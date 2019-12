Que souhaitez-vous savoir

WinFuture

Les variantes «Lite» de Samsung de ses smartphones phares ne sont plus entourées de mystère. Toutes les spécifications du Samsung Galaxy Note 10 Lite ont maintenant été confirmées par WinFuture.

La publication prétend avoir accès à la fiche technique du prochain téléphone et valide la plupart des informations précédemment divulguées sur l'appareil.

Les nouveautés concernent la configuration de la triple caméra arrière sur le téléphone. La fuite mentionne également un lancement le 10 janvier 2020 du Galaxy Note 10 Lite. Cependant, la date est principalement basée sur une conjecture médiatique en cours.

Voici tout ce que la dernière fuite de fiche technique Note 10 Lite a révélé.

Spécifications du Samsung Galaxy Note 10 Lite

Selon la fuite, le Samsung Galaxy Note 10 Lite comportera un écran FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces.

La résolution de l'écran aurait été fixée à 2 400 x 1 080 pixels. Il prend en charge HDR et dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré. Il y a un trou de perforation juste en dessous du bord supérieur, au milieu, qui abrite le seul tireur de selfie.

Le chipset Exynos 9810 alimentera le Note 10 Lite, le même que les séries Galaxy S9 et Note 9. Le SoC sera apparemment associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible à 512 Go. La fuite ne parle pas d'autres options de RAM et de stockage, il est donc possible qu'il n'y ait qu'une seule variante du téléphone.

Étant donné que l'Exynos 9810 est un chipset 2018, le Note 10 Lite s'annonce comme un smartphone moins cher par rapport au Galaxy S10 Lite, qui abriterait le Snapdragon 855 SoC.

La fuite révèle en outre la configuration de la triple caméra sur le Note 10 Lite. L'appareil est conçu pour obtenir un appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f / 1,7 et une mise au point automatique à deux pixels. L'appareil photo principal sera rejoint par un téléobjectif 12MP avec zoom optique 2x et un objectif ultra-large 12MP avec ouverture f / 2.2.

Une caméra frontale de 32 mégapixels prendrait des fonctions de selfie. Le téléphone prend en charge l'enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 ips.

Le support S-Pen avec Bluetooth 5.0 est également présenté pour le téléphone. Il a été dit précédemment que le S-Pen comporterait Bluetooth 5.1, mais cela ne semble pas être le cas.

L'ensemble du paquet serait alimenté par une batterie de 4500 mAh. Cela rend la capacité de la batterie du Galaxy Note 10 Lite supérieure à celle de tout modèle Note 10 jusqu'à présent. La fuite révèle également un soutien apparent pour une charge rapide de 25 W.

Pour le logiciel, le Galaxy Note 10 Lite sera livré avec la dernière One UI 2.0 basée sur Android 10 prêt à l'emploi.

Les fonctionnalités de connectivité supposées incluent: un port casque de 3,5 mm, NFC, Wi-Fi 5 (2,4 GHz et 5 GHz), Wi-Fi Direct, Smart View et un port de charge USB-C.

Alors maintenant que vous connaissez les spécifications du Samsung Galaxy Note 10 Lite, que pensez-vous du nouveau téléphone? Nous vous informerons évidemment de nos réflexions une fois que nous aurons examiné l'appareil. En attendant, envoyez-nous une ligne dans la section des commentaires et revenez pour plus d'informations sur le Galaxy Note 10 Lite.