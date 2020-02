Quelle taille est trop grande?

Le Samsung Galaxy S20 Ultra arrive bientôt dans les magasins et dans notre examen, nous l’avons trouvé trop gros. La frontière entre gérable et ingérable – en ce qui concerne la convivialité – est différente pour tout le monde, mais nous devons croire qu’il existe un consensus général sur la mesure dans laquelle les fabricants de téléphones devraient pousser. Parlons donc de (ahem) taille.

Pourquoi les gros téléphones sont une douleur

Les gros téléphones avaient un nom spécifique: Phablet, un portefeuille de «téléphone» et de «tablette». Ils étaient appelés ainsi parce qu’ils n’étaient que des appareils massifs que vous pouviez à peine fourrer dans vos poches. Le Samsung Galaxy Note était probablement le premier phablet lors de son lancement en 2011. Il avait un écran qui s’étendait sur 5,3 pouces, ce qui était bien plus grand que les iPhones de l’époque. Samsung a donné naissance à toute une classe d’appareils qui sont désormais courants pour de nombreuses personnes.

Les gros téléphones posent des problèmes. Les gros téléphones peuvent être difficiles à tenir, difficiles à utiliser et difficiles à transporter. Vous pouvez les fourrer dans la poche avant de la plupart des jeans (pour hommes), mais pas confortablement. Vous saurez que le téléphone est là lorsque vous vous asseyez dans un siège d’auto ou d’avion. Beaucoup de femmes recourent à porter leur téléphone dans leurs poches arrière – où elles risquent de tomber – parce que c’est le seul endroit où elles iront.

Quelque chose que nous avons perdu grâce aux gros téléphones est la convivialité. Avant, nous utilisions facilement les téléphones d’une seule main.

Ce que nous avons perdu grâce aux gros téléphones est la convivialité. Auparavant, nous pouvions facilement utiliser les téléphones d’une seule main. Les petites tailles d’écran signifiaient que vérifier vos e-mails tout en traversant un aéroport, les bagages dans un téléphone portable dans l’autre, n’était pas un risque. Maintenant, nous devons effectuer une gymnastique au doigt pour atteindre la moitié supérieure de l’écran. Cela place le téléphone dans une position précaire, car vous ne pouvez souvent pas tenir fermement le téléphone tout en le jonglant. Il est souvent plus sûr d’utiliser deux mains – sinon, vérifier vos e-mails pendant le remorquage des bagages est une activité lourde de dangers.

Les gros téléphones sont pénibles, mais nous les achetons quand même.

Longueur contre largeur

Le Galaxy S20 Ultra 5G possède un écran d’une longueur diagonale de 6,9 ​​pouces. L’écran est inséré dans un châssis qui mesure 6,57 x 2,99 x 0,35 pouces (167 x 76 x 8,8 mm). Croyez-le ou non, il s’agit d’une énorme amélioration par rapport à il y a quelques années avant que la technologie de l’écran ne permette de contrôler les lunettes.

Deux des plus gros téléphones dont je me souvienne d’antan sont le HTC One Max et le Nokia Lumia 1520. Ces bêtes mesuraient respectivement 6,48 par 3,25 pouces et 6,41 par 3,36 pouces. Ils étaient des plateaux massifs, peu maniables et un fardeau à utiliser. Ils étaient aussi lourds comme l’enfer. Les tailles d’écran? Le One Max avait un écran de 5,9 pouces et le Lumia 1520 un écran de 6,0 pouces. Nous devrions donc être reconnaissants que le S20 Ultra soit aussi compact qu’il l’est malgré l’écran de 6,9 ​​pouces.

La longueur n’est pas un problème autant que la largeur.

Tout téléphone de plus de 6 pouces est considéré comme grand. La longueur n’est pas un problème autant que la largeur, cependant. La limite critique est de 3 pouces. Tout ce qui est plus large que cela est beaucoup plus difficile à tenir que quelque chose avec une taille plus étroite. C’est pourquoi le One Max et le Lumia 1520 étaient si maladroits. Bien sûr, ils étaient grands, mais leur circonférence de 3,25 pouces a vraiment affecté la convivialité. Sérieusement, le Lumia 1520 était un cauchemar.

Si le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est trop grand, qu’est-ce qui n’est pas trop grand? Le Galaxy S20 Plus est un bon début. L’écran mesure 6,7 pouces et le téléphone mesure 6,37 x 2,9 x 0,3 pouces (162 x 74 x 7,8 mm). Cela peut ne pas sembler une grande différence, mais ça l’est. Le S20 Plus est toujours un très gros téléphone, et pourtant je l’ai trouvé beaucoup plus convivial lorsque nous l’avons vérifié pour la première fois. Le S20 est bien sûr encore plus maniable.

Rappeler un peu les choses permet de mieux saisir l’expérience. Bien que je déteste abandonner cet écran, parfois plus petit est supérieur.

Que pensez-vous, cher lecteur? Où tracez-vous la ligne? Quelle taille est trop grande pour vous?

