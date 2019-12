Quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo iPhone 11 – .

Après quelques années de mises à niveau sans doute progressives, la gamme Apple iPhone 11 était une bouffée d'air frais. En plus d'augmenter considérablement la durée de vie de la batterie, Apple a apporté de sérieuses améliorations à la qualité de la caméra dans tous les domaines. Le mode nuit en particulier est un changeur de jeu absolu car il offre des performances de photographie en basse lumière qui surpassent ce que vous trouverez sur les appareils Pixel de Google et même le Huawei P30 Pro.

Bien sûr, si vous voulez ce que Apple a de mieux à offrir en matière de photographie, vous voudrez peut-être considérer les modèles iPhone 11 Pro de la société qui disposent tous les deux d'un système de caméra à triple objectif. Et bien qu'il soit certainement facile de prendre des photos époustouflantes et nettes dès la sortie de la boîte, il y a quelques ajustements que vous pouvez mettre en œuvre ici et là pour aider à prendre vos photos au niveau suivant.

Écrivant pour les USA Today, Jefferson Graham a parlé à une poignée de photographes professionnels et leur a demandé quelques conseils simples mais efficaces qui peuvent considérablement améliorer les photos de l'iPhone. Que vous soyez un gourou chevronné de la photographie ou un débutant cherchant à apprendre les cordes, il y a quelques friandises qui valent la peine d'être vérifiées.

En ce qui concerne la prise de photos en mode Portrait, par exemple, Matt Van Swol note:

Créez de la distance. Plus la distance physique entre votre sujet et l'arrière-plan est grande, plus votre iPhone peut créer de séparation. Le mode Portrait crée de la profondeur en imitant la profondeur de champ que vous obtiendrez sur un appareil photo de niveau professionnel.

Une friandise pas dans l'article mais qui mérite d'être mentionnée consiste à prendre des selfies. Par défaut, votre iPhone prendra un selfie de 7 mégapixels en mode portrait si vous ouvrez simplement l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur. Cependant, si vous souhaitez profiter pleinement de la caméra frontale de 12 mégapixels de l'iPhone, appuyez sur le bouton d'agrandissement (symbolisé par l'icône à deux flèches) et vous pourrez prendre une photo de qualité légèrement supérieure. Soit dit en passant, si vous prenez un selfie en mode paysage, la photo par défaut sera de 12 mégapixels.

Une dernière friandise à mentionner – ne serait-ce que parce que j'ai été surpris par le nombre d'amis qui ne le savent pas – est que vous pouvez prendre des photos de haute qualité pendant l'enregistrement vidéo en appuyant simplement sur le bouton blanc sur le côté droit de l'écran. s'affiche pendant qu'un enregistrement vidéo est en cours.

