Quelle application de paiement poste à poste devez-vous utiliser?

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/18

9h35 PDT le 18 avr.2020 et dernière mise à jour 2020/04/19

12 h 54 PDTA le 19 avril 2020.

Un jour, le coronavirus disparaîtra, la quarantaine mondiale prendra fin et la vie reprendra. Lorsque cela arrivera enfin, nous mangerons en famille, boireons avec des amis et célébrerons une réouverture (progressive) du monde. Si vous fractionnez toujours la facture en espèces le jour venu, vous vous trompez – pour tirer le meilleur parti de votre argent à l’ère numérique, vous devriez utiliser un paiement P2P (peer-to-peer) app. Quelles sont vos options et qu’offrent-elles chacune? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser une application d’argent P2P au lieu d’espèces, de cartes ou de chèques. Pour commencer, être en mesure d’envoyer de l’argent à partir de votre téléphone est la commodité ultime – il suffit de quelques clics pour terminer une transaction. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de trimballer des billets d’un dollar dans votre poche ou votre sac où ils pourraient être perdus ou même volés – vous pouvez tout faire directement depuis votre smartphone, qui est probablement toujours attaché à votre main tel quel. Enfin, les transferts d’argent électronique sont sûrs, sécurisés et fiables.

La partie la plus difficile de l’utilisation d’un paiement P2P est de savoir lequel choisir.

Les meilleures applications de paiement P2P disponibles sur Android

Contrairement à l’argent qui est universel chez vos amis et votre famille, vous ne pouvez pas simplement envoyer de l’argent à quelqu’un et espérer qu’il le reçoive. Les deux participants doivent utiliser la même application ou le même service d’argent (dans la plupart des cas). Encore plus décourageant, il existe de nombreuses options sur le marché pour vous et vos proches. Voici les 5 meilleures solutions de paiement P2P et pourquoi elles méritent d’embellir votre tiroir d’applications:

PayPal Mobile Cash

En ce qui concerne les virements électroniques, PayPal est l’OG du groupe. Il a été lancé en 1998 sous le nom de Confinity, bien avant que les smartphones ou les données à haute vitesse ne soient une chose. Après avoir été acquis par eBay en 2002, PayPal est devenu le moyen préféré d’enchérir sur les produits eBay. Désormais en tant que société cotée en bourse, PayPal a évolué pour répondre aux besoins modernes du P2P.

L’application PayPal Mobile Cash permet aux utilisateurs d’envoyer ou de demander de l’argent à d’autres utilisateurs du réseau PayPal. Une fois reçus, les fonds peuvent être transférés sur un compte bancaire principal presque immédiatement (avec des frais de 1% par transfert, jusqu’à 10 $) ou en 1 à 3 jours ouvrables (sans frais).

Alternativement, les fonds peuvent également être utilisés pour effectuer des achats en ligne partout où PayPal est accepté. Les utilisateurs peuvent également créer un pool intelligent avec un groupe d’amis, envoyer des fonds à l’étranger, faire un don à leur organisme de bienfaisance préféré ou même commencer à investir avec Acorns.

Venmo

Lorsque la filiale de paiement mobile de PayPal, Venmo, est entrée en scène, elle a offert un aspect communautaire différent de tout ce qui se voit dans une application de portefeuille mobile. Équipé d’un flux de médias sociaux semblable à quelque chose trouvé sur Facebook ou Twitter, Venmo affiche une liste des transactions de vos amis avec tous les messages ou emoji qu’ils laissent entre eux. Selon le degré de confidentialité d’une personne que vous êtes, cela peut ou non être quelque chose que vous voulez que vos amis voient; heureusement, cela peut être ajusté dans les paramètres de l’application.

En termes de transfert d’argent, les utilisateurs de Venmo peuvent demander ou recevoir des paiements de leurs amis, comme vous pouvez vous y attendre. Semblable à PayPal, les fonds peuvent être transférés vers un compte bancaire connecté instantanément (avec des frais de 1% par transfert jusqu’à 10 $) ou en 1 à 3 jours ouvrables (sans frais); cependant, les fonds ne peuvent pas être utilisés pour investir ou faire des dons à des organismes de bienfaisance.

Square Cash App

Tout comme PayPal, Square a fait ses débuts en tant qu’entreprise en dehors du domaine P2P. Fondée en 2009 par le PDG de Twitter Jack Dorsey, Square était une société d’agrégation de services marchands qui permettait aux propriétaires de petites entreprises de recevoir des paiements par carte de crédit de la part des clients en connectant un lecteur de carte de crédit mobile à un appareil mobile via la prise casque 3,5 mm. Aujourd’hui, Square a un certain nombre d’entreprises financières, y compris une solution P2P appelée Square Cash App.

D’abord et avant tout, l’application Square Cash permet aux utilisateurs d’envoyer ou de recevoir de l’argent de leurs amis et de leur famille. Ces fonds peuvent ensuite être transférés sur un compte bancaire instantanément (plus des frais de 1%) ou en 1 à 3 jours ouvrables (gratuitement). L’application Square Cash a également récemment ajouté la possibilité pour les utilisateurs d’investir leurs fonds dans le marché boursier et le Bitcoin, leur donnant ainsi le pouvoir de diversifier leurs dollars numériques.

Zelle

Zelle est le produit d’une union entre les principales banques, dont Bank of America, Wells Fargo, Chase et bien d’autres. Tant que vous avez un profil Zelle enregistré, vous pouvez facilement envoyer ou recevoir des fonds directement depuis votre compte bancaire, aucune étape supplémentaire n’est requise. Les transactions sont généralement effectuées en quelques minutes et sans les frais de 1% que les autres services facturent.

Si votre banque ou caisse populaire figure sur la liste des partenaires, vous devriez pouvoir transférer des fonds directement depuis votre application bancaire. Si votre institution financière ne figure pas sur la liste, vous pouvez toujours utiliser les capacités P2P de Zelle, mais uniquement via l’application Zelle.

Google Pay

Google est dans le jeu des portefeuilles mobiles depuis un certain temps maintenant, à commencer par les paiements NFC via l’application Google Wallet, qui est ensuite devenue l’application Google Pay.

En 2018, Google a lancé sa propre solution P2P pour les utilisateurs Android et iOS. La grande chose à propos de Google Pay P2P est qu’il peut transférer de l’argent directement sur le compte bancaire d’un destinataire, même s’il n’a pas l’application Google Pay.

Lorsque vous utilisez une carte de débit, Google Pay peut envoyer ou recevoir de l’argent “rapidement” et généralement en moins de 24 heures. Lorsque vous utilisez un compte bancaire, les fonds peuvent prendre jusqu’à 5 jours pour atteindre leur destination. L’envoi ou la réception de fonds via Google Pay est gratuit.

Quelle application de paiement P2P choisir?

De manière générale, toutes ces applications fonctionnent de manière similaire. Ils peuvent tous envoyer et recevoir des paiements, et à moins que vous ne soyez prêt à payer un petit pourcentage, la plupart d’entre eux prennent généralement 1 à 3 jours ouvrables pour que ces fonds arrivent sur votre compte.

Décider de la meilleure application de paiement P2P pour vous revient finalement à ce que votre famille et vos amis utilisent. Quelle que soit l’application la plus omniprésente dans votre groupe, c’est celle que vous devez choisir. Et une fois que vous êtes tous installés dans le même écosystème de paiement mobile, envoyer et recevoir de l’argent avec votre téléphone Android commencera à sembler aussi simple que d’envoyer un e-mail.