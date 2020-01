Beaucoup de gens sont très excités par le nouveau mode sombre de WhatsApp, qui a atterri dans une version bêta plus tôt cette semaine. Entre cette nouvelle et d’autres discussions récentes dans la section des anciens commentaires, nous avons un message en tête ici à Android Police depuis un certain temps maintenant. Pour le sondage de cette semaine, nous sommes curieux de savoir quelles applications vous utilisez pour la messagerie.

Ce n’est pas une question simple, il existe de nombreuses applications de messagerie différentes, avec des services et des protocoles qui gagnent en popularité au fil du temps. Vous pouvez même utiliser ICQ sur votre téléphone Android si vous le voulez vraiment – et je parierais de l’argent réel que Stephen fait.

En dehors des États-Unis, WhatsApp est omniprésent, avec presque tout le monde l’utilisant, même s’ils préfèrent ne pas le faire. Mais ici, dans les États, iMessage est malheureusement roi et exclusif à Apple, à notre grand regret d’utiliser Android. D’autres services comme Facebook Messenger, Skype, Discord et Telegram peuvent combler l’écart, et il y a aussi les SMS toujours disponibles (maintenant RCS, pour certains d’entre nous) que nous ne pouvons tout simplement pas sembler secouer. Certaines personnes, dont moi, utilisent probablement encore Hangouts.

Cela fait un moment que nous nous intéressons au sujet et nous demandons cette semaine: quelles applications de messagerie utilisez-vous? N’hésitez pas à sélectionner tout ce qui s’applique si vous en utilisez plusieurs – la plupart d’entre nous le font probablement – et à sonner plus loin dans les commentaires si vous utilisez quelque chose qui n’est pas répertorié.

