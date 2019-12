Quel abonnement Amazon Music devriez-vous obtenir?

Meilleure réponse: Amazon propose un très bon ensemble de services de musique que vous auriez pu ignorer, allant de la gratuité pour les membres Prime à plus de 15 $ par mois pour le plan Amazon Music Unlimited de haut niveau. Chaque plan est accessible à tous, mais les membres Prime bénéficient de réductions.

Voici un fait amusant que vous ignorez peut-être: Amazon a un bon service de musique. Il s'appelle, comme vous pouvez vous y attendre, Amazon Music, et tout comme Apple Music, Google Play Music, Spotify, YouTube Music, Pandora, ou tout ce que vous pourriez utiliser, il, euh, joue de la musique. Beaucoup, beaucoup de musique.

Ce n'est pas la partie excitante. La vraie raison pour laquelle vous voudrez peut-être envisager Amazon Music se résume aux options et aux nombreuses façons dont vous pourriez finir par écouter.

Plongeons dedans. Tout d'abord, vous devez accéder à l'application. Voici quelques liens rapides:

Quels sont les différents plans pour Amazon Music?

Amazon propose deux plans pour son service de musique – Prime Music et Amazon Music Unlimited – et Amazon Music Unlimited est lui-même disponible en quatre niveaux. Voici comment ils se décomposent.

Prime Music: Celui-ci est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, vous avez Prime Music. Il n'a que deux millions de chansons, donc à un moment donné, vous heurterez un mur si vous essayez d'écouter quelque chose d'un peu plus obscur. Prime Music est disponible sur tous les appareils.

Plan financé par la publicité Amazon Music Unlimited Il s'agit d'une version gratuite d'Amazon Music Unlimited qui est prise en charge par la publicité et propose des "milliers" de chansons dans les listes de lecture et les stations.

Plan individuel Amazon Music Unlimited: Celui-ci coûte 8 $ par mois (ou 80 $ par an) pour les membres Prime ou 10 $ par mois pour tout le monde. Il ouvre la bibliothèque à plus de 50 millions de chansons!

Forfait appareil unique Amazon Music Unlimited: Ce plan de 4 $ par mois s'attache à un appareil Echo et semble être une bonne affaire au premier abord. Cependant, gardez à l'esprit qu'il ne fonctionne qu'avec un seul appareil Echo ou Fire. Si vous en avez plusieurs, vous aurez besoin du plan individuel illimité.

Plan étudiant Amazon Music Unlimited: Ce plan est destiné aux étudiants qui sont membres du service Prime Student d'Amazon. Le service Prime Student est disponible pour 60 $ par an, et vous pouvez ajouter Amazon Music Unlimited au service pour seulement 1 $ par mois.

Amazon Music HD: Cette nouvelle offre d'Amazon promet l'audio numérique de la plus haute qualité absolue pour les auditeurs les plus exigeants. La société propose un essai gratuit de 90 jours, puis le plan coûte 15 $ par mois (ou 13 $ par mois pour les membres Prime). Il existe également une option familiale HD pour 20 $ par mois.

Plan famille Amazon Music Unlimited: Les plans familiaux sont parfaits si vous essayez de réduire les coûts et que plusieurs personnes souhaitent accéder à une bibliothèque de streaming. Celui-ci est de 15 $ par mois pour tout le monde. Les membres Prime peuvent bénéficier d'une remise s'ils paient 150 $ par an.

Comment les différents plans d'Amazon Music s'empilent

Les principales différences concernent le nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez jouer simultanément, le catalogue de streaming et le prix.

Ceci est la partie cool. Amazon est aussi bon que la concurrence en ce qui concerne les options d'écoute. Il est disponible sur votre téléphone ou votre tablette, sur Android ou sur iOS. Il est sur le Web et fonctionne avec Android Auto de Google ou CarPlay d'Apple, de sorte que vous pouvez faire les choses correctement pendant que vous conduisez. Vous pouvez également écouter sur Sonos.

Bien sûr, il est disponible sur tout appareil compatible Alexa, y compris les tablettes Fire et les téléviseurs Fire. Mon préféré est le Echo Show car vous obtenez les paroles des chansons avec la musique.

Comme avec d'autres services, vous pouvez écouter Amazon Music hors ligne sur Android, iOS ou les tablettes Fire d'Amazon.

Cool. Qu'en est-il des débits et des formats de fichiers Amazon Music?

Amazon diffuse de la musique directement à partir du vinyle d'origine, préservant à la fois la fidélité et la fumée du pressage original des années 1970 et … non, pas vraiment, mais ça sonne plutôt bien.

Si vous ne le saviez pas, plus le débit est élevé, plus la musique est censée être "douce". Les plans musicaux standard d'Amazon diffusent des chansons sous forme de fichiers MP3 256 kbps encodés avec un débit binaire variable, ce à quoi Apple Music fonctionne également. C'est nettement plus élevé que le standard 160 kbps de Spotify, mais pas aussi bon que le niveau Spotify Premium de 320 kbps.

Avec le lancement de son nouveau service Amazon Music HD, Amazon espère rivaliser avec des services comme Tidal qui ont promu les options de musique numérique en streaming de la plus haute qualité. Le plan HD vous donne accès à environ 50 millions de chansons en 16 bits, 44,1 kHz (similaire à un CD), et "des millions" de chansons en Ultra HD ou 24 bits, 192 kHz, pour ceux qui apprécient la différence. Toute la musique HD sera offerte dans un format de fichier FLAC sans perte et jouera jusqu'à 850 kbps pour la HD et jusqu'à 3750 kbps pour l'UHD.

Et en bonus

Amazon Music a également cette fonctionnalité intéressante appelée Auto Rip où vous pouvez ajouter des CD et même des disques vinyle automatiquement à votre bibliothèque numérique Amazon Music si vous commandez la copie physique.

Si vous êtes une de ces personnes (comme nous) qui consomme beaucoup trop d'appareils en un an, sachez ceci: bien qu'Amazon limite le nombre d'appareils que vous pouvez avoir actifs sur Amazon Music à un moment donné, cela vous permet de désactiver autant que vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez.

Notre choix

Amazon Music Unlimited

Un vol pour les membres Prime

Avec des plans commençant à seulement 4 $ par mois, Amazon Music Unlimited offre sans doute la meilleure valeur en streaming de musique.