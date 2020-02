Quelles sont vos meilleures options?

L’autonomie de la batterie continue d’être un problème avec les smartphones, et nous ne pouvons pas être attachés à un mur à tout moment. Avoir une banque d’alimentation externe est essentiel pour garder votre smartphone opérationnel sans avoir à chercher des prises. Dans cette liste, nous nous concentrons sur les banques d’alimentation de 10 000 mAh. Il s’agit d’une taille très pratique pour l’utilisateur moyen. Avec 10000 mAh, vous pouvez charger la plupart des téléphones 2-3 fois, tout en maintenant les prix et la portabilité au minimum.

Meilleures banques d’alimentation de 10 000 mAh:

Notes de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures banques d’alimentation de 10 000 mAh. En ce qui concerne les banques d’alimentation de 10 000 mAh dotées de ports USB-C, assurez-vous que votre appareil est compatible avant d’acheter.

1. Chargeur portable RAVPower 18W PD 10 000 mAh

Le chargeur portable RAVPower 18W PD 10 000 mAh révèle sa caractéristique phare dans le nom – la prise en charge de la livraison de puissance. Le chargeur produit jusqu’à 18 W via le port USB-C, qui prend également en charge jusqu’à une entrée 18 W. Cela signifie qu’il faut 3,5 heures pour recharger complètement le chargeur, par rapport aux cinq heures qu’il faudrait si vous utilisez le port micro-USB.

Le chargeur dispose également d’un port USB de taille standard avec prise en charge de la charge rapide et d’une sortie maximale de 8 W. Mieux encore, le prix actuel place fermement le chargeur portable mince de RAVPower sur le territoire des achats impulsifs.

2. Chargeur sans fil Samsung 10 000 mAh

Ce chargeur portable de Samsung dispose d’un port USB normal et d’un port USB-C. Le port USB-C prend en charge jusqu’à 15 W de sortie.

Ce qui sépare cet appareil de la plupart des autres chargeurs portables de 10 000 mAh, c’est juste son nom: la charge sans fil. La batterie prend en charge une charge rapide sans fil jusqu’à 7,5 W avec les smartphones et autres accessoires compatibles. Le chargeur sans fil de Samsung n’est pas bon marché, mais la prise en charge du chargement sans fil en fait l’une des meilleures banques d’alimentation de 10 000 mAh que vous pouvez obtenir.

3. Anker PowerCore 10 000 PD

En plus d’être l’une des plus petites batteries portables de 10 000 mAh, l’Anker PowerCore 10 000 PD prend également en charge l’alimentation électrique. Cela signifie que le port USB-C peut produire jusqu’à 18 W. Pour ne pas être en reste, la sortie maximale du port USB standard est de 10W. Le PowerCore 10,000 PD est vraiment une petite batterie portable soignée. Anker se trouve également être un nom respecté dans le monde des batteries portables.

4. Chargeur portable Aukey 10 000 mAh PD

Doté d’un profil mince, le chargeur portable Aukey 10 000 mAh PD prend en charge une entrée et une sortie de 18 W via le port USB-C. Le chargeur dispose également de deux ports USB standard, dont un prenant en charge Quick Charge 3.0. L’autre port USB sort à 12 W, tandis que le port micro-USB prend en charge jusqu’à une entrée de 10 W.

Aukey propose une version moins chère de son chargeur portable, mais nous préférons celui-ci. Non seulement vous bénéficiez d’une alimentation électrique, mais le chargeur portable PD 10 000 mAh n’est que 10 $ plus cher que l’alternative. Étant donné que cette option ne coûte qu’environ 30 $, l’argent supplémentaire vaut la peine d’être dépensé.

5. Zendure Slim 18W PD 10 000

Fidèle à son nom, le Zendure Slim 18W PD 10000 présente un profil de 15 mm. Même avec une conception aussi mince, le chargeur portable dispose d’un port d’alimentation USB-C. Cela signifie que le chargeur portable prend en charge jusqu’à 18 W d’entrée et de sortie.

Le port d’entrée micro-USB et le port de sortie USB standard complètent les ports. Le port USB standard prend en charge Quick Charge 3.0 et offre une puissance maximale de 18 W. Enfin, le corps en aluminium du chargeur est quelque chose que nous ne voyons pas normalement dans les banques d’alimentation.

6. ZMI PowerPack 10K USB-C

Gagnant du Red Dot Design Award 2019, le ZMI PowerPack 10K USB-C présente un haut et un bas en tissu tissé. Il existe également un cadre en aluminium qui abrite les ports USB, micro-USB et USB-C standard. Le port USB standard prend en charge la sortie Quick Charge 2.0, tandis que le port USB-C prend en charge la sortie et l’entrée Power Delivery. Cela signifie que le PowerPack 10K USB-C prend en charge jusqu’à 18 W de sortie et d’entrée.

Comme si cela ne suffisait pas, le chargeur portable a une excellente astuce dans son sac: le mode adaptateur USB. Si vous connectez le PowerPack 10K USB-C à un ordinateur, vous pouvez connecter des périphériques USB et l’utiliser comme adaptateur portable pour votre ordinateur. Compte tenu de toutes les fonctionnalités et de l’extérieur sophistiqué, le prix demandé du PowerPack 10K USB-C est très raisonnable.

7. Banque de puissance Tonv 10 000 mAh

Il s’agit d’une autre banque d’alimentation de 10 000 mAh avec un design à la mode. Il peut manquer de fonctionnalités sophistiquées et de vitesses de charge ultra-rapides, mais il a l’air bien et n’est pas cher. C’est également l’un des produits les plus minces de cette liste, mesurant seulement 0,5 pouces de hauteur. L’unité peut être chargée via USB Type C et dispose de quelques ports avec une sortie maximale de 2,4 A.

8. Banque de puissance ultra compacte T-Core

La banque d’alimentation T-Core 10 000 mAh est le plus petit chargeur portable de cette liste. C’est minuscule! L’unité mesure 2,6 x 2,6 x 0,9 pouces et ne pèse que 6,2 onces. Vous ne pouvez pas emballer grand-chose dans un si petit paquet, vous pouvez donc oublier les fonctionnalités de fantaisie. Une sortie 2.1A est tout ce que vous obtenez, mais vous pouvez charger deux appareils simultanément.

Ce qui est cool avec cette banque d’alimentation de 10 000 mAh, c’est que vous pouvez la charger avec la plupart des câbles que vous avez déjà: Lightning, USB Type-C et Micro USB. L’appareil coûte environ 30 $, ce qui signifie que ce n’est pas beaucoup, mais vous payez un peu plus pour le facteur de nouveauté.

9. Chargeur portable Eafu 10 000 mAh

Cette banque d’alimentation Eafu a une batterie de 10 000 mAh, un petit corps et un design cool. Ce n’est pas grand-chose à raconter, mais la société offre une garantie de trois ans, ce qui devrait rendre le prix légèrement plus élevé plus confortable. Les spécifications incluent deux ports de charge avec une sortie maximale de 3A. Il peut également être chargé avec un chargeur micro USB ou USB-C.

10. Banque d’alimentation Aibocn 10 000 mAh

En plus d’être parmi les moins chères de cette liste, cette banque d’alimentation de 10 000 mAh possède une fonctionnalité que vous ne trouverez pas souvent dans la plupart des autres produits de cette catégorie. La banque d’alimentation Aibocn 10 000 mAh dispose d’une lampe de poche, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui veulent un accessoire qui peut faire plus que son utilisation prévue. Les autres spécifications sont plutôt basiques. La banque d’alimentation dispose de deux ports de charge (2A et 1A).

Cela met fin à notre liste des meilleures banques d’alimentation de 10 000 mAh. Nous mettrons à jour ce message avec de nouvelles options une fois qu’elles seront publiées.

