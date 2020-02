Quelle taille Instant Pot vous convient le mieux?

Quelles sont toutes les tailles offertes par Instant Pot?

Instant Pot propose actuellement quatre tailles: 3, 5, 6 et 8 pintes. Cependant, vous devez garder à l’esprit que tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les tailles.

Le 3 litres est disponible pour les séries LUX, DUO, DUO Plus et Ultra. Il y avait un DUO de 5 pintes il y a quelques années, mais cela a été abandonné. Cependant, la société a fabriqué un modèle LUX de 5 litres qui a été disponible pour certains détaillants comme Walmart lors des ventes du Black Friday.

Le 6-quart vient dans chaque modèle. Cela signifie que vous pouvez obtenir un LUX de 6 pintes, DUO, DUO Plus, Smart Bluetooth, Viva (versions colorées de DUO), Nova Plus (exclusivité Costco), Ultra et Max. Il est prudent de supposer que si Instant Pot sort avec un nouveau produit, il a une capacité de 6 litres, sauf indication contraire.

Le 8 pintes est la plus grande taille offerte par Instant Pot et est disponible pour les modèles LUX, DUO, DUO Plus et Ultra.

Hou la la! Ça fait beaucoup de tailles. Combien chacun nourrit-il?

En toute honnêteté, la vraie réponse dépend de la faim des personnes que vous nourrissez. Mais voici quelques bonnes estimations.

Le 3 litres est le meilleur pour les plats d’accompagnement, ou si vous vivez seul et ne prévoyez pas de cuisiner pour quelqu’un d’autre que vous-même. Si c’est le dernier, vous pouvez ou non avoir des restes, selon la quantité que vous pouvez manger.

Pour la plupart, le 6 pintes est une bonne option fiable. C’est suffisant pour au moins deux personnes, mais il peut en nourrir jusqu’à quatre. Encore une fois, selon la faim de chacun, il peut y avoir ou non des restes. Je sais que j’utilise un 6 pintes pour mon fiancé et moi, et nous nous retrouvons généralement avec des restes pendant au moins deux jours.

Le 8 litres est le meilleur pour les familles de quatre personnes ou plus, mais vous pouvez toujours l’utiliser si vous nourrissez moins que cela et que vous voulez beaucoup de restes pour la semaine. C’est aussi très bien si vous avez tendance à inviter beaucoup de gens à dîner ou à cuisiner davantage pour les repas-partage et autres événements sociaux.

C’est bon à savoir! Mais la taille affecte-t-elle le temps de cuisson?

Pour les tailles 3 et 6 pintes, une bonne règle consiste à toujours avoir au moins une tasse d’eau ou de liquide mince (bouillon, soda, vin, etc., mais rien d’épais comme la sauce barbecue) avec ce que vous cuisine. Le 8 pintes, car il est plus grand, devrait contenir au moins deux tasses de liquide mince avec tout ce que vous cuisinez.

Il est toujours important de noter que vous avez besoin d’un liquide mince avec tout ce que vous prévoyez de faire cuire dans la casserole instantanée. C’est parce que vous avez besoin de vapeur pour créer de la pression, et la seule façon d’y parvenir est d’avoir un liquide mince.

Certains ingrédients libèrent leur propre liquide mince au cours de la cuisson, de sorte que vous n’en aurez peut-être pas besoin autant. Pensez au poulet et à certains légumes, comme le chou ou l’oignon. En moyenne, pour un 6 litres à mettre sous pression (c’est là que le temps de cuisson commence), cela peut prendre jusqu’à 20-30 minutes, selon la quantité de liquide dans le pot.

S’il y a beaucoup de liquide, comme avec de la soupe, il faudra plus de temps pour mettre la pression. Cela vaut également pour le 8 litres – car il est plus grand et a besoin de plus de liquide, il faut un peu plus de temps pour obtenir la pression par rapport aux versions plus petites.

J’ai choisi une taille, mais comment savoir quelle série de modèles me convient le mieux?

Le LUX est le modèle de base, et il offre toutes les bases. Si vous ne prévoyez pas de faire du yogourt fait maison (le DUO a un bouton Yogourt) ou si vous avez besoin d’une basse pression (la plupart des recettes utilisent de la haute pression de toute façon), alors le LUX devrait être bien.

Le DUO est le modèle standard que la plupart des gens ont, y compris moi. Il a tout ce que le LUX a, mais ajoute une basse pression et du yogourt. DUO Plus est une avancée par rapport au DUO standard et comprend les paramètres de stérilisation, d’œuf et de gâteau.

SMART est le modèle qui inclut la connectivité Bluetooth. Ainsi, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe avec votre smartphone. Vous pouvez même écrire et programmer des scripts avec votre téléphone pour contrôler le processus de cuisson. C’est un peu plus technique, mais il y a beaucoup de possibilités avec cette version.

ULTRA prend tout des versions inférieures et le met dans un ensemble de fantaisie avec un écran rétro-éclairé et quelques fonctionnalités uniques. L’ULTRA permet aux utilisateurs de cuisiner à n’importe quelle température, de stériliser et possède une soupape de pression à fermeture automatique pour que vous n’ayez pas à vous en soucier.

Le MAX, qui est la dernière version, comprend tout ce que l’ULTRA a, mais il ajoute la possibilité de faire de la vraie sous vide et de la mise en conserve sous pression.

Pour la personne moyenne qui veut juste un appareil de cuisine qui l’aide à cuisiner plus facilement, la série DUO devrait être assez bonne.