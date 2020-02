Quelle couleur Nintendo Switch Lite devriez-vous acheter?

La Nintendo Switch Lite est une belle technologie. La seule chose qui pourrait le rendre encore meilleur est une touche de personnalité. Heureusement pour nous, le Switch Lite est disponible en plusieurs options de couleurs différentes, y compris un design mettant en vedette l’un des jeux les plus attendus de la console. Bien sûr, ce type de variété peut rendre difficile le choix. Donc, dans cet esprit, nous avons écrit quelques détails sur chaque couleur disponible pour la Nintendo Switch Lite pour vous aider à décider.

Coup de coeur du personnel

Le Switch Lite est une alternative portable au Nintendo Switch, de plus petite taille, et ne prend en charge aucun autre mode que l’ordinateur de poche. Cette couleur jaune est assez électrisante et se démarquera suffisamment pour que vous ne puissiez pas la perdre.

197 $ chez Amazon

Avec la couleur turquoise, il est difficile d’imaginer être plus détendu en jouant à des jeux sur votre Switch Lite. Ce n’est pas trop dur pour les yeux, et si la turquoise est votre couleur préférée, alors pourquoi ne l’auriez-vous pas?

199 $ chez Amazon

Comme la turquoise, cette couleur n’est pas trop forte, et si vous voulez juste une console qui ne dépasse pas comme un pouce endolori. Le gris est un joli neutre, donc si vous voulez un look élégant, alors c’est celui qu’il vous faut!

200 $ sur Amazon

L’édition Zacian et Zamazenta du Switch Lite fera tout, en particulier en jouant au nouveau jeu Pokémon, en valant la peine en ayant simplement deux toutous à fourrure à l’arrière de votre Switch Lite. Il a plus de personnalité que les autres modèles. Encore mieux, vous pouvez le pré-commander dès maintenant!

238 $ chez Amazon

Jaune moelleux: notre préféré est choquant

Personnellement, c’est ma couleur préférée pour le Switch Lite, et cela vient de quelqu’un qui n’est jamais sorti de la phase gothique adolescente. C’est juste une couleur agréable, et si vous n’aimez pas la conception Pokemon sur le Pokemon Nintendo Switch Lite, vous pouvez toujours prétendre qu’il s’agit d’une couleur Pikachu. Ajoutez simplement quelques autocollants rouges et une queue, et le tour est joué, votre propre Pikachu Lite! Ou vous aimez juste la couleur jaune, c’est cool aussi!

La turquoise est excellente pour de nombreuses raisons, mais la plus importante est probablement que c’est la meilleure couleur au monde. C’est agréable, apaisant et me rappelle probablement l’océan. Alors, vous voulez vous sentir apaisé et bien dans votre peau? Alors oui, la couleur turquoise est plutôt belle.

Malgré ce qui peut sembler être une couleur terne, la Nintendo Switch Lite grise n’est pas si mal. C’est une couleur qui n’est pas trop lumineuse sans être complètement terne non plus. Au lieu de cela, c’est une couleur neutre, ne demandant rien d’autre que votre temps et votre attention pour jouer aux jeux vidéo que vous voulez et rien d’autre entre les deux.

Il y a beaucoup à aimer dans cette couleur pour le Switch Lite. Premièrement, la combinaison du rose et du bleu est tellement bonne. Si je n’avais pas déjà un Switch Lite jaune, alors Zacian et Zamazenta seraient déjà dans mon panier en attendant patiemment que je l’achète.