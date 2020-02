Discutez avec les forums AC.

Au cours de la dernière année seulement, les smartphones pliants sont passés d’un rêve de pipe à une réalité bien réelle. Le Galaxy Fold a fait ses débuts l’année dernière en tant que premier grand pliable, le RAZR de Motorola est maintenant disponible à l’achat, et nous nous attendons à ce que Samsung enlève bientôt le Galaxy Z Flip.

Le paysage pliable ne fera que devenir de plus en plus excitant au fil du temps, et récemment, certains membres de notre forum AC ont commencé à parler de ce qu’ils espèrent voir dans un futur Galaxy Fold 2.

j_hansen

02-03-2020 04:26 AM





”

Samsung aurait-il pu obtenir l’écran pliable si bien qu’une note est possible ou sera-ce un écran de 6,4 pouces à l’extérieur pour un stylet et l’écran intérieur de 8 pouces non compatible avec un stylo.

Quelles sont vos pensées / imagination en ce qui concerne un appareil Note Fold / Fold 2? …

Répondre













camionsmoveamerica # AC

02-03-2020 07:26 AM





”

Si Samsung fait bien fonctionner l’écran pliant, je le vois prendre la place de la note. La note sera renommée en série S. Ce sera celui avec le stylet S. C’est mon avis de toute façon

Répondre













strikeIII

02-03-2020 06:58 PM





”

Tout ce que je sais, c’est que cette année, au lieu de sauter sur chaque version, je vais attendre jusqu’à ce que la note soit publiée pour peser les options. Un pli avec des capacités de note semble intéressant.

Répondre













o4liberty

02-03-2020 02:02 PM





”

Je ne pense pas qu’un appareil pliable soit capable de gérer l’abus de l’utilisation quotidienne du téléphone pour ce qu’il vend. Les fabricants doivent ajouter une meilleure garantie pour moi de faire un achat.

Répondre

Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles – Que voulez-vous voir dans le Galaxy Fold 2?

Rejoignez la conversation dans les forums!