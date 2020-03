Quel type de limite de crédit puis-je obtenir avec la carte Blue Cash Preferred d’American Express?

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Meilleure réponse: Bien qu’American Express n’annonce pas la limite la plus élevée possible avec la carte Blue Cash Preferred Card, nous avons vu des rapports de titulaires de carte avec des limites pouvant atteindre au moins 16 500 $.

La carte Blue Cash Preferred d’American Express offre des récompenses fantastiques à ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti des achats qu’ils effectuent chaque jour. De 6% de remise en argent sur les supermarchés américains jusqu’à 6000 $ par an en achats (puis 1%) et certains services de streaming américains à 3% de remise sur les stations-service américaines, ainsi que 1% de remise sur d’autres achats, c’est une carte conçu pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos dépenses quotidiennes.

American Express offre également aux nouveaux titulaires de carte un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte dans les 3 premiers mois de l’ouverture du compte et 0% APR pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde (puis un taux variable, actuellement 13,99 % à 24,99%).

La carte est un ajout impressionnant au portefeuille de ceux qui veulent gagner le plus sur leurs achats les plus courants, mais a-t-elle également la limite de crédit pour être une bonne carte pour ceux qui ont des dépenses mensuelles importantes?

Bien qu’American Express ne partage ouvertement la limite de crédit la plus élevée possible pour aucune de ses cartes, nous avons constaté que les limites de crédit approuvées varient considérablement avec cette carte. Un titulaire de carte a indiqué sur myFICO qu’ils avaient été approuvés pour seulement 1 000 $, tandis qu’un autre a déclaré sur Credit Karma qu’ils avaient été approuvés pour 10 000 $.

Cela dit, une fois que vous avez obtenu votre limite d’approbation initiale, la plupart des titulaires de carte voient généralement leurs limites augmentées soit par une demande d’augmentation de la limite de crédit, soit par l’émetteur de la carte lui-même. Un autre détenteur de carte sur Credit Karma a indiqué que, bien qu’ils aient été initialement approuvés pour 11 000 $, leur limite a été portée à 16 500 $ après 6 mois.

Si vous attendiez de demander cette carte par crainte qu’elle ne vous offre pas une limite suffisante pour vos dépenses, vous pouvez rester tranquille. La carte Blue Cash Preferred d’American Express offre des récompenses, des offres de bienvenue et une limite pour apaiser la plupart des titulaires de carte. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette carte, voici tout ce que vous devez savoir.