Quel Kindle ai-je? Un guide rapide pour identifier les liseuses électroniques d’Amazon

Le Kindle d’Amazon est sans doute le meilleur produit d’Amazon. L’affichage à encre électronique, la longue durée de vie de la batterie et la conception simple en font d’excellents lecteurs électroniques. Cependant, les schémas de dénomination d’Amazon pour les modèles Kindle pourraient être meilleurs. Il y a peu de rime ou de raison derrière eux et ils confondent souvent les gens. Par exemple, la quatrième génération de Paperwhite fait en fait partie de la 10e génération d’appareils, tandis que la troisième génération de Paperwhite fait partie de la septième génération.

Vous devrez peut-être savoir quel modèle Kindle vous avez pour acheter le bon étui ou d’autres accessoires. Peut-être êtes-vous simplement curieux et vous ne vous en souvenez tout simplement pas. Dans tous les cas, voici un guide rapide et sale sur le Kindle que vous avez. Pour référence, les appareils Amazon les plus récents sont le Kindle Basic 3, le Kindle Paperwhite 4 et le Kindle Oasis 3.

Comment identifier votre modèle Kindle

Il existe trois caractéristiques dominantes qui fonctionnent le mieux pour identifier votre modèle Kindle particulier. La première méthode et la plus efficace consiste à utiliser le numéro de série. Votre numéro de série est unique sur votre appareil. Cependant, les premiers chiffres sont les mêmes sur tous les Kindle du même modèle. Par exemple, tous les numéros de série des modèles de base de 10e génération commencent par G0910L (pour le noir) ou G0910WH (pour le blanc).

Vous pouvez trouver votre numéro de série en:

Entrer dans votre appareil Réglages Trouvez le menu Info appareil et appuyez dessus. Le numéro de modèle doit apparaître avec des informations telles que l’adresse MAC et d’autres informations.

La deuxième méthode d’identification est le numéro de modèle physique. Cela est visible sur l’emballage du produit ainsi qu’à l’arrière de l’appareil. Par exemple, le numéro de modèle Paperwhite de 10e génération est PQ94WIF et le modèle de base de 10e génération est DP75SDI. Il suffit de rechercher sur Google ce numéro de modèle et la page Amazon appropriée devrait être le premier résultat de recherche qui ne soit pas une publicité.

Numéros de série Kindle

Le tableau ci-dessous présente chaque appareil, son année de sortie, la génération dont il faisait partie, le nom abrégé et les préfixes de numéro de série pour aider à l’identifier. Encore une fois, accédez aux paramètres de votre appareil, recherchez l’option Device Info et regardez les premiers caractères de votre numéro de série. Comparez-le au tableau ci-dessous pour trouver votre modèle spécifique. Veuillez noter que certains modèles avaient tout un tas de numéros de série potentiels. Nous avons remarqué que les Paperwhites ont une tonne de numéros de série.

Modèle Kindle (année de sortie) Génération Préfixe du numéro de série Nom court Kindle Oasis 3 (2019) 10thG0011L, G000WQ, G000WM, G000WLKOA3Kindle Basic 3 (2019) 10thG0910L, G0910WHKT4Kindle Paperwhite 4 (2019) 10thG000PP, G000T6, G000TK, G000T1 ) 9thG000P8, G000S1, G000SA, G000S2KOA2Kindle Basic 2 (2016) 8thG000K9, G000KAKT3Kindle Oasis (2016) 8thG0B0GC, G0B0GD, G0B0GR, G0B0GU, G0B0GTKOAK9090 G0, G0, G0, G0 G090KF, G090LK, G090LLPW3Kindle Voyage (2014) 7e B013, 9013, B054, 9054, B053, 9053, B02A, B052, 9052KVKindle Basic 1 (2014) 7eB0C6, 90C6, B0DD, 90DDKT2, BASICKindle 6D4 B05A, 905A, B0D5, 90D5, B0D6, 90D6, B0D7, 90D7, B0D8, 90D8, B0F2, 90F2, B017, 9017, B060, 9060, B062, 9062, B05F, 905F, B061, 9061PW2K1 B01B, B020, B01C, B01D, B01FPWKindle 5 (2012) 5thB012K5Kindle Touch (2012) 4thB00F, B011, B010KTKindle 4 (2011) 4thB00E, B023, 9023K 4, K4S, K4BKindle 3 (2010) 3rdB008, B006, B00AK3Kindle DX (2010) 2ndB004, B005, B009DX, DXI, DXGKindle 2 (2009) 2ndB002, B003K2, K2IKindle (2007) 1stB001, B101K1

Le tableau ou la méthode de numéro de modèle expliquée précédemment devrait être suffisant pour la plupart des gens. En fait, la seule fois où cette méthode ne fonctionne pas est si l’écran ne s’allume pas et que le numéro de modèle est porté à l’arrière de l’appareil. Si tel est le cas, les choses deviennent un peu plus compliquées, car vous devrez identifier votre modèle particulier uniquement à partir de sa conception, et ce n’est pas aussi simple que vous le pensez.

L’apparence physique de votre Kindle

Nous recommandons fortement la méthode du numéro de série et la méthode du numéro de modèle physique. Cependant, si vous ne pouvez en obtenir aucun, vous aurez besoin d’identifiants physiques pour les différencier. C’est généralement assez facile et Amazon a une page d’aide avec des photos de chacun d’eux ici. Cependant, dans certains cas, il peut être difficile de faire la différence entre les modèles uniquement à partir d’images. Par exemple, l’Oasis 2017 et l’Oasis 2019 sont physiquement identiques à un point où vous pouvez utiliser le même étui folio pour l’un ou l’autre.

Ci-dessous, nous avons répertorié chaque modèle et certaines caractéristiques de définition afin de vous aider à identifier le modèle Kindle que vous possédez.

10e génération

Kindle Basic 3 – Le dos a le logo de la flèche d’Amazon sans le mot «Amazon». Il est par ailleurs physiquement identique au Basic 2 à part la taille.Kindle Paperwhite 4 – Le Paperwhite 4 est physiquement identique au Paperwhite 3, sauf que le texte «Kindle» à l’avant est blanc au lieu de noir.Kindle Oasis 3 – L’Oasis 3 est physiquement identique à l’Oasis 2. La seule différence à notre connaissance est que l’Oasis 3 peut émettre une lumière chaude de l’écran au lieu de la couleur de rétro-éclairage habituelle de l’Oasis 2.

9e génération

Kindle Oasis 2 – L’Oasis 2 est beaucoup plus grand que la plupart des autres modèles à 7 pouces avec une poignée à deux boutons sur le côté droit. La poignée est plus épaisse que le reste de l’appareil. Le dos a un logo de flèche d’Amazon avec le texte «d’Amazon» écrit verticalement plutôt qu’horizontalement. Kindle Basic 2 Kindle Oasis



8e génération

Kindle Basic 2 – Le dos présente des bords arrondis, qui sont différents des bords inclinés du Basic 1. Le devant semble par ailleurs identique aux autres modèles de base.Kindle Oasis – L’Oasis d’origine est identique aux autres modèles. Cependant, l’Oasis d’origine était beaucoup plus petite que les deux autres et c’est sa seule différence déterminante.

7e génération

Kindle Paperwhite 3 – Le Paperwhite 3 est le seul Paperwhite avec le texte «Kindle» noir sur le devant. Il ressemble étrangement au Basic 1. Cependant, si vous regardez de près, vous remarquerez que le Paperwhite 3 a un écran plus grand que le Basic 1.Kindle Voyage – Le Voyage a un design avant unique à tous les autres avec de fines lignes verticales sur le côté ainsi que des boutons tactiles gauche et droit pour un tournage de page facile.Kindle Basic 1 – Le premier Basic est très similaire aux trois autres appareils Basic. Cependant, à l’arrière, les bords sont inclinés plutôt qu’arrondis et c’est, à notre connaissance, le seul lecteur électronique du groupe avec ces conceptions inclinées.

6e génération

Kindle Paperwhite 2 – Le Paperwhite de deuxième génération est le seul Paperwhite avec un logo Amazon noir brillant à l’arrière. Toutes les générations futures ont des logos gravés qui sont du même matériau que le reste de l’appareil. L’avant ressemble à tous les autres Paperwhites. Kindle 5 Kindle Paperwhite 1



5e génération

Kindle 5 – La cinquième génération est physiquement identique à la quatrième génération, sauf que celle-ci est disponible en noir au lieu d’argent. Ils sont par ailleurs si proches les uns des autres qu’Amazon les répertorie sur sa liste de tous les appareils.Kindle Paperwhite 1 – Le premier Paperwhite ressemble aux générations futures. Cependant, le premier est le seul à avoir le mot «Kindle» à l’arrière comme à l’avant. Toutes les générations futures utilisent le logo Amazon.

4e génération

Kindle Touch – Le Touch est assez facile à identifier. C’est le seul avec le bouton d’accueil à quatre lignes à l’avant de l’appareil.Kindle 4 – Le lecteur électronique de quatrième génération a le bouton carré caractéristique à l’avant avec deux boutons circulaires sur les côtés gauche et droit. Celui-ci n’est venu qu’en argent, cependant, et le modèle de cinquième génération n’est venu qu’en noir.

3e génération

Kindle 3 – Ce produit de troisième génération est le dernier livré avec un clavier complet. Il a quatre rangées de boutons ainsi que deux boutons de rotation de page sur le côté droit. Ce modèle a également introduit le bouton carré qui prévaudrait plus tard sur les modèles de quatrième et cinquième génération.

2e génération

Kindle 2 – Le Kindle 2 a un look totalement unique. Il avait un clavier à cinq rangées avec deux boutons sur le côté gauche ainsi que cinq boutons sur le côté droit. C’est le seul e-reader Amazon avec cette configuration.Kindle DX – Le DX a un écran plus grand que la plupart des premiers appareils. Cependant, son clavier à quatre rangées est beaucoup plus petit et, par conséquent, le rapport écran / corps est beaucoup plus grand que la plupart, ce qui le rend facile à identifier.

1ère génération

Kindle 1 – Le premier est facilement identifiable par son clavier. C’est le seul avec un clavier divisé au milieu et séparé pour faciliter la saisie à deux mains. De plus, chaque touche a un virage étrange qui est très différent de tous les autres modèles.

Plus de messages sur les liseuses!

Nous espérons que ce guide vous a aidé à identifier votre modèle Kindle. Sinon, laissez-nous un commentaire et dites-nous pourquoi nous pouvons y remédier!