Quelle est la meilleure valeur?

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/22

20 h 00 HAP le 22 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/23

8 h 16 PDTA 23 avril 2020.

Le OnePlus 8 Pro est le plus récent vaisseau amiral de l’entreprise, et son plus cher jamais (de loin). C’est un produit phare sans aucune caractéristique manquante à proprement parler, bénéficiant même d’une résistance à l’eau appropriée et d’une charge sans fil ultra rapide. Équipé et tarifé, le téléphone est en concurrence directe avec d’autres gros appareils haut de gamme de grands fabricants – comme, par exemple, le Galaxy S20 + de Samsung. Ici, nous discutons lequel des deux est une meilleure affaire.

Performance

Les 8 Pro et S20 + sont assez empilés, selon les spécifications: chacun a un Snapdragon 865 et jusqu’à 12 gigaoctets de RAM (le S20 + n’est livré qu’avec 12 concerts – le 8 Pro d’entrée de gamme a huit concerts). En termes réels, cela signifie que les deux feront tout ce que vous pouvez raisonnablement attendre d’un téléphone Android: jeux, productivité multitâche, qu’avez-vous. Ils contiennent également des batteries robustes, le Samsung abritant une cellule de 4500 mAh et le OnePlus 4510.

Les performances et la longévité sont essentiellement un lavage avec des modèles équipés de la même manière.

Caméra

Historiquement, les caméras de OnePlus ont été un point de faiblesse. Le 8 Pro en a quatre (cinq, si vous comptez la caméra selfie). Il y a des options standard et large de 48 mégapixels, plus un téléobjectif de huit mégapixels et un appareil photo à «filtre couleur» déconcertant qui ne devraient pas prendre en compte votre décision. Sur le S20 +, vous trouverez des tireurs principaux et larges de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

Bien que les performances se soient améliorées depuis la dernière génération, Ryne a trouvé le traitement d’image de OnePlus un peu lourd sur le 8 Pro, avec une saturation et un contraste trop élevés. C’est également la signature de Samsung en matière de photographie – et franchement, aucun de ces téléphones ne fournira la meilleure photographie mobile. Ils sont tous deux capables, cependant, et aucun n’a un appareil photo qui devrait vous dissuader d’acheter.

Afficher

Les S20 + et 8 Pro disposent tous les deux de grands et beaux écrans 1440p, à la fois juste un skosh sous 7 pouces (6,7 sur le Samsung, 6,78 sur le OnePlus). Ils sont également capables de taux de rafraîchissement élevés, avec la possibilité d’afficher le contenu à 60 ou 120 Hz. Mais pour économiser la batterie, Samsung abaisse la résolution à 1080p lorsque 120Hz est actif. OnePlus vous donne la possibilité de maximiser les deux, ce qui est mauvais pour la batterie, mais une expérience objectivement meilleure si vous le souhaitez. Le 8 Pro a l’avantage ici, mais le perd probablement pour l’incohérence de son panneau d’affichage dans son ensemble, ce que Ryne note dans notre examen.

Caractéristiques

Les S20 + et 8 Pro offrent de nombreuses fonctionnalités similaires: les deux sont compatibles 5G, IP68 et ont une charge sans fil. Il existe cependant quelques différences.

La nouvelle hotness de Samsung prend en charge l’onde millimétrique 5G (c’est le type le plus rapide mais le moins disponible); pas le 8 Pro. Il dispose également d’un stockage extensible et d’un écran toujours allumé (OnePlus dit que l’AoD arrivera bientôt sur ses téléphones, mais n’a pas dit quand).

Mais le 8 Pro a une charge plus rapide, filaire et sans fil – jusqu’à 30 watts avec les chargeurs propriétaires de OnePlus. Il possède également un curseur d’alerte physique, une fonctionnalité qui devrait vraiment être standard dans tous les smartphones, et reste une fonctionnalité préférée des fans parmi les utilisateurs de longue date de OnePlus.

Il n’y a pas de grandes cases non cochées par l’un ou l’autre des téléphones, mais les avantages sociaux différents s’adressent à différents utilisateurs. Besoin d’une tonne de stockage? L’emplacement microSD du S20 + signifie qu’il est probablement pour vous. Vous aimez ce curseur alerte? Allez avec le 8 Pro.

Prix

Le Galaxy S20 + commence à 1200 $ pour le modèle avec 128 Go de stockage. La version la plus comparable du OnePlus 8 Pro – celle avec 12 Go de RAM – est de 999 $ et dispose de 256 gigaoctets d’espace de stockage. Si vous pouvez vivre avec huit Go de RAM, le prix tombe à 899 $ – encore plus bas sur certains marchés. Ce n’est pas bon marché, mais c’est une économie d’au moins 200 $ par rapport à Samsung tout en offrant la plupart des fonctionnalités du S20 +, et même certaines non.

Vous pouvez cependant profiter du programme de rachat de Samsung sur la famille S20, qui garantit que Samsung vous paiera 600 $ pour votre S20 + lorsque vous le lui retournerez après 24 mois. Il est difficile de faire une comparaison de pommes à pommes ici, cependant: les téléphones OnePlus sont notoirement bons pour maintenir leur valeur de revente, il est donc probable que le 8 Pro finira toujours par être beaucoup moins cher, même à l’arrière. Dans la plus généreuse des interprétations pour Samsung, la valeur penche légèrement vers OnePlus, mais sur la base de PDSF simples, OnePlus l’emporte clairement.