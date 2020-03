Quel est le prix le plus élevé à payer pour un smartphone?

Les prix des smartphones ont toujours été à la hausse, mais le Galaxy S20 Ultra vient de franchir la barrière des mille dollars, portant un produit phare à 1400 $. Nos budgets et nos moyens peuvent varier, mais objectivement, c’est beaucoup d’argent pour un smartphone, et pas le genre de chose que trop de gens peuvent se permettre. Avec de l’argent en tête, nous sommes curieux de savoir, quel est le maximum que vous envisagez de dépenser pour un smartphone?

Le Galaxy S20 Ultra peut sembler fou à certains d’entre nous à 1400 $, mais ce n’est même pas le téléphone haut de gamme le plus cher de mémoire récente. Le Galaxy Fold coûte plus de deux mille dollars avec les taxes. En comparaison, le Galaxy S20 de base à partir de 1000 $ semble presque bon marché. Et même en dehors de la sphère d’influence massive de Samsung, les téléphones phares coûtent presque tous plus de 800 $ ces jours-ci, en dehors d’exceptions comme OnePlus. Les prix les plus élevés sont certainement en hausse.

Il existe également des moyens de répartir les coûts, comme le financement des transporteurs ou les plans de location, qui sont toujours un choix populaire pour beaucoup par rapport au poids initial de l’achat pur et simple. Si vous êtes prêt à attendre un peu pour un accord, vous pouvez également obtenir un produit phare de dernière génération à un bon rapport qualité-prix, et les produits phares de LG sont connus pour baisser rapidement. Même en dehors du sommet du marché, les téléphones de milieu de gamme sont toujours abordables et très bons de nos jours.

Alors que nous attendons avec impatience les autres téléphones à venir de 2020, envisagez-vous une mise à niveau cette année? Si oui, combien envisageriez-vous de dépenser pour votre prochain téléphone?

