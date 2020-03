Quelqu’un a acheté un iPhone en ligne mais un voleur l’a battu à la collection

Obtenir un tout nouvel iPhone est une expérience passionnante. Il doit donc être un peu décevant lorsque vous découvrez que votre iPhone 11 Pro Max à 1 499 $ a été remis à un parfait inconnu. Étonnamment, c’est ce qui est arrivé au client Argos “JF”.

L’histoire raconte que JF a commandé l’iPhone 11 Pro Max en ligne auprès du détaillant britannique Argos. Quiconque achète chez Argos a la possibilité de retirer dans un magasin local, c’est exactement ce que JF voulait faire. Attendre la livraison d’un nouvel iPhone n’est pas amusant, non? Je vais laisser JF reprendre l’histoire ici.

Il y a trois semaines, j’ai commandé un iPhone 11 Pro Max d’une valeur de 1 499 £ à Argos, en utilisant son service de clic et collecte “accéléré”. J’ai payé d’avance avec ma carte bancaire et Argos m’a envoyé un code de collecte et un code PIN par e-mail.

L’iPhone serait disponible à récupérer en magasin dans les sept jours, m’a-t-on dit. Je me suis présenté pour récupérer mon iPhone, seulement pour découvrir que quelqu’un d’autre m’avait battu.

Argos avait donné mon iPhone à un autre homme qui avait en quelque sorte mon numéro accéléré Argos et mon code PIN.

Tout à fait comment cela s’est produit, personne ne semble le savoir. On suppose que quelqu’un a pu accéder au compte de messagerie de JF, puis a intercepté le code de collecte et le code PIN. Mais quelles sont les chances pour quelqu’un de compromettre un compte de messagerie en ligne et de vivre localement? Cela semble pour le moins étrange.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Quoi qu’il se soit passé, Argos s’est ensuite laissé abattre par la façon dont il a géré la situation, disant à JF qu’ils devraient parler à leur banque pour obtenir un remboursement. Ce n’est que lorsque JF a écrit au Telegraph que les choses ont commencé à bouger dans la bonne direction. Et même alors, ce n’était pas un processus aussi fluide qu’il aurait dû l’être, selon la “championne des consommateurs” Katie Morley.

Suite à mon implication, je m’attendais à ce qu’Argos rembourse le prix du téléphone. Mais je me suis disputé jusqu’à ce que je sois bleu au visage, et il n’acceptera même pas qu’il y ait un problème de sécurité, et encore moins de rembourser vos 1499 £.

Heureusement, les choses ont finalement été réglées, Argos disant que la totalité du montant sera remboursée. Maintenant, pourquoi cela n’aurait-il pas pu être fait en premier lieu?

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.