Quelle est la puissance de la PS5? Nous regardons le passé pour le découvrir (et c’est beaucoup)

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur la PS5. À quoi cela ressemble-t-il? Combien ça coûtera? Quand sortira-t-il réellement? Cependant, nous connaissons beaucoup de ses spécifications grâce à l’architecte principal de PlayStation, Mark Cerny. La PlayStation 5 renforcera un puissant disque SSD, un processeur Zen 2 personnalisé à 3,5 GHz et un GPU RDNA 2 personnalisé téraflop de 10,28.

Pour mettre ce nombre en perspective, nous avons examiné les niveaux de puissance des PlayStations passées et le nombre de téraflops qu’elles emballaient. Comme vous pouvez l’imaginer, les résultats ont fini par être comiques lorsque nous avons comparé la prochaine console à la PlayStation 2, sortie il y a 20 ans. Le temps a bien sûr changé et la technologie a beaucoup évolué et avancé.

Le GPU PS2 a fonctionné à un maigre 6,2 gigaflops. Pour la perspective, 1 000 gigaflops équivaut à un téraflop. En décomposant les chiffres, nous avons découvert qu’un nombre stupéfiant de 1 658,06 PS2 équivalait à la puissance d’une PS5, car 10,28 téraflops soit 10 280 gigaflops.

La PS3 était multitudes plus puissante que la PS2 à cet égard, donc il en faut moins pour atteindre la puissance d’une PlayStation 5. Fonctionnant à 230,4 gigaflops, il faut environ 44,62 PS3 pour correspondre à la PS5.

Lorsque vous regardez la PS4 et la PS4 Pro par rapport à la PS5, les chiffres sont plus faciles à gérer. À 1,84 téraflops, vous aurez besoin d’environ 5,59 PS4 pour répondre à la PS5. En regardant la PS4 Pro à 4,2 téraflops, il ne faut que 2,45 consoles pour correspondre à la PlayStation 5.

Un autre fait amusant: les dimensions de la PS3 d’origine sont de 7,2 x 11,9 x 3,1 pouces. Si nous prenons 1 658,06 PS2 et les empilons à leur hauteur de 3,1 pouces chacun, nous atteignons environ 428,33 pieds. Pour mettre cela en perspective, la plus grande baleine bleue jamais enregistrée mesurait un peu plus de 100 pieds.

Je tiens à souligner que, simplement parce que vous voyez ces grands nombres, cela ne correspond pas aux comparaisons exactes de niveau de puissance sur l’ensemble de la console. Ils ne sont pas représentatifs de l’image globale. La PS5 n’est pas nécessairement 44,62 fois plus puissante que la PS3. Ce ne sont que des chiffres de téraflop GPU. Beaucoup plus de variables entrent en jeu (CPU, bande passante mémoire, etc.) lorsque vous parlez de la console dans son ensemble, même au sein du GPU lui-même.

Nous espérons en savoir plus sur la PS5 dans les prochains mois, nous aurons donc une image plus claire de la puissance réelle de la PS5. À tout le moins, il souffle complètement les PlayStations précédentes hors de l’eau.