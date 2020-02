Quel chargeur de 45 W est le meilleur pour le Galaxy Note 10+?

Meilleure réponse: Malgré le Note 10+ utilisant des normes ouvertes pour sa charge rapide de 45 W, le seul chargeur dont nous pouvons être sûrs qu’il chargera le téléphone à pleine vitesse est le chargeur rapide officiel de Samsung. La norme PPS n’est pas incluse dans de nombreux chargeurs pour le moment, et de nombreuses listes prétendant avoir le PPS sont inexactes pour le moment.

Les normes ouvertes ne sont pas toujours des normes faciles

Lorsque Samsung a annoncé que le Note 10+ allait se recharger via USB Power Delivery, j’étais si heureux que je pouvais chanter. Les chargeurs PD sont partout ces jours-ci, et je les ai éparpillés dans mon appartement et mes sacs de transport afin qu’il soit facile d’obtenir un rechargement rapide. Mais ensuite est venu le mot que PD n’était pas suffisant, et que Samsung avait un certain nombre d’exigences au-delà de Power Delivery:

Un chargeur USB-C Power Delivery 3.0 de 45 W qui prend en charge:

PPS (Programmable Power Supply) – il s’agit d’une sous-section de Power Delivery 3.0, et il y a peu de chargeurs pour le prendre en charge jusqu’à présent.

Vitesse de charge 10V / 4,5A

PDO (Power Delivery Objects) – cela négocie la tension / vitesse entre le chargeur et le téléphone. C’est ce qui fait la différence entre votre S20 Ultra qui obtient les 10V / 3A et 10V / 4.5A les plus standard d’un chargeur.

Un câble USB-C vers USB-C marqué e

PPS est un standard basé sur Power Delivery 3.0, mais il est encore assez nouveau et n’est encore utilisé par personne. Pire encore, il existe de nombreux chargeurs qui disent qu’ils sont “Power Delivery 3.0 (PPS QC2.0)”, mais ne sont pas en fait PPS. Même les produits de marque renommée avaient PPS répertorié dans leurs fiches techniques sans qu’il soit réellement dans le produit, ce qui était un énorme problème lorsque la Note 10+ a été lancée pour la première fois.

Où sont toutes les options tierces?

Il y a six mois, le profil de charge unique de 45 W de Samsung n’était pris en charge que par le Note 10+, et maintenant il n’est pris en charge que par deux – le Note 10+ et le nouveau Galaxy S20 Ultra. L’espoir était que des fabricants d’accessoires tiers comme Anker et Aukey commenceraient à rendre les chargeurs PD compatibles avec le profil 45W de Samsung, mais aucune option fiable n’est arrivée jusqu’à présent, du moins pas pour les chargeurs muraux.

Nous avons vu quelques banques d’alimentation et chargeurs de voiture de 45 W provenir de tiers, mais pour les chargeurs muraux, votre meilleur pari est de loin le chargeur officiel Samsung. Non seulement il est sûr de fonctionner avec le Note 10+, mais il est livré avec un câble marqué e, et ce petit paquet a baissé de prix depuis ses débuts l’année dernière.

Les banques d’alimentation sont un domaine où Samsung n’a pas encore publié de modèle 45 W – bien que Samsung fasse ses débuts avec une banque d’alimentation 25 W parallèlement au lancement du Galaxy S20 – mais des tiers en ont fait jusqu’à présent. ELECJET en fait deux: un modèle de 10000 mAh sur Indiegogo pour plus de 100 $ et un modèle de 20 000 mAh disponible sur Amazon pour 60 $. La plus grande capacité et le prix inférieur rendent ce dernier un peu plus attrayant.