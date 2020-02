Quel service de jeu en nuage est le meilleur?

Il est encore tôt, mais la concurrence des jeux en nuage commence à s’intensifier avec le lancement officiel d’un autre service de jeux par abonnement. Google Stadia a peut-être été le premier à basculer le commutateur, mais GeForce Now peut-il voler la foudre et devenir le service de jeu en nuage de choix?

Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais décider lequel vous convient le mieux dépend de vos besoins et désirs spécifiques. Continuez à lire pour une comparaison approfondie de Google Stadia vs GeForce Now.

Graphiques et performances

Commençons par ce qui est probablement le principal point d’attraction de l’avenir du cloud gaming: les performances. Sans entrer dans des comparaisons téraflop dénuées de sens, GeForce Now et Google Stadia offrent des spécifications haut de gamme qui coûteront un joli centime pour correspondre sur un ordinateur personnel. Cependant, ils diffèrent dans la façon dont ils abordent la tâche.

Alors que Stadia utilise une technologie propriétaire basée sur Linux pour améliorer le streaming de jeux, GeForce Now vous donne simplement accès à un ordinateur puissant dans le cloud. Cela signifie qu’en général, il peut exécuter tous les jeux pris en charge (même les titres AAA de pointe) avec les paramètres graphiques les plus élevés. Si vous êtes prêt à payer pour un abonnement premium, vous pouvez également accéder aux derniers graphiques RTX avec la technologie de lancer de rayons, bien que seuls quelques jeux le prennent en charge actuellement.

Lisez aussi: Les meilleurs ordinateurs portables avec les GPU Nvidia RTX 2080

De plus, en bricolant les paramètres, GeForce Now vous permet de passer en 720p 120fps, ce qui est parfait pour les titres compétitifs comme Overwatch.

Le hic, c’est que le flux plafonne à 1080p. Si vous prévoyez de jouer sur un téléviseur 4K avec un grand écran dans votre salon, les graphismes auront fière allure, mais la résolution inférieure sera perceptible. L’adhésion premium de Stadia, d’autre part, a la capacité de diffuser en 4K 60fps.

Seul Stadia prend en charge la 4K, mais GeForce Now donne la possibilité de monter les graphiques au maximum.

Cela dit, seule une poignée de jeux prennent actuellement en charge le vrai 4K sur Stadia, et beaucoup d’entre eux sont limités à 4K 30fps. Le reste est simplement mis à l’échelle vers 4K, et 120 images par seconde est complètement hors de la table.

En général, les jeux sur Stadia fonctionnent avec des paramètres graphiques plus proches de moyens selon les normes PC, ce qui les met plus en phase avec les consoles. La décision de Google de laisser aux développeurs le soin de porter et d’optimiser leurs propres jeux a nui à cet égard.

Même ainsi, les performances sont plus que comparables aux deux, et choisir le meilleur pour vous dépend de l’endroit où vous prévoyez de jouer. GeForce Now est idéal pour jouer sur un écran de PC plus petit, mais Stadia avance lorsque vous jouez sur un écran 4K beaucoup plus grand.

Prix

En matière de rapport qualité-prix, GeForce Now est clairement le gagnant. Non seulement il est le seul des deux à offrir un niveau gratuit (bien que Stadia arrive dans quelques mois), le niveau premium représente la moitié du prix mensuel de Stadia Pro.

Évidemment, il y a quelques mises en garde avec le service gratuit de GeForce Now, le premier étant les temps d’attente. Lorsque vous cliquez sur jouer à un jeu dans votre bibliothèque, vous devez faire la queue pour démarrer votre session. Cette attente peut être de quelques secondes ou quelques minutes selon l’heure de la journée.

Google StadiaGeForce NowFree (pas encore disponible)

1080p, 60fps

Aucune limite de temps: 1080p, 60fps

Limite de session d’une heure

Accès à la file d’attente standard Premium 9,99 $ / mois

4K 60fps (pour les titres pris en charge)

Pas de limite de temps

Son surround 5.1

1-2 jeux «gratuits» par mois 4,99 $ / mois

1080p, 60fps

Limite de session de 6 heures

Accès prioritaire à la file d’attente

De plus, les sessions sont limitées à une heure, ce qui signifie que vous pourriez être frappé au milieu d’un match intense d’Overwatch ou de League of Legends. Bien sûr, vous pouvez démarrer rapidement une autre session, mais en fonction de la longueur de la file d’attente, il peut être trop tard.

L’abonnement premium de GeForce Now élimine presque tous ces problèmes. Vous bénéficierez d’un accès prioritaire dans la file d’attente et la durée de la session de jeu est étendue à six heures. C’est également le seul moyen d’accéder aux derniers et meilleurs graphismes RTX de Nvidia dans les titres pris en charge. Pour l’instant, il est disponible au prix de lancement de 4,99 $ par mois, mais attendez-vous à une augmentation spectaculaire des prix en 2021, car il s’agit de la seule source de revenus des services.

Au moment de l’écriture, la seule façon de jouer à Stadia est via Stadia Pro, qui coûte 9,99 $ par mois et déverrouille les jeux 4K et le son surround 5.1 pour les titres pris en charge. Il ajoute également un ou deux jeux à votre bibliothèque chaque mois, bien que vous ne puissiez y jouer que si vous avez un abonnement actif.

Le niveau gratuit de Stadia ne sera disponible que plus tard cette année.

Le pendule pourrait basculer dans l’autre sens avec le lancement du niveau gratuit appelé Stadia Base, qui offre des jeux illimités à 1080p 60fps. Il n’y a pas de date de sortie ferme, mais sa sortie est prévue dans les prochains mois.

Pour l’instant cependant, la proposition de valeur de GeForce Now est imbattable. La barrière d’entrée au cloud gaming n’a jamais été aussi basse.

Configuration réseau

Le streaming de jeu est une contrainte majeure sur votre réseau, il est donc intéressant de voir comment GeForce Now et Stadia gèrent cette contrainte. Bien que les deux services présentent une latence d’entrée presque imperceptible dans les bonnes conditions, il existe quelques différences entre les deux.

Les deux services nécessitent une connexion cohérente pour de bons résultats, avec des connexions filaires ou une connexion Wi-Fi 5 GHz préférée. Pour les meilleurs résultats, vous allez vouloir 100 Mbps, mais votre kilométrage peut varier. Voici leurs exigences minimales, la liste de Nvidia nécessitant un peu plus de jus.

Google StadiaGeForce Now720p 60fps10Mbps15Mbps1080p 60fps20Mbps25Mbps4K 60fps35Mbps (non disponible) Options de personnalisationMeilleure qualité visuelle

Équilibré

Utilisation limitée des donnéesBitrate entièrement personnalisable

Les deux services utilisent beaucoup de données, ce qui en fait un choix difficile pour ceux qui ont des limites de données. Stadia mâche jusqu’à 25 Go par heure au réglage 4K 60fps le plus élevé. GeForce Now utilise encore plus de données sur les paramètres par défaut, mais heureusement, il y a beaucoup plus d’options pour ajuster les paramètres de qualité / bande passante. Réglez sur le débit binaire le plus bas, les flux 1080p 60fps sur 5mbps n’utilisent que 2 Go / heure sur GeForce Now.

Une autre considération importante est l’emplacement des serveurs. GeForce Now a moins d’emplacements que Google Stadia, et les utilisateurs au Canada peuvent trouver le service presque inutilisable puisque les serveurs sont tous situés aux États-Unis. Assurez-vous de vérifier l’emplacement des serveurs de Nvidia avant d’acheter trop massivement le service.

Cela dit, seul GeForce Now prend actuellement en charge le streaming sur les connexions mobiles, ce qui signifie que vous pouvez jouer sur le bus ou dans le parc. Les connexions 4G conduiront au mieux à des performances inégales, mais si vous êtes l’un des rares chanceux avec un accès 5G, vous pourriez avoir accès à tout moment à un PC de jeu haut de gamme dans votre poche.

Une autre différence curieuse est la façon dont les deux gèrent les connexions instables. Lorsque les choses tournent mal, Stadia perd souvent des images ou perd temporairement la connexion. GeForce Now réduit considérablement la fidélité visuelle, mais maintient la connexion. Ni l’un ni l’autre ne sont particulièrement agréables, mais l’approche de Nvidia est certainement beaucoup moins choquante.

Lisez aussi: Google Stadia est à la traîne, se déconnecte ou ne fonctionne pas? Voici comment y remédier

Bibliothèque de jeux et disponibilité

Nvidia n’a pas hésité à jeter de l’ombre sur la bibliothèque de jeux limitée de Stadia sur son blog officiel. En effet, Stadia propose actuellement moins de 30 titres, dont chacun doit être acheté séparément. Les titres gratuits sont également notablement absents du service Google. Même la version gratuite de Destiny 2 n’est disponible que pour les membres Stadia Pro payants.

GeForce Now, d’autre part, vous permet d’accéder à des milliers de jeux que vous avez déjà achetés sur Steam et sur d’autres marchés PC populaires. Cette liste comprend certains des jeux gratuits les plus populaires comme Fortnite, League of Legends et Apex Legends.

Pour les jeux sans cross-play, vous serez également jumelé avec d’autres joueurs sur PC. Cela atténue les problèmes entourant le problème de numéros de Destiny 2 sur Stadia, bien que cela puisse vous placer dans une position concurrentielle défavorable en raison de la latence inhérente aux jeux dans le cloud.

GeForce Now a une énorme avance sur Stadia en ce qui concerne la disponibilité des jeux.

Cela peut sembler trop beau pour être vrai pour ceux qui ont de vastes bibliothèques de jeux, et en quelque sorte. Nvidia a toujours besoin que les éditeurs approuvent les titres pour les rendre disponibles en streaming, ce qui signifie que de nombreux jeux Steam ne sont pas disponibles sur la plate-forme. D’autres, comme la série Tomb Raider, ont en fait été retirés du service après avoir été disponibles pendant une courte période.

Un autre problème est que Geforce Now est fortement axé sur Steam, donc si vous avez acheté les mêmes jeux sur Epic Game Store (ou les avez obtenus gratuitement), vous ne pouvez probablement pas y accéder. Les ajouter à votre bibliothèque lance automatiquement Steam, sans aucun moyen d’ouvrir d’autres lanceurs de magasins pour choisir vos titres.

Lisez aussi: Steam Link Anywhere sur Android vous permet de lire votre bibliothèque Steam, enfin, n’importe où

Pour les jeux plus anciens sur Steam, vous devez également vous assurer qu’ils prennent en charge l’enregistrement dans le cloud. Sinon, vous perdrez votre progression à chaque nouvelle session de jeu.

Si vous n’avez pas déjà un énorme arriéré de jeux sur Steam, Google Stadia et GeForce Now ont leurs avantages et leurs inconvénients. Stadia Pro déverrouille un ou deux titres par mois, mais vous ne pouvez les lire que lorsque vous êtes abonné. Acheter des jeux sur Steam est souvent beaucoup moins cher, mais ils ne seront peut-être pas pris en charge par GFN à l’avenir. Pourtant, avoir plus de jeux et de titres gratuits donne à GFN un avantage distinct.

Prise en charge des appareils

La portabilité est l’un des principaux atouts du jeu dans le cloud, et Google Stadia et GeForce Now vous permettent de jouer à des jeux sur diverses plates-formes matérielles. Voici une brève ventilation des appareils pris en charge pour chacun.

Google StadiaGeForce NowPC / MacOuiOuiChromebooksOuiNon (à venir bientôt) LinuxOuiNonTéléphones / tablettes Android uniquementTéléphones Pixel uniquementTout appareil avec 2 Go de mémoire et Android 5.0 ou version ultérieure iOS / OS OSNon (à venir) NoTVOui (via Chromecast Ultra / Stadia Controller) Oui (via Nvidia Shield TV / contrôleur filaire )

Comme vous pouvez le voir, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. GeForce Now prend en charge un plus large éventail d’appareils Android (pour l’instant), mais ne prend pas encore en charge les Chromebooks. On s’attend à ce que GFN et Stadia couvrent ces deux bases plus tard cette année, donc sur ce front il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Jouer sur votre PC ou Mac n’est pas un problème, mais pour jouer dans votre salon, les deux services nécessitent du matériel supplémentaire. Pour Google Stadia, vous avez besoin d’un Chromecast Ultra et d’un contrôleur Stadia, qui pour l’instant vous pouvez être emballé avec trois mois de Stadia Pro dans le pack Premiere Edition.

Pour GeForce Now, vous aurez besoin d’un téléviseur Nvidia Shield, ainsi que d’un contrôleur filaire compatible. Cependant, le Shield TV ne prend actuellement pas en charge un micro intégré au jeu, contrairement au contrôleur Stadia.

Les seuls appareils vraiment laissés pour l’instant sont les iPhones et les iPads. Google Stadia a promis la prise en charge d’iOS, mais il est probablement encore loin. Pire encore, GeForce Now ne semble pas avoir le moindre plan pour passer à iOS.

Convivialité

En ce qui concerne l’expérience utilisateur lors de l’ouverture du service et du démarrage d’un jeu, Google Stadia a une longueur d’avance sur GeForce Now. En utilisant l’application mobile Stadia ou le navigateur Chrome, vous pouvez ouvrir la plateforme et commencer à jouer en quelques secondes.

GeForce Now, en revanche, est toujours maladroit et maladroit, même après de nombreuses années en version bêta. Vous devez ouvrir l’application sur votre téléphone ou votre ordinateur, trouver le jeu auquel vous voulez jouer, attendre dans la file d’attente, vous connecter à Steam, attendre qu’il se charge (ou parfois, l’installer), puis vous pouvez réellement jouer au jeu.

Étant donné que chaque session est essentiellement un nouveau PC, vous devrez probablement passer par une cinématique non désactivable au début de chaque partie. Si vous souhaitez utiliser une manette de jeu, vous devez la configurer à partir de zéro à chaque fois que vous jouez.

GeForce Now est essentiellement un PC virtuel, ce qui nuit à la convivialité et à l’accès instantané.

Toutes ces étapes supplémentaires font que GFN ressemble plus à une mesure provisoire qu’à une plate-forme vraiment révolutionnaire. C’est probablement la meilleure solution de jeu en nuage sur PC virtuel actuellement disponible, mais elle sera toujours limitée par le format. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est simplement une extension du jeu sur PC.

Stadia, malgré tous ses autres défauts, tient sa promesse d’accès instantané. Lorsque / si Google tient le reste de ses promesses Stadia, cela devrait être une formidable alternative aux jeux sur PC ou sur console.

Google Stadia vs GeForce Now: le verdict

Comme indiqué ci-dessus, la plate-forme qui vous convient dépend de votre cas d’utilisation spécifique. Vous voulez jouer à vos jeux Steam déjà achetés sur votre téléphone ou tablette Android? Optez pour GeForce Now. De même, si vous souhaitez jouer à quelques jeux gratuits que votre machine vieillissante ne peut pas gérer.

Si vous êtes principalement un joueur sur console ou si vous n’avez pas beaucoup de catalogue de jeux PC à proprement parler, vous êtes probablement mieux avec Stadia. Il a eu un lancement assez épouvantable, mais à mesure que de nouvelles fonctionnalités et de jeux sont ajoutés, il deviendra une plate-forme solide au fil du temps.

Bien sûr, nous ne manquerions pas de mentionner quelques alternatives qui méritent également d’être étudiées. Shadow est une autre solution de PC virtuel qui offre des performances encore meilleures jusqu’à 4K 60fps, mais elle est considérablement plus chère à 25 $ par mois (lorsqu’elle est facturée annuellement). Cependant, vous pouvez exécuter n’importe quel jeu ou application sans limitation.

Lisez aussi: Désolé Stadia, je soutiens xCloud pour être le grand joueur dans les guerres de jeux en nuage

L’autre éléphant dans la salle est le Project xCloud de Microsoft, qui pourrait faire exploser la concurrence avec un véritable modèle Netflix pour les jeux sous Xbox Game Pass. Pour l’instant, il est toujours en version bêta et ne prend en charge que les appareils mobiles en 720p, mais gardez un œil sur plus de nouvelles plus tard cette année.

Voilà pour notre comparaison de Google Stadia vs GeForce Now. Quelle a été votre expérience avec les deux principales plateformes de jeux en nuage? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Plus de posts sur le cloud gaming