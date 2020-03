Quel service de streaming choisir?

Alors que Disney Plus

pourrait ne pas avoir presque le volume de contenu que vous trouverez avec Netflix, un nombre surprenant de personnes abandonnent en fait le roi de la diffusion en continu pour le nouveau service de Disney. Jusqu’à tout récemment, Disney a en fait travaillé avec Netflix, donnant à la société le droit de diffuser une sélection de ses films récents. Disney a également lancé un certain nombre d’émissions originales sur Netflix, y compris de nombreuses séries télévisées Marvel qui sont toujours disponibles pour le streaming sur Netflix.

Cette époque est révolue. L’équipe derrière Disney Plus espère que sa bibliothèque de contenu conviviale et familiale éloignera de nombreuses personnes de Netflix. En outre, Disney Plus propose une gamme croissante d’émissions et de films originaux qui sont prêts à rivaliser avec quoi que ce soit sur Netflix. Cela inclut la série d’action Star Wars The Mandalorian.

Donc, dans la bataille entre Disney Plus et Netflix, lequel choisir si vous ne deviez vous abonner qu’à un seul? Nous vous donnerons notre avis, mais en fin de compte, c’est à vous de décider quel service sera diffusé sur votre décodeur, smartphone, tablette, console de jeu ou smart TV.

Disney Plus vs Netflix: Prix

Disney Plus coûte 6,99 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours. Disney propose également un abonnement annuel au prix de 69,99 $ par an. La société a donné aux gens la possibilité d’acheter un abonnement de trois ans à Disney Plus pendant environ une semaine fin août et début septembre pour 140,97 $.

Il existe également un forfait qui permet aux acheteurs d’obtenir Disney Plus, Hulu (avec des publicités) et ESPN Plus pour 12,99 $ par mois. Cela réduit le prix d’un abonnement Disney Plus individuel à 4,33 $ par mois. Enfin, les clients illimités de Verizon Wireless bénéficieront d’un an de Disney Plus gratuitement. Cette offre sera étendue aux abonnés Internet Fios et 5G de Verizon.

Netflix est plus cher. Le niveau de prix le plus bas pour la plupart des territoires est de 8,99 $ par mois, ce qui prend en charge un flux simultané et une résolution vidéo 480p. Le deuxième niveau coûte 12,99 $ par mois, avec deux flux simultanés et une résolution 1080p. Le troisième niveau coûte 15,99 $ par mois, avec quatre flux en même temps et une prise en charge de la résolution 4K.

Pour être juste, Netflix expérimente des abonnements «mobiles uniquement» sur certains marchés. Le prix pour ce niveau, qui est uniquement pour les smartphones et les tablettes, est inférieur à 5 $ par mois, lorsqu’il est disponible. Cependant, Netflix ne l’a pas rendu disponible dans la plupart de ses pays. Il semble que Disney Plus remporte la guerre des prix, du moins pour l’instant.

Disney Plus vs Netflix: Plateformes

Les applications Disney Plus sont disponibles pour les appareils mobiles Android et iOS. Il prend également en charge les appareils Chromecast, ainsi que les téléviseurs dotés de capacités Chromecast intégrées. Il est également disponible pour les téléviseurs Android et les décodeurs comme le Nvidia Shield.

Disney Plus peut être diffusé sur un PC sur des navigateurs Web, mais les détails n’ont pas été révélés. Les applications Disney Plus sont également disponibles pour les consoles Xbox One de Microsoft et PlayStation 4 de Sony. Il sera également lancé sur les téléviseurs Roku, les bâtons de streaming et les décodeurs, les bâtons Amazon Fire TV et les téléviseurs. Les téléviseurs intelligents Samsung et LG auront leur propre application Disney Plus. Il n’y a eu aucune confirmation d’une application Disney Plus pour la Nintendo Switch, même si une diapositive de l’événement de la journée des investisseurs de Disney montrait que l’application fonctionnait sur la Switch.

En ce qui concerne Netflix en termes de disponibilité, la question est de savoir quels appareils ne fais pas soutiens le. Il est disponible pour les smartphones et tablettes iOS et Android, et il prend en charge les appareils basés sur Roku et Amazon Fire TV, les appareils Chromecast et les téléviseurs avec Chromecast intégré. Il prend également en charge les téléviseurs et les décodeurs basés sur Android TV. Bien sûr, Netflix est disponible via une variété de navigateurs Web pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau PC.

Netflix est également disponible sur une tonne de consoles de jeux. Cela inclut la Xbox One de Microsoft, la PlayStation 4 de Sony et même la Wii U et la 3DS de Nintendo. Les applications sont disponibles pour une variété de téléviseurs intelligents, de décodeurs et même de lecteurs Blu-ray.

Il semble que Netflix remporte la catégorie des plates-formes, au moins lors du lancement, bien que Disney Plus pourrait rattraper son retard plus tard.

Disney Plus vs Netflix: disponibilité

Cette catégorie est assez facile à donner à Netflix, étant donné que Netflix a eu une énorme longueur d’avance sur Disney Plus. Il se trouve actuellement dans environ 190 pays et territoires. Seuls quatre pays ne disposent pas de Netflix: la Chine, la Corée du Nord, la Crimée et la Syrie. En revanche, Disney Plus est disponible aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il faudra du temps pour se déployer dans d’autres parties du monde, principalement en raison d’anciens accords de licence sur le contenu Disney qui sont toujours valables sur d’autres réseaux. Disney Plus s’étendra au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne à partir du 31 mars 2020.

Bibliothèque de contenu Netflix

Netflix a également une énorme longueur d’avance sur Disney Plus en termes de bibliothèque. Il propose une vaste sélection d’émissions de télévision et de films plus anciens, ainsi qu’une énorme bibliothèque de contenu original qui grandit presque quotidiennement. Netflix pourrait perdre une partie de ce contenu dans le futur contenu à des rivaux comme HBO Max, Hulu et Peacock. Cependant, il dépense également beaucoup d’argent pour compléter son service avec des tonnes d’émissions et de films exclusifs.

En 2019, Netflix a présenté des films comme The Irishman, le nouveau film de gangsters tant attendu du réalisateur Martin Scorsese. Le service a également lancé assez récemment la première saison de la série fantastique The Witcher. N’oublions pas 6 Underground, le dernier film d’action à gros budget du réalisateur Michael Bay et avec Ryan Reynolds. De plus, vous pouvez revenir en arrière et découvrir des originaux plus anciens comme Stranger Things, Black Mirror, Russian Doll et bien plus encore.

Gardez à l’esprit que Netflix propose du contenu, à la fois classique et exclusif, pour tous les âges et tous les publics.

Bibliothèque de contenu Disney Plus

Contrairement à un autre service rival qui a été lancé en novembre, Apple TV Plus, Disney Plus n’aura pas de problème avec un manque de contenu. Il s’appuiera sur la vaste bibliothèque de contenu de ses divisions Disney, Marvel, Star Wars et National Geographic. Il aura même des films et des émissions acquis lors de son achat de 20th Century Fox. C’est des milliers d’épisodes télévisés et de films à diffuser.

Disney Plus propose également une sélection de contenus originaux. Pour la date de lancement réelle, voici ce qui était disponible:

Noelle: Un film de Noël mettant en vedette Anna Kendrick en tant que fille du Père NoëlLa belle et le Clochard: Un remake CGI en direct du film d’animation classique de DisneyLe Mandalorien: Une série télévisée en direct de 10 épisodes basée sur l’univers de Star WarsL’histoire de l’imagination: Une docu-série en six parties qui se concentre sur les œuvres des imaginaires DisneySparkshorts: Une série de nouveaux sujets courts CGI de PixarPixar dans la vraie vie: Les personnages de films classiques de Pixar interagiront avec de vrais humains d’une manière «Candide Camera»Forky pose une question: Une série de courts métrages avec Forky, le nouveau personnage de Toy Story 4Projet Hero de Marvel: Une série sur les enfants qui font une différence dans leur communauté

C’est juste le début. Disney Plus sera également le foyer exclusif d’un certain nombre d’autres films et émissions de télévision originaux. Ils incluront une suite à l’émission classique de Disney Channel Lizzie McGuire, ainsi que deux nouvelles séries d’action en direct de Star Wars. Il y a également sept séries télévisées en direct dans l’univers cinématographique Marvel qui seront diffusées sur Disney Plus.

Il est clair que Disney ne proposera pas d’émissions télévisées ni de films classés R ou plus. Le mandalorien est à peu près aussi «adulte» que vous pouvez vous attendre d’une série. Par conséquent, si vous voulez vraiment plus de contenu percutant, votre meilleur pari est Netflix.

Autres caractéristiques

Disney

Les deux services ne comportent aucune annonce ni publicité lors de leur utilisation. Disney Plus et Netflix prennent en charge le téléchargement de contenu pour une visualisation hors ligne. Les deux prendront également en charge les émissions et les films en streaming à une résolution 4K, mais vous devez payer beaucoup plus pour ce privilège sur Netflix. Disney Plus prend en charge la diffusion en continu de jusqu’à 10 appareils à la fois, avec jusqu’à quatre flux simultanés à la fois. La limite de Netflix est de quatre personnes pour chaque compte. Encore une fois, cependant, vous devez payer un supplément pour ce soutien.

Disney Plus prend en charge jusqu’à sept profils individuels personnalisés par compte. Les enfants peuvent voir les émissions et les films qui les intéressent, tandis que leurs parents plus âgés peuvent voir leur contenu préféré. Netflix ne prend en charge que cinq profils par compte.

Disney Plus dispose également d’un mode enfant. Il comprend un contrôle parental afin que les mamans et les jours puissent empêcher leurs enfants de voir du contenu hors de leur groupe d’âge. Netflix dispose également d’un contrôle parental qui permet aux parents de restreindre le contenu que leurs enfants peuvent également regarder.

Et le gagnant est…

De toute évidence, si vous n’êtes pas dans l’un des pays de lancement du service Disney, cette bataille de Disney Plus contre Netflix va à Netflix. Si vous avez la chance d’être dans l’un des territoires de lancement, vous avez un choix intéressant à faire. Disney Plus a un prix beaucoup plus bas, mais sa bibliothèque de contenu, bien qu’assez grande, ne se compare pas à Netflix. En outre, Netflix a battu le nombre de ses émissions de télévision et films originaux, et ce sera le cas pour les années à venir. Enfin, Disney Plus cible les enfants et les familles avec son contenu. Si vous recherchez un contenu plus adulte et plus audacieux, Netflix gagne haut la main.

D’un autre côté, si vous avez des enfants ou si vous aimez simplement regarder des films et des émissions de télévision classiques et actuels de Disney, il est difficile d’ignorer Disney Plus. Les fans de Star Wars recevront presque tous les films, ainsi que de nouveaux contenus. Les fans de Marvel recevront immédiatement une sélection de films et, plus important encore, une tonne d’émissions originales en 2020 et 2021. Les fans de Pixar auront presque tous les films à regarder en rafale dès le départ. Si tout cela vous plaît, alors Disney Plus est probablement le gagnant.

Au final, il est probable que de nombreuses personnes achèteront des abonnements à tous les deux Disney Plus et Netflix, du moins pour le moment. Disney Plus a également la possibilité d’un abonnement annuel moins cher (par mois), ce que Netflix, pour des raisons inconnues, n’a jamais proposé à ses clients. Seul le temps nous dira si le mélange de contenu classique et de séries et de films exclusifs de Disney Plus mettra à long terme le nombre d’abonnés de Netflix, mais jusqu’à présent, Disney Plus a certainement fait sensation.

