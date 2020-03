Quelle est la différence entre ces deux pliables à clapet?

Après une décennie à voir des plaques de verre noires et rectangulaires grossir tout en échangeant le dos entre le métal et le verre, les pliables prennent le relais pour devenir le visage du fétiche du téléphone. Le Motorola Razr, qui invoque la nostalgie, a été mis en vente il n’y a pas longtemps et a été suivi de près par le Galaxy Z Flip à clapet de Samsung. Avec les deux pliables officiellement sortis maintenant, il est temps de revoir cette comparaison pour savoir laquelle mérite votre pâte.

Spécifications

Galaxy Z FlipMotorola Razr

Écran (principal) Dynamic AMOLED 6,7 pouces, 2636 x 1080, 425 PPP, 22: 96,2 pouces pOLED pliable, 2142 x 876, 373 PPP, 21: 9

Écran (secondaire) Super AMOLED 1,1 pouces, 300 x 112, 303 PPP 2,7 pouces gOLED, 800 x 600, 4: 3

ProcesseurQualcomm Snapdragon 855 + Qualcomm Snapdragon 710

One UI 2Android 9 Pie basé sur OSAndroid 10

RAM8GB6GB

Storage256GB128GB

Caméras (arrière) 12MP, 78 °, f / 1.8, OIS, PDAF double pixel (large)

12MP, 123 °, f / 2.2 (ultra-large)

Jusqu’à 4K 60fps vidéo 16MP, f / 1.7, EIS, double pixel et AF laser

Vidéo jusqu’à 4K 30fps

Caméra (avant) 10MP, 80 °, f / 2.4, mise au point en direct 5MP, f / 2.0

Connectivité 4G LTE (eSIM + nano SIM), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.04G LTE (eSIM), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

Batterie3 300mAh, charge 15W, charge sans fil, Wireless PowerShare2,510mAh, charge 15W

BiométrieLecteur d’empreintes digitales capacitif monté sur le côtéLecteur d’empreintes digitales capacitif orienté vers l’avant

Dimensions déplié: 167,3 x 73,6 x 6,9-7,2 mm

Plié: 87,4 x 73,6 x 15,4-17,3 mm

183 grammes Déplié: 172 x 72 x 6,9-14 mm

Plié: 94 x 72 x 14 mm

205 grammes

Options de couleurs: violet miroir, noir et or noir noir

Facteur de forme flippité-disquette

La mode du début des années 2000, les téléphones à clapet font leur retour, apportant le son gratifiant de les fermer, bien que dans un avatar plus contemporain. Avec leurs clapets respectifs, Motorola et Samsung suivent des philosophies de conception contrastées. Alors que le Razr emprunte beaucoup, y compris ce menton, à ses ancêtres qui avaient un clavier alphanumérique, le Galaxy Z Flip porte l’ADN d’un smartphone plus moderne. Quoi qu’il en soit, les deux sont des téléphones fragiles, pour le moins (le Razr peut être un peu plus), même si vous n’êtes pas aussi dur avec eux que Zack Nelson de JerryRigEverything.

Côté design, cela se résume à votre choix personnel et si vous préférez ou non un téléphone avec un menton.

Au dessus: Motorola Razr, Au dessous de: Samsung Galaxy Z Flip

Motorola a utilisé un mécanisme d’affichage mobile qui fait un meilleur travail pour retourner complètement le téléphone et cacher le pli.

Les écrans flexibles sont largement vénérés et crédités pour la résurgence des pliables modernes, mais c’est la charnière qui fonctionne en arrière-plan pour permettre toute l’action de pliage. Samsung a utilisé ce qu’il appelle une charnière Hideaway pour maintenir le Z Flip à n’importe quel angle, tandis que le Razr ne prend en charge que les deux positions les plus éloignées: ouverte et fermée. Motorola a utilisé un mécanisme d’affichage mobile qui fait un meilleur travail pour retourner complètement le téléphone et cacher le pli, mais la charnière est sujette à la collecte des débris. D’un autre côté, la nouvelle charnière de Samsung a des poils de brosse sur ses bords intérieurs pour empêcher la poussière d’entrer, mais la fermeture du Z Flip laisse un espace en forme de coin, et vous sentirez le pli déprimé de l’écran sur la charnière pendant que vous glissez votre doigt dessus. C’est une situation où ou vous ne pouvez tout simplement pas avoir le meilleur des deux mondes.

Grand écran pliable et petit compagnon

Les deux pliables semblent avoir un facteur de forme similaire, mais leurs écrans diffèrent à la fois par leur construction et leurs spécifications. L’écran de Samsung est à la fois plus grand et plus haute résolution, mais il peut devenir un peu lourd avec un rapport hauteur / largeur de 22: 9. Bien que le Razr ne soit pas très loin derrière, le Z Flip semble et se sent certainement supérieur, malgré son pli unique et plus proéminent.

Samsung a récemment attiré beaucoup d’attention car il s’est avéré que son écran en verre pliable n’est pas moins fragile que celui du Razr. Pour éviter que le verre ultra-fin ne se brise, Samsung l’a superposé avec une feuille de “polymère”, ce que vous touchez réellement. L’écran conserve certainement certains des attributs du verre et se sent mieux au toucher qu’un écran entièrement en plastique, mais une pression excessive d’un ongle, par exemple, peut laisser des marques.

Au dessus: Motorola Razr, Au dessous de: Samsung Galaxy Z Flip

Motorola a fait un meilleur travail avec l’affichage secondaire, rendant le Razr utilisable pour des choses comme la vérification et l’effacement de vos notifications sans avoir à ouvrir le téléphone. L’écran est environ trois fois plus grand que celui du Z Flip et fonctionne comme un viseur passable pour les selfies. L’écran tactile du Z Flip à l’extérieur peut également faire tout cela, mais personne ne devrait avoir besoin d’utiliser un écran microscopique de 1 pouce comme viseur. Bien qu’il soit techniquement utilisable pour les notifications, rien de plus que des tâches strictement rudimentaires comme la vérification de l’heure et de l’état de charge est difficile. Pour tout le reste, vous devrez déplier le téléphone des dizaines de fois par jour, ce qui aura également un impact sur la durée de vie globale de la charnière et de l’écran intérieur.

La gauche: Écran secondaire de Razr, Droite: Galaxy Z Flip’s

À l’intérieur

Le Z Flip de Samsung surclasse clairement le Razr dans cette section, grâce à l’utilisation d’un processeur Snapdragon 855+ beaucoup plus haut de gamme. Même si ce n’est pas le dernier, le 855+ est toujours plus performant et plus évolutif que le Snapdragon 710 que l’on trouve à l’intérieur du Razr. Ce facteur de forme mince comme un rasoir a largement dicté le choix de Motorola d’une puce plutôt médiocre (sans parler des anciennes), juste pour pouvoir contrôler la dissipation thermique et la décharge de la batterie. Le Z Flip devrait également être plus vif car il dispose de 256 Go de stockage UFS 3.0 associés à 8 Go de RAM, tandis que le Razr est plus modestement configuré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Aucun des deux n’a un emplacement pour carte microSD pour l’extension de la mémoire.

Mode rétro de Razr (via The Verge)

Motorola a opté pour une première génération d’Android (Pie) pour son premier pliable, mais l’expérience du système d’exploitation est presque en stock – à l’exception du mode rétro qu’il a inclus pour vous donner un retour ancestral. Il n’a pas saisi l’occasion d’apporter des astuces logicielles supplémentaires pour accompagner le nouveau facteur de forme pliable horizontalement, ce que Samsung a fait. Le Galaxy Z Flip est non seulement préinstallé avec le dernier skin logiciel de Samsung, mais contient également un mode Flex astucieux qui aide certaines applications à répondre au pli et à réorganiser leur interface.

Démonstration de Samsung du mode Flex lors du dévoilement.

Un exemple est la caméra d’origine: vous pouvez plier le Z Flip à mi-chemin et le placer sur une table comme un mini-ordinateur portable pour prendre des selfies sans avoir besoin d’un trépied. Dans ce cas d’utilisation, le viseur remplit la moitié supérieure de l’écran, tandis que les commandes se déplacent vers le bas. La fonctionnalité semble limitée pour le moment, mais la décision de Google de la rendre largement disponible devrait attirer l’attention des développeurs tiers.

Appareils photo

Motorola est resté un peu prudent avec les caméras de son premier appareil pliable et comprenait une paire de capteurs plutôt humble, un à l’avant et à l’arrière. La caméra arrière 16MP est compatible 4K, et vous pouvez même l’utiliser pour prendre des selfies, comme mentionné précédemment, tandis que l’encoche sur l’écran intérieur du Razr abrite un capteur 5MP. Samsung, d’autre part, incluait une paire d’appareils photo 12MP à l’arrière du Z Flip, sans les trucs fantaisistes comme l’ouverture variable, tandis qu’un capteur 10MP se trouve à l’avant. En termes de spécifications, ces caméras correspondent à celles de la gamme Galaxy S10 et sont livrées avec le même ensemble d’avantages et d’inconvénients.

La gauche: La caméra principale de Razr, Droite: Les deux caméras arrière du Galaxy Z Flip

Les caméras du Z Flip ne sont pas particulièrement mauvaises, mais elles ne peuvent pas être la raison du choix de la coque Samsung.

En ce qui concerne la qualité de l’appareil photo, le téléphone Samsung prend des images qui ne correspondent pas à celles de nombreux produits phares traditionnels, y compris le Pixel 4. Le Z Flip prend des photos suffisamment bonnes pour une utilisation décontractée, comme le partage sur les réseaux sociaux, mais vous ne devriez pas n’attends rien de plus de cela. Le traitement de Samsung est parfois surmené, ce qui entraîne des images délavées, tandis que les performances par faible luminosité ne sont pas meilleures non plus. Les selfies pris sur son capteur frontal de 10 MP partagent des attributs de qualité similaires. Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser l’appareil photo principal pour les selfies, vous devrez faire face au minuscule viseur à peine utilisable. Les caméras du Z Flip ne sont pas particulièrement mauvaises, mais, comme Ryne l’a noté dans sa critique, elles ne peuvent pas être la raison de choisir la coque Samsung.

La caméra arrière unique du Motorola Razr a parfois pris des photos étonnamment claires en plein jour, mais a eu beaucoup de mal à obtenir une exposition et une plage dynamique correctes, selon l’expérience d’Engadget avec le combiné. Les images ont tendance à devenir plus douces et plus granuleuses en tandem avec la réduction de la lumière ambiante, ne laissant pas grand-chose à dire sur les photos prises dans l’obscurité. La caméra frontale prend des selfies corrects, pour lesquels vous devriez de toute façon utiliser la caméra principale. Un écran secondaire plus grand offre un meilleur viseur, ce qui vous évite d’avoir à ouvrir le téléphone. Dans l’ensemble, la qualité d’image des caméras du Razr est inférieure d’un cran à celle des Z Flip.

Vie de la batterie

Je le dis dès le départ: vous ne devriez pas vous attendre à ce que ces nouveaux téléphones fassent des merveilles avec leurs capacités de batterie médiocres. Le Galaxy Z Flip est toujours un poil mieux avec un pack de 3300 mAh qui entraîne son panneau plus grand et de plus haute résolution avec son mini assistant. Bien que le Razr ait un écran secondaire plus grand, il abrite une batterie beaucoup plus petite de 2 510 mAh, bien que son écran principal de résolution inférieure puisse compenser un peu. Les deux appareils se chargent à l’aide d’une brique de 15 watts, mais le Z Flip l’emporte à nouveau sur le téléphone Motorola avec l’inclusion de la charge sans fil et sans fil inversée. Pour ceux qui se demandent, les bobines de charge se trouvent dans la moitié inférieure du téléphone à clapet Samsung.

Dans notre examen, le Galaxy Z Flip a fonctionné décemment et a duré une journée complète d’utilisation normale avec une durée d’écran comprise entre quatre et cinq heures. C’est avec le type d’utilisation que Ryne avait, donc votre kilométrage peut varier en fonction de l’apparence de votre journée normale. Une charge continue et lourde, comme les jeux ou la diffusion en continu sur LTE, est sûre de décharger la batterie assez rapidement. Le Motorola Razr n’est pas si loin derrière, selon Patrick Holland de CNET. Pour lui, le clapet a duré près d’une journée complète au cours de sa période d’examen et n’a nécessité une recharge que vers l’heure du dîner, ce qui est en fait assez bon pour un téléphone avec une batterie de 2 510 mAh et deux écrans. Peut-être le fait que le Razr dispose d’un écran externe plus utilisable contribue à réduire l’utilisation de la batterie.

Le facteur prix

Jusqu’à présent, le Galaxy Z Flip avait une longueur d’avance sur le Razr sur presque tous les fronts, et il maintient cette tendance en matière de prix. Avec toutes ses spécifications comparativement meilleures, le Z Flip est 120 $ moins cher que le Razr, qui a été officialisé à la fin de l’année dernière pour 1500 $. Pourtant, le Motorola Razr tient le coup contre le Z Flip et dessert une section très niche du marché (même pour les pliables) qui peut être plus attirée par son facteur de forme uniquement nostalgique que disposée à économiser quelques dollars sur un téléphone premium.

Tout le reste

Un nanorevêtement sur le Motorola Razr devrait rendre l’appareil étanche aux éclaboussures, mais le tremper dans l’eau est toujours un gros non. Néanmoins, c’est un exploit considérable pour un téléphone pliable qui a des pièces mobiles dans et autour de la charnière, qui ne peuvent pas être scellées. Le Galaxy Z Flip n’a aucune étanchéité. Pour ce que ça vaut, aucun téléphone ne dispose d’une prise casque, ni ne prend en charge la 5G ou n’a de variantes compatibles 5G, et heureusement. Nous ne pouvons qu’imaginer le nombre de fois où vous devrez les brancher avec leurs situations de batterie peu convaincantes s’ils ont essayé de se verrouiller sur un réseau 5G.

Lequel devriez-vous choisir?

Franchement, aucun. Pour la plupart des consommateurs, l’idée de manipuler un téléphone aussi fragile que ces deux pendant quelques années engloutit les maigres avantages d’économie d’espace qu’ils offrent en se pliant en deux. Et ici, nous n’avons même pas pris en compte les coûts de réparation associés, prévisiblement élevés, pendant votre propriété. La technologie pliable n’est clairement pas assez mûre pour les heures de grande écoute, et les entreprises corrigent encore plusieurs défauts que ces produits de première génération apportent à la table. Vous feriez mieux avec un smartphone normal qui vous servira bien au cours des prochaines années. Le plus récent Galaxy S20 Ultra de Samsung coûte presque autant que le Z Flip et semble être une bonne alternative, tandis que vous pouvez également attendre la pléthore de combinés qui sortiront cette année avec la puce Snapdragon 865.

Si vous êtes un de ces fanatiques pliables qui veulent rester à la pointe de tous les développements technologiques, alors allez-y et choisissez le Galaxy Z Flip, qui est sans aucun doute une meilleure option. Comme je l’ai dit plus tôt, le nouveau Razr est actuellement un produit de niche conçu pour un groupe spécifique de personnes qui ont été les fiers propriétaires des Razrs plus âgés et qui souhaitent invoquer la même sensation en 2020. Pourtant, en attendant sa deuxième génération , qui s’appuiera sûrement sur les enseignements du Razr 2019, ne ferait pas de mal. Cela dit, beaucoup de ces pliables qui lorgnent ont déjà le cœur sur l’une de ces coquilles, donc ma proclamation n’a pas d’importance de toute façon.