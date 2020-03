Meilleure réponse: La technologie tri-bande de l’eero Pro le rend capable de vitesses allant jusqu’à 1 Gbit / s sur Ethernet et Wi-Fi, le double de celui de l’eero double bande de base. Cependant, vous n’atteindrez probablement pas ces vitesses. La vitesse à laquelle vous pouvez aller dépend de votre plan Internet réel et de la puissance du signal autour de votre maison.

Quelle est la vitesse de l’eero Pro?

Le dernier modèle eero Pro est le routeur le plus rapide des experts du réseau maillé. Le Pro peut atteindre jusqu’à 1 Gbit / s sur Ethernet, ainsi que sans fil, ce qui est deux fois la vitesse Wi-Fi comme le système eero d’entrée de gamme, qui dépasse 550 Mbit / s.

La raison pour laquelle l’eero Pro est tellement plus rapide est qu’il utilise la technologie de mise en réseau tri-bande, qui se présente sous la forme d’une radio supplémentaire à l’intérieur. Cela permet à chaque eero de communiquer directement entre eux sur sa propre bande, en les éloignant de tout votre trafic Wi-Fi normal.

Puis-je ajouter un eero Pro à ma configuration non-pro existante?

Oui! Tous les nœuds eeros sont conçus pour fonctionner ensemble, quel que soit le nombre de radios à l’intérieur. Si vous êtes allé avec l’eero d’entrée de gamme et que vous voulez devenir pro, vous n’avez pas à recommencer. Ajoutez simplement une unité pro (ou deux) et vous serez prêt à partir.

Et la connexion Ethernet?

Tout comme avec ses capacités Wi-Fi, l’eero Pro peut atteindre jusqu’à 1 Gbit / s sur une connexion câblée. La vitesse Ethernet est cependant la même pour les modèles Pro et eero standard, donc si vous ne voulez des vitesses élevées que sur un seul appareil branché, vous pouvez économiser de l’argent et opter pour le système eero de base. Si vous avez besoin des vitesses les plus élevées sur le Wi-Fi, vous devez devenir pro.

Et si je n’ai pas Internet Gigabit?

Même si l’eero Pro peut prendre en charge des vitesses folles de 1 Gbit / s, il ne le fait que si votre plan Internet peut réellement le fournir. L’ajout d’un eero Pro ne fera pas soudainement votre connexion 100Mbps gigabit, mais cela aidera avec les connexions Wi-Fi avec sa radio tri-bande.

Vais-je obtenir des vitesses plus rapides avec le service eero Secure?

Nan. Le service d’abonnement eero Secure vous donne uniquement accès à une sécurité supplémentaire et à des contrôles parentaux. Cependant, cela peut accélérer certaines pages Web, car le service inclut le blocage des publicités, mais ne vous attendez pas à des améliorations massives par rapport à ce que vous voyez déjà.