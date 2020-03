Quel stockage cloud a la meilleure valeur?

ICloud n’est-il pas assez bon?

Pommes iCloud est fourni avec votre identifiant Apple et est probablement ce que vous utilisez par défaut sur votre iPhone ou iPad pour des choses comme les sauvegardes d’appareils, les photos, les documents et d’autres données. Mais Apple ne vous donne que 5 Go gratuitement, ce qui est à peine n’importe quoi. Le prix pour plus de stockage iCloud est:

5 Go gratuits

50 Go 0,99 $ / mois

200 Go 2,99 $ / mois

2 To 9,99 $ / mois

iCloud n’est certainement pas très cher lorsque vous le regardez sur papier, et c’est l’option la plus simple de tous ces éléments, mais vous n’en obtenez certainement pas la meilleure valeur.

Donc, Microsoft OneDrive est la meilleure valeur, dites-vous?

Si cela ne vous dérange pas d’aller avec Microsoft, alors Microsoft OneDrive est une grande valeur si vous prévoyez de payer. L’inscription à un compte est gratuite, mais vous n’obtient que 5 Go d’espace par défaut, tout comme Apple iCloud. Cependant, si vous optez pour au moins 1 To avec OneDrive, c’est le meilleur rapport qualité-prix. Voici la répartition des prix de Microsoft OneDrive:

5 Go gratuits

100 Go 1,99 $ / mois

1 To 6,99 $ / mois ou 69,99 $ / an, comprend Office 365 Personnel

6 To 9,99 $ / mois ou 99,99 $ / an, comprend Office 365 Famille

Avec le plan Microsoft OneDrive de 6 To, cela représente un total de 6 To répartis sur 6 utilisateurs, donc 1 To chacun. Vous pouvez partager votre stockage total et avoir certains comptes avec plus de 1 To en partageant des dossiers et en ajoutant des dossiers partagés à votre propre OneDrive. Donc, bien que l’option 6 To soit toujours une bonne valeur, vous devrez jongler avec les dossiers si vous ne souhaitez pas utiliser six comptes.

Qu’en est-il de Google Drive?

Google Drive est une bonne option si vous êtes déjà investi dans l’écosystème Google. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà un compte Google et que vous l’utilisiez déjà, mais si vous ne l’êtes pas, la création d’un compte est gratuite et vous offre 15 Go d’espace pour commencer. Le stockage Google prend en compte toutes vos données provenant de Gmail, de Photos et de Drive, donc selon la façon dont vous utilisez les services Google, il peut se remplir rapidement (Google Docs, Sheets et Slides ne comptent pas). Les niveaux de tarification de Google Drive sont les suivants:

15 Go gratuits

100 Go 1,99 $ / mois

200 Go 2,99 $ / mois

2 To 9,99 $ / mois

10 To 99,99 $ / mois

20 To 199,99 $ / mois

30 To 299,99 $ / mois

Comme vous pouvez le voir, Google Drive le maintient à 10 $ par To, donc même si vous optez pour les plans TB plus élevés, vous n’économisez pas d’argent.

Vous avez mentionné un service appelé Mega; Je n’en ai jamais entendu parler auparavant?

Mega a été créé en 2013 par Kim Dotcom, qui a fondé le désormais disparu Megaupload. Avec Mega, ils promettent une sécurité ultime avec vos fichiers en offrant un cryptage de bout en bout. Ils prétendent que vos fichiers sont cryptés avant même d’atteindre les méga serveurs, vous ne devriez donc pas vous inquiéter.

Ils vous donnent également 50 Go gratuitement, ce qui est le plus de stockage que vous pouvez obtenir sans payer un centime. Cela en vaut la peine, et ils ont doublé la quantité de stockage que vous obtenez pour chaque niveau payé, ce qui en vaut la peine. Cependant, vous voudrez penser à l’intégration avec d’autres applications, qui peuvent ne pas être aussi nombreuses que la concurrence.

50 Go gratuits

200 Go 4,99 € / mois

2 To 9,99 € / mois

8 To 19,99 € / mois

16 To 29,99 € / mois

J’entends toujours parler de Dropbox, comment est-ce?

Personnellement, j’utilise Dropbox pendant des années, et c’est celui que je paie, mais ce n’est certainement pas le meilleur rapport qualité-prix (c’était avec les prix de Google Drive avant leur augmentation de prix). Cependant, il est si omniprésent avec les intégrations dans les applications et services tiers qu’il est difficile d’arrêter de l’utiliser.

Un compte Dropbox gratuit vous offre un maigre espace libre de 2 Go, ce qui est le plus petit de toutes vos options. Cependant, vous pouvez augmenter cela jusqu’à environ 16 Go si vous maximisez le nombre de bonus et d’activités de parrainage, tels que l’installation sur plusieurs appareils. Mais si vous voulez tirer le meilleur parti de Dropbox, il est préférable de le payer. Il existe plusieurs niveaux différents pour les individus et les équipes.

2 Go gratuits, plus d’espace gagné avec des bonus de parrainage

2 To Plus, 11,99 $ / mois ou 120 $ par an

3 To Professional, 19,99 $ / mois ou 199 $ par an

Équipe standard de 5 To, 15 $ par utilisateur par mois ou 150 $ par utilisateur par an

Équipe avancée illimitée, 25 $ par utilisateur par mois ou 240 $ par utilisateur par an

N’as-tu pas mentionné Amazon à un moment donné?

Oui, Amazon a sa propre solution de stockage dans le cloud, bien nommée Amazon Drive. Vous pouvez vous y inscrire avec votre compte Amazon existant (qui n’utilise pas Amazon de nos jours?), Et vous obtiendrez un essai de 3 mois. Cela devrait être plus que suffisant pour déterminer si Amazon Drive est pour vous. Une fois cet essai terminé, vous avez quatre options, et aucune d’entre elles n’est malheureusement disponible.

Photos Prime: stockage photo illimité, 5 Go pour la vidéo, la musique et d’autres fichiers, inclus avec l’adhésion à Amazon Prime (12,99 $ / mois ou 119 $ / an)

100 Go 19,99 $ / an

1 To 59,99 $ / an

2 To 119,98 $ / an

Les trois options payantes pour plus de stockage sont distinctes de votre compte Amazon Prime existant, qui comprend Prime Photos. Donc, même si vous payez déjà pour Amazon Prime, vous devrez payer un supplément pour plus de stockage non photo.

Et cette autre boîte?

Ah oui, Boîte. Celui-ci devrait être considéré davantage comme un outil commercial que comme quelque chose que vous utilisez pour le stockage cloud personnel. Il offre gratuitement un espace assez raisonnable, mais une fois que vous commencez à payer, la valeur diminue considérablement.

10 Go avec une limite de téléchargement de fichiers de 250 Mo, gratuit

100 Go avec limite de téléchargement de fichiers de 5 Go, 10 $ / mois

Comme vous pouvez le voir, Box offre la pire valeur lorsque vous regardez ce que vous obtenez pour votre argent en tant qu’utilisateur individuel. Cependant, il existe des plans pour les petites et moyennes entreprises, qui commencent à 5 $ par utilisateur et par mois et augmentent à partir de là.

Ça fait beaucoup de services!

Il existe une tonne de solutions de stockage dans le cloud, mais celles que nous avons couvertes ici sont les options les plus connues.

Encore une fois, le meilleur rapport qualité-prix est certainement avec Microsoft OneDrive, si vous cherchez à payer quelque chose. Vous obtenez 1 To pour 6,99 $ / mois, ce qui est le moins cher. Vous bénéficiez également d’un abonnement Office 365 Personal avec votre stockage, qui peut être utile si vous en avez besoin pour l’école ou le travail.

Google Drive est notre finaliste, car il offre gratuitement une modeste quantité de stockage qui devrait fonctionner pour la plupart des gens. La seule mise en garde est que c’est Google, donc vous ne pouvez pas lui faire entièrement confiance pour les documents privés ou sensibles, ce qui est compréhensible.

Mega n’est pas aussi populaire que les autres, mais il vous donne amplement d’espace gratuitement, ce qui vaut la peine de créer un compte.