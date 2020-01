Quel est le meilleur moment pour acheter un nouveau téléphone? Économisez beaucoup d’argent avec ces conseils

Si vous souhaitez obtenir une bonne affaire sur le téléphone sur lequel vous avez les yeux, vous devez planifier votre achat correctement. L’acheter le jour de sa mise en vente officielle peut vous faire du bien car vous êtes l’un des premiers à l’avoir, mais c’est généralement une grosse erreur. Pour maximiser les économies lors de l’achat d’un nouveau combiné, vous devez être intelligent et souvent aussi patient.

Je suis une personne économe et je déteste payer le prix fort sur quoi que ce soit, en particulier les smartphones. Pour lutter contre cela, j’ai porté une attention particulière aux prix des téléphones au fil des ans et j’ai trouvé les meilleurs moments pour en acheter un nouveau. Certains conseils peuvent être évidents, mais certains pourraient vous surprendre.

Voici les meilleurs moments pour acheter un nouveau téléphone!

Le meilleur moment pour acheter un nouveau téléphone

Pendant la période de précommande

Comme déjà mentionné, acheter un téléphone juste après sa mise en vente officielle n’est pas la meilleure idée si vous voulez économiser de l’argent. Une bien meilleure option est de l’obtenir pendant la période de pré-commande. Vous serez toujours parmi les premiers à posséder l’appareil, mais vous économiserez un peu d’argent ou au moins en aurez plus pour votre argent.

Vous pouvez vous attendre à deux types d’offres pendant la période de précommande. Le premier est une remise forfaitaire. Certains détaillants peuvent chercher à saper l’opposition pour obtenir plus de préventes, alors assurez-vous de vérifier tous les grands magasins avant de passer votre commande.

Où acheter des téléphones au Royaume-Uni: offres débloquées et contractuelles

L’achat d’un nouveau téléphone peut être un champ de mines. Que vous soyez à la recherche d’une affaire de budget ou d’un produit phare haut de gamme, un trésor de marques et d’opérateurs de réseau rivalisent tous pour votre argent durement gagné.

Lire ensuite: Best…

L’autre accord, qui est plus courant, vous offre un tas de cadeaux gratuits et parfois même des certificats-cadeaux avec votre achat. Cependant, gardez à l’esprit que ces offres sont généralement réservées aux téléphones les plus populaires et les plus chers.

Voici quelques exemples de bonnes affaires que nous avons vues par le passé. Ceux qui ont précommandé l’un des téléphones Galaxy S10 ont reçu une paire gratuite de Galaxy Buds d’une valeur de 130 $, tandis que les consommateurs qui ont précommandé le Note 10 ont reçu une carte-cadeau Samsung de 100 $ ou un haut-parleur intelligent Echo Plus gratuit s’ils achetaient le combiné d’Amazon . Dans le passé, Samsung a tout inclus, des cartes microSD gratuites, des casques VR et des batteries à ceux qui ont précommandé l’un de leurs téléphones. Et ce n’est pas seulement Samsung – beaucoup d’autres fabricants font la même chose pour stimuler les ventes.

Jusqu’à un mois environ avant la sortie du nouveau modèle

Cette astuce ne s’applique qu’à ceux qui sont heureux d’obtenir un modèle de téléphone de dernière génération. Le meilleur moment pour acheter le prédécesseur d’un nouveau téléphone est d’environ un mois avant la sortie du dernier modèle, car c’est généralement lorsque les détaillants commencent à offrir des remises pour se débarrasser de leur stock. Des remises sont également disponibles – et sont parfois encore plus élevées – juste après l’arrivée du nouveau téléphone sur le marché. Attendez trop longtemps, cependant, et les détaillants peuvent vendre via leur stock.

Par exemple, le Pixel 3, qui a été lancé avec un prix de 800 $ en 2018, n’était disponible que pour 400 $ en octobre dernier, juste une semaine avant l’annonce de la série Pixel 4.

La recherche est la clé d’un bon achat!

Gardez à l’esprit que pour obtenir les meilleures offres, vous devrez certainement faire le tour. Consultez autant de magasins en ligne que possible pour voir lesquels offrent le plus gros rabais. Par exemple, la variante 1 To du Samsung Galaxy S10 Plus est répertoriée à 1549,99 $ chez Best Buy au moment de la rédaction, tandis que Samsung le vend pour 1299,99 $ via son site Web, soit une différence de 250 $. Le géant de la technologie propose également un étui de choix gratuit d’une valeur allant jusqu’à 65 $ et offre une remise supplémentaire pouvant aller jusqu’à 440 $ si vous échangez un téléphone éligible. Cela montre que la recherche est la clé d’un bon achat!

Pendant le Black Friday

Le Black Friday a lieu chaque quatrième jeudi de novembre de chaque année et offre des économies substantielles sur les téléphones et une tonne d’autres produits. Il y a une pléthore d’offres disponibles en ligne, vous pouvez donc éviter les foules et les émeutes dans votre magasin d’électronique local et simplement faire un achat dans le confort de votre maison.

Pour vous donner une idée du montant d’argent que vous pouvez économiser, voici quelques-unes des meilleures offres de téléphone du Black Friday que nous avons vues en 2019:

Pixel 4 – 600 $ (200 $ de rabais)Moto G7 – 180 $ (120 $ de rabais)LG G8 ThinQ – 400 $ (450 $ de rabais)Samsung Galaxy S10 Plus – 700 $ (300 $ de rabais)Samsung Galaxy Note 10 Plus – 800 $ (250 $ de rabais)OnePlus 7 Pro – 550 $ (150 $ de rabais)

N’oubliez pas que de nombreux détaillants commencent à proposer des offres une semaine environ avant le début du Black Friday, alors assurez-vous de commencer vos recherches. Et n’oubliez pas les offres Cyber ​​Monday également, qui sont disponibles le premier lundi après le Black Friday.

Pendant Amazon Prime Day

Amazon a lancé Prime Day en 2015 pour célébrer le 20e anniversaire du lancement du site. Pendant Prime Day, le détaillant offre de gros rabais sur les téléphones, les appareils électroniques et à peu près tous les autres produits auxquels vous pouvez penser à ses membres Prime. L’événement a généralement lieu à la mi-juillet, mais pas toujours à la même date.

Si vous êtes un membre Prime, vous devez absolument garder un œil sur la journée de shopping d’Amazon. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours vous inscrire à un essai gratuit pour accéder à toutes les offres disponibles sans dépenser un centime sur un abonnement Prime.

Les offres disponibles varient évidemment d’une année à l’autre, mais juste pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures offres d’Amazon l’année dernière:

Samsung Galaxy S10e – 550 $ (300 $ de rabais)Samsung Galaxy S10 Plus – 700 $ (300 $ de rabais)Google Pixel 3 XL – 640 $ (260 $ de rabais)Moto G7 Power – 195 $ (55 $ de rabais)LG G8 ThinQ – 500 $ (350 $ de rabais)Razer Phone 2 – 400 $ (400 $ de rabais)

Amazon Prime Day a commencé comme un événement commercial ouvert 24h / 24, mais Amazon l’a prolongé de 48 heures en raison de sa popularité. Il se déroule sur de nombreux marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Inde, l’Allemagne et bien d’autres.

Pendant les soldes du lendemain de Noël et au-delà

Le lendemain de Noël tombe le lendemain de Noël (26 décembre) et offre de grandes remises sur les téléphones et autres produits dans des endroits comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques autres. Cependant, cela devient une excuse pour les détaillants des pays qui ne célèbrent généralement pas le lendemain de Noël pour attirer l’attention des consommateurs et augmenter les ventes avec diverses offres. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, cela vaut la peine de consulter les offres téléphoniques ce jour-là.

Voici quelques offres qui ont attiré notre attention sur le lendemain de Noël 2019 au Royaume-Uni et en Australie:

OnePlus 7 – £ 459 (90 € de réduction)OnePlus 6T – £ 335 (£ 194 de réduction)Apple iPhone 11 – £ 699,99 (30 € de réduction)Nokia 2.2 – 149,25 $ AU (49,75 $ AU de réduction)Nokia 7.2 – 375,25 $ AU (123,75 $ AU de réduction)Nokia 4.2 – 186,75 CA $ (62,25 $ AU de réduction)Nokia 6.2 – 299,25 $ AU (99,75 $ AU de réduction)

Bien que beaucoup de gens connaissent le lendemain de Noël, même dans les pays qui ne le célèbrent pas, peu de gens savent qu’il y a des offres à conclure toute la semaine après Noël. Ces accords se prolongent fréquemment jusqu’en janvier également. Les gens dépensent généralement moins d’argent pendant cette période par rapport aux semaines précédant Noël, alors les détaillants commencent à offrir des remises pour vous permettre de retirer votre portefeuille. J’ai eu beaucoup de bonnes affaires quelques jours après Noël au cours des dernières années sur divers appareils électroniques et j’en ai vu beaucoup d’autres sur des téléphones de milieu de gamme ainsi que des téléphones haut de gamme.

Quand acheter le dernier Samsung Galaxy, Google Pixel et plus encore

Il est maintenant temps de devenir encore plus précis. Nous avons examiné les tableaux de prix de certains des téléphones les plus populaires pour savoir quand vous pouvez les mettre le plus rapidement possible à un prix avantageux. Allons droit au but:

Meilleur moment pour acheter des téléphones Google Pixel

N’achetez jamais un téléphone Pixel au prix fort, car vous pouvez obtenir une grande remise si vous en achetez un au cours du premier mois environ de son lancement. Par exemple, le Google Pixel 4 a reçu une remise de 100 $ juste une semaine environ après le lancement des ventes sur Amazon. Cela a été suivi d’une remise supplémentaire de 100 $ lors du Black Friday, qui a eu lieu un mois après la mise sur le marché du Pixel 4. C’était une histoire similaire avec le Pixel 3.

Meilleur moment pour acheter des téléphones LG

Tout comme avec les téléphones Pixel, vous ne devriez jamais acheter le dernier téléphone LG au prix fort. Lancé en avril de cette année, le G8 ThinQ était disponible pour 819,99 $. Cependant, certains détaillants, dont Amazon, ont fait baisser le prix à 650 $ le jour du lancement, offrant 170 $ d’économies. L’important ici est de faire le tour pour trouver la meilleure offre. Le G8 a ensuite atteint son prix le plus bas de 400 $ le Black Friday, bien que le téléphone soit déjà sur le marché depuis six mois.

Meilleur moment pour acheter des téléphones Samsung Galaxy S

Samsung sort généralement son dernier téléphone Galaxy S en mars et, sur la base des tableaux de prix que nous avons examinés, les premières remises substantielles sont disponibles en juillet ou août. Les Galaxy S10e, S10 et S10 Plus ont tous reçu une remise d’environ 200 $ pendant cette période. Vous devriez pouvoir obtenir une offre encore meilleure pendant le Black Friday, bien que les téléphones aient déjà environ huit mois à ce moment-là.

Meilleur moment pour acheter des téléphones Samsung Galaxy Note

Pour mettre la main sur le dernier Galaxy Note le plus rapidement possible à un prix avantageux, l’obtenir pendant le Black Friday – environ trois mois après la commercialisation du téléphone – est votre meilleure option. L’alternative est pendant les soldes de Noël lorsque des remises similaires sont disponibles.

Meilleur moment pour acheter des téléphones OnePlus

Le meilleur moment pour acheter un téléphone OnePlus est le vendredi noir ou en décembre. La société a offert une remise de 150 $ sur les OnePlus 7 Pro et 6T lors du Black Friday de l’année dernière aux États-Unis. Des offres similaires étaient disponibles dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, où les consommateurs ont obtenu jusqu’à 20% de réduction sur les OnePlus 7 et 7 Pro.

Si vous manquez les offres du Black Friday de OnePlus, vous avez toujours une chance d’économiser en obtenant un appareil de la société en décembre. Par exemple, OnePlus a célébré son sixième anniversaire le 17 décembre en offrant une remise allant jusqu’à 140 € sur le OnePlus 7 Pro. Aux États-Unis, la société a réduit le OnePlus 7 Pro pour 170 $ pendant cette période. Cependant, gardez à l’esprit que OnePlus n’offre pas de remises exceptionnelles comme celles-ci à chaque anniversaire.

OnePlus propose également fréquemment des réductions pendant le lendemain de Noël – le 26 décembre. L’année dernière au Royaume-Uni, la société a réduit le OnePlus 7 pour 90 £ et le OnePlus 6T pour 194 £. Et en plus du Black Friday et de décembre, OnePlus propose parfois également des réductions en août dans le cadre de leur vente de retour à l’école. Par exemple, l’année dernière, la société a réduit le prix du OnePlus 6T de 50 $.

Meilleur moment pour acheter des téléphones Moto G

Les téléphones Moto G commencent généralement à bénéficier de leurs premières réductions – jusqu’à 50 $ – environ deux ou trois mois après leur mise en vente. Mais pour obtenir la meilleure offre possible sur n’importe quel téléphone Moto G (ou sur les téléphones Motorola en général), attendre le Black Friday est la voie à suivre. Cependant, selon le modèle que vous obtenez, le téléphone pourrait alors avoir jusqu’à huit mois.

Le Moto G7 a reçu une remise de 100 $ lors de l’événement de shopping populaire, tandis que le Moto G6 était proposé en tant qu’achat-en-un-gratuit. Vous pouvez consulter quelques autres offres Motorola Black Friday ici.

Meilleur moment pour acheter des iPhones

Apple annonce généralement sa dernière génération d’iPhone en septembre. Le géant de la technologie n’est pas le plus généreux avec des remises, mais vous pouvez trouver quelques bonnes affaires proposées par les détaillants et les transporteurs pendant le Black Friday, qui a lieu environ deux mois après la sortie des téléphones.

L’année dernière, Target a offert une carte-cadeau de 200 $ aux consommateurs qui ont acheté un iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max. Les opérateurs ont également proposé plusieurs offres intéressantes à ceux qui ont échangé leur ancien téléphone – vous avez pu économiser jusqu’à 700 $.

Il existe de nombreuses offres iPhone disponibles chaque Black Friday, mais elles diffèrent d’une année à l’autre. Vous devrez faire un peu de recherche par vous-même pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Astuce bonus: comment savoir si vous obtenez une bonne affaire

Lorsque vous magasinez sur Amazon, les téléphones à 100 $, 200 $ ou même 300 $ de réduction semblent être de bonnes affaires, et la plupart du temps, ils le sont. Mais pas toujours! Parfois, le détaillant augmente le prix un jour ou deux avant de le baisser à nouveau de quelques centaines de dollars pour donner l’impression que vous obtenez une bonne affaire. D’autres fois, le prix de liste est tout simplement trop élevé pour ce qui ne semble pas être une autre raison que de faire ressembler le prix réduit à une bonne affaire. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une pratique courante dans le monde de la vente au détail et non pas uniquement utilisée par Amazon.

Dans tous les cas, vous devez être intelligent à ce sujet. La meilleure façon de le faire est d’utiliser un outil comme CamelCamelCamel, qui vous montre comment le prix d’un téléphone répertorié sur Amazon a changé au fil du temps.

Voici un exemple. Je parcourais la version allemande d’Amazon, car c’est là que je fais beaucoup de mes achats en ligne et j’ai trouvé une liste pour les Samsung Galaxy M30. Le prix de liste était de 591,76 €, tandis que le prix réduit, qui est le prix que vous payez, était de 249 €. Cela signifie que le détaillant offrait une remise de 342,76 € sur le téléphone. C’est du moins ce qu’il semble.

En utilisant CamelCamelCamel, nous pouvons rapidement comprendre que le téléphone n’a jamais été réellement facturé 591,76 €. Le montant le plus élevé jamais enregistré sur Amazon était de 259 €, ce qui signifie que vous obtenez essentiellement une remise de 10 € au lieu des 342,76 € réclamés par Amazon. De plus, nous pouvons également voir que le téléphone était le moins cher fin novembre (pendant le Black Friday), alors qu’il coûtait 218 €.

Si nous faisons une petite recherche sur Google, nous pouvons comprendre qu’aucun détaillant n’avait les Galaxy M30 au prix d’environ 600 €, car le PDSF du combiné était d’environ 260 €.

Un outil de comparaison de prix vous aidera à trouver la meilleure offre.

Il convient également de noter qu’Amazon n’a pas toujours les meilleures offres disponibles. C’est pourquoi il est important d’utiliser un outil de comparaison de prix en plus de CamelCamelCamel. Je suis européen, je vais donc utiliser à nouveau les Galaxy M30 comme exemple et le site preis.de comme outil de comparaison. Après avoir recherché les Galaxy M30 sur le site Web, je peux rapidement voir qu’il existe de nombreuses meilleures offres sur le mid-ranger de Samsung auprès de vendeurs réputés. Par exemple, Rakuten propose le combiné pour environ 218 €, soit 31 € moins cher qu’Amazon.

C’est la même histoire aux États-Unis ainsi que dans la plupart des autres régions. Si vous vivez aux États-Unis, il existe de nombreux sites Web de comparaison de prix, y compris Google Shopping et Yahoo Shopping – découvrez-en plus ici.

Voici quelques-uns des meilleurs trucs et astuces pour acheter un téléphone afin d’obtenir la meilleure offre possible. Avez-vous des conseils à partager avec d’autres acheteurs? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Plus d’articles sur les smartphones