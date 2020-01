Quelle sera la vitesse de la PlayStation 5?

Meilleure réponse: Plus rapide que la PS4, au moins. Nous ne connaissons pas encore les spécifications de vitesse exactes pour la PS5. Cependant, entre voir la comparaison avec la PS4 et ce que nous avons appris de l’architecte système Mark Cerny, nous verrons certainement quelques améliorations.

Voici ce que nous savons de la construction jusqu’à présent

Il utilise désormais un SSD

Un changement majeur dans le monde de la PlayStation est le choix de construire le système avec un disque SSD sur un disque dur de base (HDD). Si vous avez déjà utilisé un SSD sur votre ordinateur après avoir utilisé un disque dur, vous comprendrez pourquoi il s’agit d’un changement si important. Les SSD sont bien connus pour être plus rapides, plus puissants et offrir une meilleure expérience que les disques durs.

Vous pouvez voir la différence de temps de chargement lors d’une interview entre Wired et Cerny, en utilisant Spider-Man de Marvel comme exemple. En passant de la PS4 Pro, qui arborait un disque dur traditionnel pour lire les données de jeux directement du disque vers le SDD de la PlayStation 5, le temps de chargement est passé de 15 secondes à moins de 1 seconde. Comme l’a dit Cerny, “plutôt que de traiter les jeux comme un gros bloc de données, nous permettons un accès plus fin aux données.” En effet, un SSD permet d’utiliser des données de jeu plus simplifiées.

Il y a un processeur amélioré

Parallèlement à la mise à niveau du disque, la PS5 obtient également une grosse augmentation de la puissance de calcul avec un nouveau processeur (unité centrale de traitement). Au cours de la même interview avec Wired, Cerny a mentionné que Sony basait le CPU de la PlayStation 5 sur le x86-64-AMD Ryzen Zen 2. Il s’agit d’une unité à huit cœurs; plus de cœurs signifie qu’il peut gérer plus de processus simultanés.

Le véritable avantage vient de la vitesse à laquelle un processeur peut gérer les informations de ces processus. La vitesse à laquelle le CPU peut exécuter les instructions de processus est appelée vitesse d’horloge. Un processeur basé sur le Zen 2 améliorera considérablement la vitesse d’horloge ou la vitesse de calcul. La PS4 a cadencé à 1,6 GHz et la PS4 Pro l’a augmenté à 2,13 GHz. Un Zen 2 horloge un 3.2Ghz énergique, donc si la PS5 a un processeur similaire caché, le processeur exécutera les calculs deux fois plus vite. C’est le cas si le CPU maintient la même vitesse d’horloge. Nous espérons certainement que ce sera le cas.

Questions sur la mémoire

Nous ne savons pas encore ce que la PS5 portera pour la mémoire. La vitesse de la mémoire est essentiellement le temps qu’il faut à la RAM (mémoire à accès aléatoire) pour recevoir les demandes de la CPU, puis lire ou écrire des données pour cette demande. Généralement, plus la RAM est rapide, plus la vitesse de traitement est rapide.

Jusqu’à présent, l’architecture de la PS5 ressemble à celle de la Xbox Series X. Espérons que cela ira aussi pour la mémoire, sinon mieux.

Voir par vous-même

Après une autre présentation, Takashi Mochizuki, un journaliste technologique, a partagé la vidéo de Sony comparant la PS4 Pro à la PS5. Dans le court clip illustré, nous voyons une comparaison de la vitesse de chargement côte à côte dans Spider-Man de Marvel, suivi d’un exemple pratique de la vue des joueurs se déplaçant dans les rues de New York dans le jeu.

Vidéo officielle de Sony comparant les performances de la PS4 Pro à celles de la PlayStation de nouvelle génération pic.twitter.com/2eUROxKFLq

– Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 mai 2019

Il est clair pour tout le monde que la PS5 est plus rapide que la génération précédente. Chaque exemple que nous avons vu, à la fois sanctionné et rumeur, l’a montré. On ne peut pas répondre à la vitesse à laquelle le système sera rapide tant que plus d’informations ne seront pas publiées tout au long de l’année. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

