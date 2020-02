Quelqu’un a enfin exploité un Mac Pro … avec 6000 onglets Google Chrome

Jonathan Morrison a finalement fait l’impensable, maximisant la mémoire d’un Mac Pro en ouvrant 6000 onglets dans Google Chrome.

Morrison nous a apporté beaucoup de joie ces derniers mois, car il a mis le Mac Pro à l’épreuve. Non seulement il a réussi à exécuter la lecture vidéo 16K en utilisant une seule de ses cartes graphiques, mais il a également fait un tour avec deux producteurs de musique de renommée mondiale, qui n’ont même pas pu faire transpirer.

Maintenant, cependant, le Mac Pro semble enfin avoir rencontré son match dans Google Chrome, ce que … nous aurions tous dû voir venir vraiment.

Hier, le 7 janvier, dans un fil Twitter hilarant, Morrison a posté pour montrer que Google Chrome utilisait une odieuse 75 Go de RAM, ce qui est plus que la plupart des ordinateurs. De toute évidence, une ampoule a explosé dans sa tête, et il a décidé de garder les onglets ouverts pour voir ce qui allait se passer.

Il a posté pour montrer qu’il avait atteint 2000 onglets, puis à nouveau lorsqu’il a atteint 3000. Jusqu’à ce moment-là, les choses allaient bien avec Chrome en utilisant uniquement un maigre 126 Go de RAM.

En passant par 4000 et 5000 onglets, les choses semblaient aller bien, car l’utilisation de la mémoire s’est maintenue à environ 170 Go. Puis tout d’un coup, il a atteint 6000, et l’utilisation de la mémoire de Chrome est montée en flèche à 857 Go! À ce stade, a déclaré Morrison, “les gars, il grimpe rapidement, l’ordinateur pourrait exploser lol.”

Son dernier tweet avant que tout ne devienne noir vient de dire “code rouge”, et a souligné l’utilisation de la mémoire de 1401,42 Go, fou. Heureusement, Morrison a tweeté depuis, il semble donc qu’il ait survécu à l’explosion / à l’incendie qui se serait probablement produit peu de temps après. Aucun mot sur son Mac Pro cependant. DÉCHIRURE.