Quelle couleur Fujifilm Instax Mini 9 devriez-vous acheter?

Meilleure réponse: Le Fujifilm Instax Mini 9 se décline dans un arc-en-ciel de couleurs vives, audacieuses et tamisées. Notre préféré est le Smokey White abordable. Non seulement c’est un choix intemporel et élégant, mais il est également légèrement moins cher que les autres options. Et payer moins cher pour votre appareil photo signifie que vous avez plus d’argent à ranger pour les accessoires. Si vous êtes trop blanc, nous aimons la touche de couleur légèrement plus chère que Lime Green apporte à la table.

Combien de couleurs sont disponibles pour le Fujifilm Instax Mini 9?

Fujifilm fait des pas de géant dans le monde de la caméra, offrant un meilleur matériel pour moins d’argent. Cela est vrai dans le monde sans miroir et ici dans leur gamme de caméras instantanées. L’Instax Mini 9 est disponible dans un nombre ahurissant de couleurs, bien que beaucoup ne soient pas faciles à trouver et vous coûteront un joli sou. Amazon propose les couleurs de base Fujifilm Instax Mini 9 de blanc fumé, vert lime, jaune, vert Arcadia, bleu cobalt, rose flamant, bleu glacier et violet. À l’exception du violet nouvellement créé, ils ont tous un prix très proche.

Si la couleur est tout dans votre monde et que l’argent n’a pas d’importance, vous pouvez en trouver quelques-uns des plus difficiles à trouver chez d’autres détaillants. Urban Outfitters est le seul endroit où vous pouvez acheter Marigold, et Best buy a le bien-aimé Living Coral / Papaya. Si vous aimez un petit thème avec votre appareil photo, consultez B&H pour les modèles Frozen 2, Star Wars et Toy Story 4.

Pourquoi voudrait-on toujours un appareil photo instantané?

Nous avons compris. Beaucoup d’entre nous ont également un reflex sans miroir ou un reflex numérique. Et bien sûr, nous nous promenons tous avec les appareils photo numériques de nos smartphones.

Pourtant, il y a quelque chose à dire pour ralentir, cadrer soigneusement votre photo, appuyer sur le déclencheur et regarder vos illustrations s’imprimer dans les moindres détails. Les appareils photo Fujifilm offrent tout cela et plus encore avec l’Instax Mini 9.

Les caméras instantanées d’aujourd’hui ont également une nouvelle technologie qui est tout simplement passionnante. Le Mini 9 possède un miroir selfie, un adaptateur d’objectif macro pour les gros plans, des paramètres d’ouverture réglables et un flash. C’est tout ce que vous voulez dans un appareil photo, mais à un prix plus abordable qu’un appareil photo plein format à part entière.

Le Fujifilm Instax Mini 9 est un appareil photo dont tous les groupes d’âge peuvent profiter. Le seul inconvénient est la nécessité de payer le film.

Notre choix

Fujifilm Instax Mini 9-Smokey White

Un look chic qui vous fera gagner un peu

Smokey White offre un look épuré et intemporel que vous ne serez pas gêné de transporter l’année prochaine. Il a fière allure et est abordable.