de jeux mobiles populaires à bord.

Malheureusement, des applications comme Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Messenger, etc., sont toujours absentes de la boutique d’applications de Huawei. Cependant, nous entendons qu’au moins certains d’entre eux arriveront bientôt à AppGallery.

Huawei

Évidemment, il n’y a pas YouTube, Gmail, Google Photos, Google Maps, Drive, etc. Ces applications ne seraient probablement pas disponibles sur les téléphones Huawei tant que l’interdiction américaine ne serait pas levée, à condition que Google veuille même les publier sur la boutique d’applications concurrente de Huawei.

D’un autre côté, Huawei dit que si les utilisateurs ne trouvent pas d’application sur AppGallery, ils peuvent soumettre le nom d’application souhaité à une liste de souhaits. Une fois cette application disponible, l’utilisateur qui l’a soumise via la liste de souhaits en sera informé.

Une caractéristique notable de la galerie d’applications de Huawei est ce qu’on appelle les applications rapides. Tout comme les applications instantanées de Google, ce sont des applications sans installation qui consomment très peu de mémoire mais fonctionnent comme des applications natives. Huawei dit que les utilisateurs peuvent avoir plus de 2000 applications rapides au lieu de 20 applications natives avec seulement 1 Go d’espace. Nous ne savons pas vraiment quelles applications sont disponibles sous la forme d’applications rapides, mais la société affirme qu’il y en a 1 700 publiées à ce jour et que d’autres sont en cours.

Huawei

En plus de développer sa propre AppGallery, Huawei travaillerait également avec Xiaomi, Vivo et Oppo pour développer un service de téléchargement d’applications unifié qui permettrait aux développeurs de distribuer plus facilement leurs applications aux utilisateurs des quatre OEM. On ne dit pas grand-chose sur cette initiative en ce moment, il faudra peut-être un certain temps avant qu’elle devienne officielle.

En attendant, si vous souhaitez essayer la Huawei AppGallery, vous pouvez la télécharger à partir d’ici.

HMS Core: l’action en coulisses

En ce qui concerne HMS, beaucoup de choses se passent du côté des développeurs.

HMS comprend un ensemble de services de développement appelé HMS Core. Il s’agit notamment d’outils de suivi de localisation, de connexions, d’achats intégrés, de publicités, de détection de visages, de reconnaissance de texte, etc. Les développeurs peuvent utiliser ces services de base ainsi que d’autres API et SDK fournis par Huawei pour créer des applications pour HMS.

Huawei a construit sa propre version d’API importantes pour lesquelles les développeurs s’appuieraient autrement sur GMS. Sans ces API, un certain nombre d’applications Android ne fonctionneraient tout simplement pas sur les téléphones Huawei. (C’est pourquoi certaines applications Google peuvent être téléchargées sur les téléphones Huawei mais ne fonctionnent pas réellement.)

En décembre, Huawei a promis aux développeurs que, si leur application existe sur le Play Store, il leur faudra moins de 10 minutes pour la porter sur HMS. La société dispose de centaines d’API disponibles sur un certain nombre de kits de développement qui aideront les développeurs à créer des applications pour HMS.

En plus de fournir aux développeurs les outils nécessaires, Huawei les incite également en espèces à porter leurs applications sur HMS. La société travaillerait avec des développeurs sur tous les marchés pour s’assurer que les meilleures applications Android sont préinstallées sur les téléphones Huawei.

Il est évident que Huawei a encore un long chemin à parcourir avant que ses services puissent vraiment rivaliser avec ceux de Google.

HMS sera également une courbe d’apprentissage pour les utilisateurs qui se sont familiarisés avec les produits Google au fil des ans. Malheureusement, Huawei ne peut pas vraiment faire grand-chose dans les circonstances, sauf pour étendre son propre écosystème. Espérons que cela deviendra plus fort au cours des prochains mois et années ou, dans un monde parfait, leurs problèmes prendront fin et GMS sera à nouveau autorisé dans les téléphones Huawei.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que Huawei ajoutera plus de fonctionnalités et de services à HMS.