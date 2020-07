Quel est le nombre d’applications installées à vie sur le Play Store?

Les smartphones ne sont rien sans applications, et il y en a beaucoup sur le Play Store. Bien sûr, la qualité là-bas … disons « varie » grâce aux efforts d’administration et de conservation plutôt laxistes de Google. Mais il y a des tas d’applications dont nous dépendons tous les jours, d’autres que nous utilisons peut-être quelques fois par mois, et encore plus que nous avons désinstallées, pour ne plus jamais les réutiliser. Avec l’outil de tableau de bord de compte pratique de Google pour faire référence à: Combien d’applications avez-vous installées tout au long de votre vie Android?

Mon travail gonfle probablement mes chiffres.

À l’époque, les applications étaient une ruée vers l’or – les risques de l’ouest sauvage et tout. Je me souviens d’une époque où j’en cherchais constamment de nouvelles pour combler les lacunes de fonctionnalité. Mais comme ces niches ont été remplies, il semble que j’installe moins d’applications (que je garde) chaque année – bien que j’en teste toujours de nouvelles tout le temps pour le travail. Sur la base des réponses de nos lecteurs à notre récent sondage sur les applications payantes, beaucoup d’entre vous ralentissent également en ce qui concerne le paiement de nouvelles applications.

Nous avons les résultats de la version 2017 de ce sondage à comparer, bien que j’aie ajouté un peu plus de granularité au bas de gamme en fonction de nos réponses la dernière fois. Mais jetons un coup d’œil: quel est le nombre d’installations de votre application Play Store à vie, répertorié sur votre tableau de bord Google? Et même si vous avez un profil professionnel distinct, restons-en à votre compte personnel.

